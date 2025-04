Ferrogrão pode destravar logística e reduzir bilhões em perdas, mas segue embargada

Começa nesta segunda-feira (28.04), em Ribeirão Preto (320 km da capital, São Paulo) a 30ª edição da maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, que segue até 2 de maio. O evento pretende atrair 200 mil visitantes de mais de 50 países, com destaque para inovações tecnológicas, melhorias na infraestrutura e incentivo à participação feminina no agronegócio.

Com o tema “O Futuro do Agro de A a Z”, a feira celebra três décadas de história com uma linha do tempo que mostrará a evolução do evento desde sua origem até os dias atuais. Conteúdos especiais também foram preparados para valorizar essa trajetória.

Para receber com mais conforto os milhares de visitantes, a feira contará com melhorias importantes. Foram feitas obras de asfaltamento, ajustes na sinalização e mudanças no fluxo de trânsito. Em parceria com a Polícia Rodoviária, haverá liberação do acostamento nos horários de pico, o que deve facilitar o acesso ao local. O estacionamento foi reestruturado e o número de bilheterias ampliado, visando reduzir as filas na entrada.

A Agrishow 2025 também avança na valorização da presença feminina no agro. Dados do Censo Agropecuário de 2017 indicam que 19% dos estabelecimentos rurais no Brasil já são comandados por mulheres. Hoje, elas representam cerca de 30% do público da feira.

Para ampliar ainda mais essa presença, o espaço “Agrishow Pra Elas” ganhou área coberta e climatizada, pensada especialmente para promover troca de experiências e oferecer oportunidades. Outro ponto alto da edição 2025 é o projeto voltado à educação. Estudantes de 16 escolas públicas de Ribeirão Preto participarão da feira. Ao todo, 1.150 alunos do 9º ano e 84 professores farão visitas monitoradas, com transporte garantido em 38 viagens de ônibus.

SERVIÇO:

Agrishow 2025 – 30ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

De 28 de abril a 2 de maio de 2025

Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Das 8h às 18h

Mais informações: www.agrishow.com.br

Fonte: Pensar Agro