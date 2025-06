Festa de São Pedro ganha novo formato e une católicos e evangélicos na celebração da fé e da tradição várzea-grandense

“Todas essas ações fazem parte de um planejamento contínuo que visa garantir o fortalecimento da agricultura familiar, com assistência técnica, acesso a insumos e orientação profissional”

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMARDS), realizou ontem (27), a entrega de “cama de frango” para pequenos produtores nas comunidades do Limpo Grande, Formigueiro, Pai André e Bonsucesso. A ação faz parte de uma série de iniciativas realizadas ao longo da semana para fortalecer a agricultura familiar no Município.

Segundo o coordenador de Desenvolvimento Rural, Leandro Luiz da Silva, a cama de frango é um importante adubo orgânico, composto por resíduos de granjas, como fezes, penas e restos de ração, que após tratamento adequado, se transforma em fertilizante de alta qualidade.

“Esse material melhora a fertilidade do solo, aumenta a produtividade e reduz a necessidade de adubos químicos. É uma alternativa sustentável e eficaz para os pequenos produtores. Juntamente com essa entrega ocorreu junto com Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar”, explicou Leandro.

Além da entrega do adubo, a SEMMARDS também repassou 4 mil mudas de abacaxi aos produtores da comunidade Sadia III, incentivando a diversificação e o aumento da produção voltada ao abastecimento dos programas públicos de alimentação.

A semana foi marcada ainda por visitas técnicas às comunidades Dorcelina Folador e Sadia III, onde técnicos da secretaria e da Empaer orientaram agricultores sobre o plantio de melancia e melão com irrigação por gotejamento, uma técnica moderna que garante eficiência hídrica e maior produtividade. Parte da produção será destinada ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

“Todas essas ações fazem parte de um planejamento contínuo que visa garantir o fortalecimento da agricultura familiar, com assistência técnica, acesso a insumos e orientação profissional. Queremos que esses produtores tenham renda, autonomia e contribuam com a alimentação saudável nas escolas e instituições do Município”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim.

A semana também teve a colheita de 160 kg de abacaxis na comunidade Sadia I, cuja produção também será destinada ao PNAE e PAA, consolidando a importância da produção local na alimentação escolar e no estímulo à economia rural.

“Temos iniciativas práticas, orientação técnica e entrega de insumos, a Prefeitura de Várzea Grande reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e com o fortalecimento das famílias que vivem e produzem no campo”, pontuou Ricardo Amorim.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT