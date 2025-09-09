Festeja: Logotipo e slogan do Conselho de Alimentação Escolar de Sinop são escolhidos em concurso criativo com alunos da rede municipal

Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou uma roda de conversa no CRAS Palmeiras com foco no resgate da memória histórica da cidade. O encontro reuniu idosos atendidos pela unidade e promoveu um espaço de convivência, troca de experiências e valorização dos pioneiros que ajudaram a construir a trajetória do município.

A ação faz parte da programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos de emancipação da cidade, e busca destacar a importância da preservação da história local. De acordo com a pasta, a iniciativa permitiu que os participantes compartilhassem lembranças pessoais e refletissem sobre o crescimento da cidade ao longo das décadas.

A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, explicou a relevância do encontro para o resgate e valorização da história de Sinop. “Esse encontro foi muito importante e até divertido, porque foram compartilhadas histórias de pessoas que já estão há mais de 40 anos na cidade, que contaram as suas histórias, de seus filhos nascidos aqui e até netos. Todos convivendo dentro de uma sociedade e enaltecendo o quanto Sinop cresceu desde aquela época. A evolução de todos os serviços, a evolução da população, mas também de toda a grandiosidade que Sinop se tornou”, destacou.

Sinéia Abreu também ressaltou a emoção dos relatos durante a roda de conversa. “Aqui nós tivemos depoimentos maravilhosos, enaltecendo todos os prefeitos, mas principalmente a administração atual, que faz um trabalho magnífico. Tivemos a ideia de convocar os pioneiros para dar seus depoimentos, trocando ideias com aqueles que estão presentes aqui, que são usuários dos CRAS. Foi uma roda de conversa muito agradável, que fortaleceu ainda mais o vínculo com a comunidade”, acrescentou.

Durante o evento, os participantes também receberam a visita de uma figura marcante na história política da cidade, o ex-prefeito Adenir Barbosa, segundo prefeito eleito de Sinop. “Não podíamos deixar em branco uma data tão importante como os 51 anos de Sinop. Os CRAS’s atendem nossos usuários desde crianças até idosos e nada mais justo do que comemorar junto com eles o aniversário da cidade. Esse é um momento de comunidade, de reconhecimento e de valorização”, completou Sinéia Abreu.

A coordenadora da Proteção Social Básica, Mara Meyer, reforçou que a atividade foi planejada para aproximar os idosos de suas próprias histórias. “O propósito é trazer histórias para os nossos idosos, histórias de políticos antigos, de fundadores da nossa cidade, e também trocar histórias entre eles. Temos muitos idosos que estão há mais de 40 anos em Sinop, então esse é um momento de aventura, de conversa, de troca de figurinhas, para que eles se sintam valorizados e tenham seus vínculos fortalecidos”, explicou.

A agenda continuou nesta terça-feira (09), no CRAS Menino Jesus. Na quarta-feira (10), as rodas de conversa serão realizadas no Centro de Convivência, às 7h30, e no CRAS Boa Esperança, às 8h30. Na quinta-feira (11), a programação será encerrada no CRAS Paulista, às 8h.

Festeja Sinop

O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.

Fotos disponíveis: Roda de conversa sobre a história de Sinop – CRAS Palmeiras | Flickr