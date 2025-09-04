Festeja: Centro de Especialidades Médicas de Sinop será inaugurado amanhã (05)

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, entregou na manhã desta quinta-feira (04) um conjunto de equipamentos tecnológicos voltados para fortalecer o trabalho pedagógico dos professores da rede municipal. A cerimônia foi realizada na Emeb Profª Marizete Weber e marcou a entrega de 300 notebooks, 300 mochilas e seis televisores inteligentes de 65 polegadas. O investimento ultrapassa R$ 1 milhão.



A ação fez parte da programação do Festeja Sinop, em comemoração aos 51 anos do município, e também integrou os eventos da Semana da Pátria. Além da entrega dos equipamentos, a solenidade contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, vereadores, secretários municipais, diretores escolares, coordenadores e professores da rede pública.



Durante a cerimônia, o prefeito Roberto Dorner reforçou que o acesso às ferramentas adequadas é essencial para garantir qualidade de ensino. “Os professores têm que ter a ferramenta necessária para o trabalho. Eles estão recebendo equipamentos, como televisores e notebooks, para preparar as aulas e facilitar o ensino das nossas crianças. Este é o papel do prefeito, da secretária de educação e dos vereadores: trabalhar juntos para fazer a diferença no município. Estamos cuidando da saúde, das obras, mas a educação precisa estar sempre em primeiro lugar”, declarou.



A secretária de Educação, Salete Rodrigues, destacou que o investimento dá continuidade a uma política de valorização dos profissionais da rede. “Nós estamos construindo história. Desde a primeira gestão do prefeito Roberto Dorner, a educação vem recebendo investimentos em infraestrutura e em ferramentas para os professores. Este é um novo momento, onde nós temos os novos concursados, que hoje estão recebendo as ferramentas para o seu trabalho, extremamente importante, em um município que é todo sistematizado. Esse investimento é de fundamental importância ao professor”, explicou.



A professora Mauriceia Aparecida Ferreira Silva assumiu recentemente o cargo efetivo e foi uma das docentes contempladas. Ela destacou o impacto positivo da iniciativa. “Estou muito feliz por fazer parte do corpo docente efetivo do município, aqui na Escola Marizete Weber. Esse dispositivo tecnológico vem para auxiliar o nosso trabalho, que já é realizado com dedicação e excelência. Receber essa ferramenta nos enche de gratidão e fortalece nosso compromisso com os alunos”, afirmou.



A diretora da unidade escolar, Rosecléa Gotardo de Novais, enfatizou que os equipamentos representam não apenas um suporte tecnológico, mas também um reconhecimento ao esforço dos professores. “Queremos agradecer ao prefeito, porque essa é uma ferramenta indispensável para o professor. O notebook permite inserir conteúdos, elaborar planejamentos e registrar atividades no sistema Ômega. Além disso, a TV entregue à escola fortalece esse processo. Estamos muito contentes em receber os novos efetivos e em oferecer a eles condições adequadas para desenvolver um trabalho de excelência”, disse.



Para a vereadora Sandra Donato, a iniciativa representa um investimento direto no futuro da cidade. “Hoje é um dia alegre e de muita felicidade. Esta gestão tem investido em educação de forma consistente, porque entende que esse é o maior retorno que pode ser dado à sociedade. Os profissionais da educação estão recebendo todo um material que vai beneficiar nos preparativos das aulas e nas pesquisas, garantindo que os alunos recebam um ensino de mais qualidade. Enquanto Câmara de Vereadores, vejo com bons olhos e reafirmo que sempre trabalharemos para que a educação esteja em primeiro lugar”, afirmou.



Além da entrega dos notebooks e televisores, a Secretaria de Educação de Sinop informou que, apenas neste segundo semestre de 2025, foram investidos mais de R$ 2,4 milhões em equipamentos de informática e tecnologia. Entre os itens adquiridos estão computadores, data shows, switches, roteadores, HDs, racks, nobreaks, licenças de pacotes Microsoft, além de notebooks, mochilas e televisores. Nos próximos dias, os demais notebooks e mochilas devem ser distribuídos gradativamente para as demais unidades de ensino da rede municipal.