Festeja: Logotipo e slogan do Conselho de Alimentação Escolar de Sinop são escolhidos em concurso criativo com alunos da rede municipal
A solenidade de encerramento foi realizada no Centro de Formação Continuada da Rede Municipal de Ensino (Ceforme) e reuniu autoridades, professores, alunos e familiares. A premiação fez parte da programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos do município. Os três melhores trabalhos em cada categoria foram premiados. Os professores orientadores dos vencedores em primeiro lugar também receberam reconhecimento.
Na categoria logotipo, o primeiro lugar ficou com o aluno Davi Lucas Pivetti Lisboa, da Emeb Aleixo Schenatto. O segundo lugar foi conquistado por João Paulo R. de Azevedo, da Emeb Marizete Weber, e o terceiro por Larissa G. Rodrigues Leite, da Emeb Sadao Watanabe. Já na categoria slogan, a frase vencedora foi “Prato nutritivo, estudo divertido”, criada por Ketlyn Sofia Burry Santos, da Emeb Rodrigo Damasceno. O segundo lugar ficou com Nicolle Eichenberg, também da Emeb Rodrigo Damasceno, com a frase “Alimento certo, futuro esperto”. O terceiro lugar foi de Vitoria Isabelle G. dos Santos, da Emeb Professora Ana Cristina de Sena, com “Comida escolar, energia para estudar”.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, destacou a importância da mobilização em torno do concurso. “Esse concurso foi uma integração entre o CAE e a Secretaria Municipal de Educação. Nossos nutricionistas mobilizaram as escolas e os professores fizeram um lindo trabalho com os alunos. Estava difícil escolher o vencedor, de tão belos que eram os desenhos e as frases. É um sentimento de alegria e realização ver essas crianças saindo daqui olhando para os seus trabalhos e seus prêmios”, afirmou.
Para a presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Sinop, Daniela Melhorança, a iniciativa representou um marco para a instituição. “O Conselho de Alimentação Escolar de Sinop não tinha uma logomarca e um slogan. Os conselheiros acharam que seria interessante envolver a comunidade escolar nessa escolha. Criamos o concurso, convocamos as nutricionistas para motivar as professoras, que orientaram as crianças a elaborarem desenhos e frases. As escolas fizeram a primeira seleção e, após a análise da comissão julgadora, conhecemos o novo logotipo e o novo slogan do Conselho”, explicou.
Entre os jurados que avaliaram os trabalhos estavam a artista plástica Mari Bueno, a advogada e escritora Bernadete Crecêncio Laurindo, o publicitário Ivan Barbosa dos Santos, a pedagoga Eliana Lucas Gimenez e a nutricionista da DRE, Mariana Carolina Oening Carvalho.
A vencedora da categoria slogan, Ketlyn Sofia Burry Santos, aluna da Emeb Rodrigo Damasceno, explicou sobre o processo de criação da frase vencedora do concurso. “Eu estava procurando uma frase que fosse legal. Pensei, escrevi e nem sabia que estaria aqui. Meu prêmio foi uma bicicleta vermelha e eu gostei muito. Agora eu tenho duas bicicletas”, disse a estudante.
A professora Anny Mazzotty Filomeno, da Emeb Rodrigo Damasceno, comemorou o resultado da aluna que orientou. “O sentimento é de gratidão. É um privilégio participar dessas atividades em que as crianças podem expressar suas ideias e colocar a criatividade no papel. Ficamos felizes de ter ganhado esse prêmio e acreditamos que será um grande incentivo para mostrar aos alunos que eles são capazes de conquistar o que quiserem”, afirmou.
A solenidade de divulgação do resultado do concurso também contou com a presença do presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Mato Grosso, Concélio Ribeiro Júnior, presidente do Conselho do Fundeb, Raquel Lima Veras Mazocco, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Sinop, Adriano Perotti, e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 6ª Subseção de Sinop, Reginaldo Monteiro.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Prefeitura promove roda de conversa sobre a história de Sinop no CRAS Palmeiras
A ação faz parte da programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos de emancipação da cidade, e busca destacar a importância da preservação da história local. De acordo com a pasta, a iniciativa permitiu que os participantes compartilhassem lembranças pessoais e refletissem sobre o crescimento da cidade ao longo das décadas.
A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, explicou a relevância do encontro para o resgate e valorização da história de Sinop. “Esse encontro foi muito importante e até divertido, porque foram compartilhadas histórias de pessoas que já estão há mais de 40 anos na cidade, que contaram as suas histórias, de seus filhos nascidos aqui e até netos. Todos convivendo dentro de uma sociedade e enaltecendo o quanto Sinop cresceu desde aquela época. A evolução de todos os serviços, a evolução da população, mas também de toda a grandiosidade que Sinop se tornou”, destacou.
Sinéia Abreu também ressaltou a emoção dos relatos durante a roda de conversa. “Aqui nós tivemos depoimentos maravilhosos, enaltecendo todos os prefeitos, mas principalmente a administração atual, que faz um trabalho magnífico. Tivemos a ideia de convocar os pioneiros para dar seus depoimentos, trocando ideias com aqueles que estão presentes aqui, que são usuários dos CRAS. Foi uma roda de conversa muito agradável, que fortaleceu ainda mais o vínculo com a comunidade”, acrescentou.
Durante o evento, os participantes também receberam a visita de uma figura marcante na história política da cidade, o ex-prefeito Adenir Barbosa, segundo prefeito eleito de Sinop. “Não podíamos deixar em branco uma data tão importante como os 51 anos de Sinop. Os CRAS’s atendem nossos usuários desde crianças até idosos e nada mais justo do que comemorar junto com eles o aniversário da cidade. Esse é um momento de comunidade, de reconhecimento e de valorização”, completou Sinéia Abreu.
A coordenadora da Proteção Social Básica, Mara Meyer, reforçou que a atividade foi planejada para aproximar os idosos de suas próprias histórias. “O propósito é trazer histórias para os nossos idosos, histórias de políticos antigos, de fundadores da nossa cidade, e também trocar histórias entre eles. Temos muitos idosos que estão há mais de 40 anos em Sinop, então esse é um momento de aventura, de conversa, de troca de figurinhas, para que eles se sintam valorizados e tenham seus vínculos fortalecidos”, explicou.
A agenda continuou nesta terça-feira (09), no CRAS Menino Jesus. Na quarta-feira (10), as rodas de conversa serão realizadas no Centro de Convivência, às 7h30, e no CRAS Boa Esperança, às 8h30. Na quinta-feira (11), a programação será encerrada no CRAS Paulista, às 8h.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fotos disponíveis: Roda de conversa sobre a história de Sinop – CRAS Palmeiras | Flickr
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop recebe produtores argentinos em visita técnica para troca de experiências
O encontro integrou a programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos de emancipação do município, e contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, vice-prefeito Paulinho Abreu, secretário de Desenvolvimento Econômico de Sinop, José Pedro Serafini, coordenador de Comércio da Sedec-MT, Leonardo Figueiredo, e integrantes da Aapresid.
A Aapresid é uma organização não governamental formada por uma rede de agricultores que adotaram e difundem o sistema de semeadura direta, baseado na não remoção do solo e na preservação da palha em prol da sustentabilidade na produção agrícola. Essa metodologia transformou o cultivo em diversas regiões do mundo e foi um dos temas discutidos durante o encontro.
O prefeito Roberto Dorner destacou a importância da aproximação com os produtores estrangeiros e agradeceu pela parceria institucional que possibilitou a visita. “Quero agradecer o governador por trazer essa comitiva dos nossos irmãos argentinos que estão nos visitando. Ficamos felizes porque são pessoas que trabalham no agro, então vêm trocar experiências conosco, vêm fazer uma visita a Sinop e agradecemos ao governo do Estado por essa oportunidade”, afirmou.
O vice-prefeito Paulinho Abreu reforçou que o encontro amplia o intercâmbio internacional de Sinop. “É mais uma rodada de apresentação do nosso município, dessa vez para argentinos, mostrando a nossa economia, o nosso clima, como é a nossa produção. É importante divulgar, até para também trocar experiências sobre logística e economia com pessoas de outros países. A intenção é agregar muito à economia de Sinop e que possamos colher frutos desse momento para trazer pessoas a investir na nossa cidade”, avaliou.
Entre os membros da Aapresid, o produtor Leonardo Dani explicou como a Associação tem atuado em prol da produção sustentável. “A Aapresid é uma associação que se dedica principalmente à não remoção do solo. A cobertura com palha e a não remoção do solo são nossos principais pilares para produzir mais e de forma sustentável em nosso país e, a partir daí, transportar para outros países, como, por exemplo, da América do Sul, Estados Unidos, Europa e o resto do mundo”, explicou.
O produtor fez questão de destacar os pontos que mais chamaram a atenção da comitiva em Sinop e também elogiou a infraestrutura e a recepção na cidade. “Tivemos uma excelente impressão da cidade. Acima de tudo, viemos aprender muito sobre o que é feito aqui, porque consideramos o Mato Grosso um dos estados mais importantes na produção agrícola mundial. Tivemos uma impressão muito agradável. Estamos aprendendo dia a dia e tivemos uma impressão muito positiva, porque a verdade é que toda a sociedade está envolvida na produção agrícola”, destacou Leonardo Dani.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Sinop, José Pedro Serafini, ressaltou que a visita reforça o papel estratégico do município. “Um grupo de mato-grossenses esteve na região de Córdoba, conhecendo as práticas agrícolas de lá, e agora os produtores estão retribuindo a visita, vindo para o Mato Grosso. Eles conheceram a realidade da produção aqui, a tecnologia, o conhecimento, a prática efetiva. Nós, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, estamos dando esse suporte nesse intercâmbio de informações”, pontuou.
O coordenador de Comércio da Sedec-MT, Leonardo Figueiredo, explicou que a visita foi resultado de uma agenda anterior entre entidades do setor. “A visita da Aapresid ocorreu após uma visita das entidades do Mato Grosso à Argentina. Um convite da Famato originou a vontade e o interesse deles em virem conhecer um pouco do Mato Grosso. É uma comitiva técnica de produtores e o objetivo é conhecer as nossas práticas, indústrias, entidades ligadas ao agronegócio e também trazer um pouco da prática deles. Há muita similaridade, mas também muitas questões que podem ser trocadas para o desenvolvimento dos dois países”, explicou.
A comitiva argentina permanecerá em Mato Grosso nos próximos dias. Além de Sinop, estão previstas visitas a Sorriso, Lucas do Rio Verde e Cuiabá. A agenda se encerrará em Brasília, onde os produtores devem cumprir compromissos institucionais.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fotos em: Visita técnica da Associação Argentina de Produtores em Semeadura Direta – Aapresid | Flickr
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
