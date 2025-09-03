CIDADES
Festeja: Aluna da rede municipal conquista maior proficiência no Avalia MT e é homenageada pela Prefeitura de Sinop
A solenidade integrou a programação do Festeja Sinop 2025, em comemoração aos 51 anos do município, e contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho Abreu, de secretários municipais, vereadores, representantes do Governo do Estado, professores, alunos e familiares. O objetivo foi celebrar e reconhecer o esforço da aluna e o trabalho coletivo dos educadores e gestores da rede municipal.
O prefeito Roberto Dorner destacou o orgulho em ver uma estudante da rede municipal conquistar um resultado tão expressivo. “Estamos sempre fazendo o melhor pela educação. E fico feliz porque a Milena, aluna dessa escola, recebeu esse prêmio do Avalia em primeiro lugar. Isso emociona pais, professores e os próprios alunos. Essas crianças estão sendo preparadas para o futuro e quem faz isso são os professores e a família. Por isso a educação precisa estar sempre em primeiro lugar”, afirmou.
O vice-prefeito Paulinho Abreu reforçou que o desempenho é reflexo dos investimentos realizados na educação municipal. “Além de todas as escolas e espaços construídos, hoje temos o resultado prático de crianças sendo premiadas. Isso mostra a valorização dos professores e a melhoria no ensino. A nossa educação municipal é referência e segue evoluindo cada vez mais. É um legado que o prefeito Roberto Dorner vai deixar na cidade: um grande investimento em educação que nunca se teve. Nossa cidade é jovem, mas cresce rápido, e esse crescimento só acontece com base na educação das nossas crianças”, declarou.
Emocionada, Milena Parolin Angelo agradeceu aos professores e destacou sua paixão pela leitura e escrita. “Eu amo meus professores por me ensinarem tanto. O que eu mais gosto sempre foi português e estou muito feliz por estar nesse momento agora. Não consigo nem me expressar. Eu amo minha escola”, disse a estudante.
A mãe da aluna, a jornalista Laura Parolin, ressaltou que a conquista é fruto do apoio familiar e da dedicação da filha. “Lá em casa nós priorizamos muito a educação. Sempre falamos para a Milena que ela tem capacidade, que é inteligente e que deve fazer sempre o melhor. E ela começou fazer, graças a Deus. A professora dela sempre incentivou isso também. Eu percebo que ela realmente evolui a cada dia que passa porque os ensinamentos que ela adquire na escola refletem em casa”, afirmou.
A secretária municipal de Educação, Salete Rodrigues, celebrou a conquista da estudante da rede municipal e o reconhecimento a nível regional. “São 15 municípios que integram a DRE Sinop e a Milena tirou a maior proficiência da regional no Avalia MT. Estamos aqui com a Milena, com a família dela e este é o momento em que comemoramos a integração entre família, escola e investimento da gestão, que são os três pilares que sustentam a educação”, disse a secretária.
A diretora da Emeb Rodrigo Damasceno, Cleonice Lucimar Ribeiro Nunes, também falou sobre a relevância do feito da aluna. “Investir em educação dá um ótimo resultado, porque é na escola que temos grandes avanços com as crianças, com os professores e com os demais profissionais. É um motivo de orgulho ter uma aluna destaque na escola. Ficamos muito felizes pela Milena conseguir um resultado excelente e esperamos ter resultados bem melhores e com mais crianças”, afirmou a diretora.
O Avalia MT foi implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) com o objetivo de monitorar a qualidade da educação ofertada pela rede pública de ensino.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
POLO: Sinop é destaque em boletim nacional sobre turismo de pesca esportiva
Além de Sinop, foram citadas as cidades de Alta Floresta, Barão de Melgaço, Cáceres, Canarana, Cuiabá, Nova Canaã do Norte, Poconé, Pontes e Lacerda e São Félix do Araguaia. A publicação ressalta a diversidade de cenários e a riqueza da biodiversidade mato-grossense, que atrai praticantes de pesca esportiva de diferentes regiões do Brasil.
Localizada no coração da Amazônia Meridional, Sinop se firma como polo de turismo de pesca, com rios como o Teles Pires, que abriga espécies de grande interesse esportivo, como tucunaré, dourado, trairão, pintado, cachara e pirarara. A combinação de biodiversidade, belezas naturais e infraestrutura de qualidade em hospedagem, alimentação e voos ligando as principais regiões do país, faz da cidade um destino completo para pescadores e turistas.
O prefeito Roberto Dorner destacou que a conquista é resultado de ações concretas de incentivo ao turismo. “Temos incentivado a pesca esportiva com a realização do torneio de pesca com iscas artificiais, a promoção de cursos profissionalizantes voltados ao turismo e a participação em feiras especializadas. Essas ações valorizam o potencial turístico de Sinop, atraem visitantes e movimentam a economia local, sempre com responsabilidade ambiental”, afirmou.
A diretora de Turismo de Sinop, a turismóloga Leidiane Viegas, avaliou que o destaque no BIMT é um marco para o município. “Estar entre os municípios citados pelo Ministério do Turismo comprova que Sinop tem vocação natural para a pesca esportiva e reforça nosso trabalho em promover a cidade como destino turístico. Essa visibilidade fortalece a imagem de Sinop no cenário nacional e amplia as oportunidades de desenvolvimento do turismo sustentável na região”, destacou.
Segundo a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva (Anepe), a pesca esportiva movimenta cerca de R$ 3 bilhões por ano no Brasil e gera aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos. Para Sinop, o setor representa uma oportunidade estratégica de diversificação econômica, associada ao lazer e à preservação ambiental.
Torneio de Pesca com Iscas Artificiais
A relevância de Sinop nesse segmento será reforçada neste sábado (06), com a realização da 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais. O evento será na Praia do Cortado, no Rio Teles Pires, dentro da programação do Festeja Sinop 2025, em comemoração aos 51 anos do município.
Com mais de R$ 100 mil em prêmios, o torneio é considerado um dos maiores eventos de pesca esportiva do Norte de Mato Grosso. A competição contará com disputas nas categorias barcos e caiaques, além da eleição do Rei e da Rainha do Rio.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Sobre o boletim
A 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo (BIMT) foi elaborada pelo Departamento de Ordenamento, Inteligência e Desenvolvimento do Turismo (DEOTUR), por meio da Coordenação-Geral de Produtos e Experiências Turísticas (CGPRO), do Ministério do Turismo. O documento apresenta um panorama inédito da oferta turística voltada à pesca esportiva e revela destinos, práticas e oportunidades que fazem do Brasil um dos grandes potenciais mundiais nesse segmento.
O ponto de partida para a elaboração do boletim foi um mapeamento nacional realizado por meio de um questionário enviado às 27 Unidades da Federação. Na oportunidade, foram coletados dados sobre os principais destinos, espécies associadas à pesca esportiva. As informações foram organizadas e analisadas com o objetivo de fornecer um retrato atual do setor e contribuir com o desenvolvimento sustentável.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop altera horário de atendimento do CRAS Menino Jesus e do Centro de Convivência Dona Zezé
De acordo com a pasta, a mudança foi necessária em razão do grande fluxo de veículos e dos congestionamentos causados pelas obras em andamento na BR-163. A medida tem como objetivo adequar o atendimento e oferecer maior comodidade à população que busca os serviços.
Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Nas unidades, são desenvolvidos programas e projetos de proteção social básica, voltados à prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social. O Centro de Convivência Dona Zezé é uma extensão do CRAS Menino Jesus e atua na promoção de atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Entre os principais usuários do CRAS estão famílias em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, idosos e beneficiários de programas de transferência de renda. Os atendimentos abrangem orientações e encaminhamentos para serviços de assistência, com foco no fortalecimento da cidadania.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
