Ferramenta vai direcionar criação de políticas públicas para Várzea Grande

Por meio de um QR Code, com acesso a um formulário, onde será preenchido com as informações necessárias, identificando as atividades existentes no Município.

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer (SMECEL), através da Superintendência de Cultura, criou uma ferramenta para catalogar informações e dados que permitem mapear as ações e as necessidades culturais várzea-grandenses, pelo Cadastro Cultural.

O cadastro é feito por meio de um QR Code, com acesso a um formulário, onde será preenchido com as informações necessárias, identificando as atividades existentes no Município.

O Cadastro Cultural é importante para auxiliar artistas, grupos culturais e espaços, permitindo que esses agentes da cultura sejam reconhecidos e possam ser incluídos em programas de apoio, fomento e desenvolvimento.

Para acessar, basta clicar no site institucional da Prefeitura de Várzea Grande. Ao abrir, será exibido um ‘pop-up’ com o QR Code de acesso. Daí, basta aponta a câmera do celular para preencher o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT