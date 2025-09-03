Festeja: Aluna da rede municipal conquista maior proficiência no Avalia MT e é homenageada pela Prefeitura de Sinop

Na manhã desta quarta-feira (03), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realizou uma cerimônia na Emeb Rodrigo Damasceno para homenagear a aluna Milena Parolin Angelo, que alcançou a maior proficiência no Avalia MT entre todos os alunos da Diretoria Regional de Educação (DRE) Sinop.



A solenidade integrou a programação do Festeja Sinop 2025, em comemoração aos 51 anos do município, e contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho Abreu, de secretários municipais, vereadores, representantes do Governo do Estado, professores, alunos e familiares. O objetivo foi celebrar e reconhecer o esforço da aluna e o trabalho coletivo dos educadores e gestores da rede municipal.



O prefeito Roberto Dorner destacou o orgulho em ver uma estudante da rede municipal conquistar um resultado tão expressivo. “Estamos sempre fazendo o melhor pela educação. E fico feliz porque a Milena, aluna dessa escola, recebeu esse prêmio do Avalia em primeiro lugar. Isso emociona pais, professores e os próprios alunos. Essas crianças estão sendo preparadas para o futuro e quem faz isso são os professores e a família. Por isso a educação precisa estar sempre em primeiro lugar”, afirmou.



O vice-prefeito Paulinho Abreu reforçou que o desempenho é reflexo dos investimentos realizados na educação municipal. “Além de todas as escolas e espaços construídos, hoje temos o resultado prático de crianças sendo premiadas. Isso mostra a valorização dos professores e a melhoria no ensino. A nossa educação municipal é referência e segue evoluindo cada vez mais. É um legado que o prefeito Roberto Dorner vai deixar na cidade: um grande investimento em educação que nunca se teve. Nossa cidade é jovem, mas cresce rápido, e esse crescimento só acontece com base na educação das nossas crianças”, declarou.



Emocionada, Milena Parolin Angelo agradeceu aos professores e destacou sua paixão pela leitura e escrita. “Eu amo meus professores por me ensinarem tanto. O que eu mais gosto sempre foi português e estou muito feliz por estar nesse momento agora. Não consigo nem me expressar. Eu amo minha escola”, disse a estudante.



A mãe da aluna, a jornalista Laura Parolin, ressaltou que a conquista é fruto do apoio familiar e da dedicação da filha. “Lá em casa nós priorizamos muito a educação. Sempre falamos para a Milena que ela tem capacidade, que é inteligente e que deve fazer sempre o melhor. E ela começou fazer, graças a Deus. A professora dela sempre incentivou isso também. Eu percebo que ela realmente evolui a cada dia que passa porque os ensinamentos que ela adquire na escola refletem em casa”, afirmou.



A secretária municipal de Educação, Salete Rodrigues, celebrou a conquista da estudante da rede municipal e o reconhecimento a nível regional. “São 15 municípios que integram a DRE Sinop e a Milena tirou a maior proficiência da regional no Avalia MT. Estamos aqui com a Milena, com a família dela e este é o momento em que comemoramos a integração entre família, escola e investimento da gestão, que são os três pilares que sustentam a educação”, disse a secretária.



A diretora da Emeb Rodrigo Damasceno, Cleonice Lucimar Ribeiro Nunes, também falou sobre a relevância do feito da aluna. “Investir em educação dá um ótimo resultado, porque é na escola que temos grandes avanços com as crianças, com os professores e com os demais profissionais. É um motivo de orgulho ter uma aluna destaque na escola. Ficamos muito felizes pela Milena conseguir um resultado excelente e esperamos ter resultados bem melhores e com mais crianças”, afirmou a diretora.



O Avalia MT foi implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) com o objetivo de monitorar a qualidade da educação ofertada pela rede pública de ensino.



O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.