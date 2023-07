Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade segue até segunda-feira (24)

A Festança de Vila Bela, uma das festas mais tradicionais de Vila Bela da Santíssima Trindade, segue até a próxima segunda-feira (24.07) com celebrações à Gloriosa Mãe de Deus e às Três Pessoas da Santíssima Trindade. O evento, que é realizado há mais de 200 anos no município, recebeu patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Neste ano, a Festança de Vila Bela teve início no dia 12 de julho, com celebrações ao Divino Espírito Santo e ao Glorioso São Benedito. As tradicionais apresentações das danças do Congo e do chorado marcaram o ponto alto da programação no fim de semana passado.

A programação segue nesta quinta-feira (20.07), às 19h30, com missa em homenagem à Nossa Senhora Mãe dos Homens, na igreja Matriz, e cortejo dos festeiros pelas ruas, logo em seguida.

No sábado (22.07), as atividades recomeçam a partir de 0h, com a Alvorada. No domingo (23.07), a partir das 9h, haverá missa, cortejo de festeiros pelas ruas e almoço no ginásio esportivo Melânio de Assunção. E às 17h, começa o encerramento das festividades, com descida dos Mastros e cerimônia de transmissão de posse dos novos festeiros para o próximo ano.

A entrega da imagem do Glorioso São Benedito, que passa da Rainha atual para a nova Rainha, assinala o encerramento final da Festança, na segunda-feira (24.07), às 19h30.

Representando a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o secretário adjunto de Cultura, Jan Moura, participou da programação no último fim de semana. Para ele, a Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade é uma das mais importantes manifestações culturais de Mato Grosso, por carregar fé, tradição e ancestralidade.

“Uma grande experiência que renova os laços que liga a comunidade a suas origens africanas, ao mesmo tempo que é atravessada pelas influências da religião cristã. O Congo e a Dança do Chorado materializam o que temos de mais profundo no lastro histórico cultural do estado. A Secel cumpre sua missão e fortalece o apoio a manutenção desta importante prática”, destaca.

A Festa Centenária

A Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade é realizada há mais de 200 anos, tendo como origem a reunião de negros para louvação dos santos de devoção e entoação cantigas que os faziam relembrar os antepassados na África. Um dos ritos mais belos de Mato Grosso, a festa é celebrada anualmente e reúne no sincretismo religioso o Tríduo em homenagem ao Divino Espírito Santo, Glorioso São Benedito e à Santíssima Trindade.

A programação inclui as tradicionais apresentações das danças do Congo e do chorado, missa ao Glorioso São Benedito e outras manifestações centenárias que resgatam lutas de antepassados, reconsidera o papel dos santos católicos e celebra a identidade de um povo.

Reunião do Conselho Estadual de Cultura

Para ampliar a compreensão de seus membros sobre as dimensões e desafios que envolvem o desenvolvimento cultura mato-grossense, o Conselho Estadual de Cultura realizou reunião extraordinária no período de realização da Festança.

A ação do Conselho reuniu, em Vila Bela da Santíssima Trindade, conselheiros de Estado de Cultura, que representam territórios e segmentos, dentre os quais música, audiovisual e artes cênicas.

Nos dias 14, 15 e 16 de julho, os representantes da sociedade civil puderam vivenciar a importância de suas deliberações sobre programas de apoio e fomento à cultura no Estado. Durante os encontros, foram realizadas oficinas e debatidas informações para a construção dos instrumentos de aplicação da Lei Paulo Gustavo em Mato Grosso.