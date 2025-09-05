CIDADES
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
O prefeito Roberto Dorner destacou a importância da aproximação entre o poder público e investidores privados. “Nós estamos sempre buscando investidores para Sinop e nesta semana estamos fazendo uma apresentação da nossa cidade. Esses investidores querem saber de números. Estamos mostrando o potencial da cidade, a pujança da nossa economia, e todos ficaram impressionados com o que já temos aqui e com o futuro que está muito próximo para acontecer. Aqui é um dos melhores lugares do Brasil para morar e investir”, declarou.
O vice-prefeito Paulinho Abreu reforçou que a preparação da cidade para receber novos negócios passa por ações de planejamento. “Reuniões como essas são muito importantes, principalmente nessa agenda de festividades do aniversário de Sinop, onde mostramos as oportunidades de investimentos que a cidade tem a oferecer. Sinop se preparou para receber esse crescimento por meio de legislações, com zoneamento industrial, códigos de obras, legislação tributária e incentivos para a construção civil. Tudo isso facilita o processo de instalação de novas empresas, fomenta negócios locais e atrai investidores de fora”, explicou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, destacou sobre a importância de Sinop para toda a Região Norte de Mato Grosso. “O portfólio que Sinop tem não é de uma cidade de forma isolada, é de uma macro região. Sinop representa em torno de 40 municípios. A economia do Norte do Estado está centralizada aqui. Serviços, comércio e industrialização têm em Sinop um dos melhores locais do mundo para investimento. Por isso, gestores de fundos estão vindo de diferentes regiões do Brasil e até da Ásia para conhecer de perto esse fenômeno econômico”, declarou.
Segunda-feira: Reunião com Tarpon
O primeiro encontro da semana ocorreu na segunda-feira (01), com representantes da Tarpon, uma das gestoras de investimentos mais tradicionais do país.
O sócio da Tarpon, Guto Belchior, afirmou ter saído impressionado com a preparação de Sinop para receber novos empreendimentos. “A Tarpon investe em companhias no Brasil há 23 anos. O que percebemos aqui em Sinop é um preparo de todos. É uma cidade que está se preparando para realmente fazer uma coisa muito grande, tanto do ponto de vista de infraestrutura, mas também quanto à preparação das pessoas, presença das universidades, de toda uma preocupação com o empresário em acelerar as autorizações exigidas e tudo que vai fazer o empresário promover geração de empregos e desenvolvimento. O Brasil vive um momento de incerteza, mas a Tarpon acredita que este é o momento de investir e por isso viemos conhecer a região. Saímos bem impressionados e prontos para fazer negócio com os empresários locais”, disse.
Terça-feira: Reunião com Quartzo Capital
Na terça-feira (02), a Prefeitura recebeu representantes da Quartzo Capital, especializada em investimentos em empresas inovadoras, imóveis e projetos de estrutura financeira.
O sócio-fundador Marcelo Amorim destacou a relevância do município no cenário nacional. “A Quartzo é uma gestora com mais de 1,5 bilhão de reais em gestão e já investimos em diversas regiões do interior do Brasil. Sinop é um fenômeno de crescimento nos últimos 20 anos. Estamos muito entusiasmados em conhecer mais para entender como podemos ajudar. Algumas áreas nos chamaram bastante atenção, como tecnologia para o agronegócio, ciência para o agronegócio, novas formas de produção, novos elementos de acelerar ainda mais esse crescimento. A parte logística também é muito relevante, pois é preciso fazer muita coisa na logística no Brasil e aqui com certeza terá muita oportunidade”, destacou.
Quinta-feira: Reunião com Vinci Compass
A terceira reunião foi realizada na quinta-feira (04), com representantes da Vinci Compass, uma das maiores gestoras de recursos do país, com atuação em infraestrutura e economia real.
Eduardo Augusto Reichert, responsável pela área comercial institucional da Vinci Compass, afirmou que a cidade se destaca pela seriedade na gestão. “Poucos municípios têm tanta preocupação com o crescimento sustentável e apresentam números tão sólidos quanto Sinop tem apresentado. É uma cidade que tem tudo para se consolidar como um vetor de crescimento aqui no Centro-Oeste, ainda mais dado todas as características apresentadas em termos de educação, saúde e toda essa preocupação com o bem-estar da população em proporcionar crescimento. A Vinci Compass, como uma gestora essencialmente de economia real, está muito próxima dos investimentos em diversas áreas, então podemos ser parceiros do desenvolvimento econômico”, afirmou.
Sexta-feira: Reunião com Mirae Asset
Na sexta-feira (05), a Prefeitura recebeu a visita do grupo coreano Mirae Asset, um dos maiores conglomerados financeiros da Coreia do Sul e com atuação global.
O CEO da Mirae Asset Brasil, Taekoo Kim, ressaltou a boa impressão da cidade. “Essa é a minha primeira vez em Mato Grosso e Sinop está elevando meu nível de conhecimento sobre cidades brasileiras. É uma cidade segura, altamente organizada e com pessoas muito gentis. Estou muito feliz por estar aqui e espero ter um relacionamento longo e bom com Sinop. A Mirae é o maior grupo financeiro da Coreia e queremos apoiar o crescimento da cidade no futuro”, afirmou.
Já a Head de Business Development da empresa, Carolina Nakaoski, destacou a preservação ambiental como diferencial. “Minha primeira impressão começou ainda no avião, quando percebi a quantidade de mata nativa preservada convivendo harmonicamente com o agronegócio. Isso mostra que Mato Grosso preserva a natureza brasileira e abre espaço para o desenvolvimento sustentável. Essa é uma característica que valoriza a região perante investidores internacionais”, disse.
Nos próximos dias, novos encontros serão realizados com empresas de outros segmentos para fortalecer o diálogo entre poder público e iniciativa privada. Na terça-feira (09), a reunião será com a Patria Investimentos/XP Investimentos. Já na segunda-feira (15), a reunião será com uma indústria têxtil de São Paulo.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Festeja: III Congresso Internacional da AJEB-MT aborda literatura, comunicação e arte em Sinop
Com o apoio da Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, o Congresso Internacional oferece palestras, painéis e debates de forma gratuita para a população e integra a programação oficial do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos de emancipação do município. O evento também conta com o Salão Internacional do Livro AJEB-MT, lançamentos de obras, exposições de arte e momentos de contação de histórias para estudantes. Na noite desta sexta (05), está prevista a posse da nova diretoria da AJEB-MT e de novas associadas.
Durante a abertura, a presidente da AJEB-MT, professora e escritora Leni Zilioto, destacou a importância do encontro para a promoção da literatura e da cultura regional. “A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil existe há mais de 50 anos e, em Mato Grosso, nós a fundamos em 2023. Estamos na terceira edição do Congresso Internacional e teremos atividades com palestras, salão do livro, lançamento de livros, conversa com escritores, contação de histórias e encerraremos com entrega de honrarias e uma sessão solene de novas associadas. Esperamos entregar ao povo de Sinop e da região muito conteúdo em conhecimento, cultura e literatura, além de exposições artísticas em parceria com a Associação de Belas Artes de Sinop”, explicou.
Ela reforçou ainda a relevância do apoio institucional para que eventos dessa magnitude sejam viabilizados. “Todos os movimentos que realizamos não acontecem sozinhos. Sempre precisamos de parceiros e pela terceira vez a Prefeitura de Sinop é nossa parceira, com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Estamos trazendo esse movimento para Sinop e região, colocando a cidade no cenário nacional e até internacional. O apoio da Prefeitura é fundamental para esses movimentos”, afirmou Leni Zilioto.
A vereadora Sandra Donato ressaltou o impacto do evento para a comunidade. “Para o município, é algo que vem valorizar e expandir, gerando um movimento e trazendo pessoas de fora para prestigiar. Isso valoriza as escritoras do nosso município e também de todo o estado. Nesta terceira edição, temos palestrantes de outros locais que engrandecem ainda mais a programação. É uma noite de emoção e sentimento, que movimenta a cidade e agracia a população sinopense com cultura e conhecimento”, afirmou.
O evento contou com a palestra show de Adiane Pita e Caroline Marques, de Salvador (BA), com o tema ‘O Corpo Fala o Que a Alma Sente’. Adiane Pita falou sobre a força das mulheres e a necessidade de promover a inclusão. “A importância de estar aqui neste congresso é falar sobre a energia e a força feminina dessas mulheres notáveis, reunidas em um encontro belíssimo. Estamos abordando a inclusão, a acessibilidade e mostrando que, unidas, somos imbatíveis”, declarou.
A palestrante Ana Servilha, que é professora da Unemat, apresentou reflexões sobre os desafios da comunicação contemporânea. “É um prazer participar do Congresso da AJEB-MT e falar sobre a cultura da mídia nessa interlocução entre linguagem, comunicação e literatura, pensando no cenário mais contemporâneo. Estamos vivendo grandes mudanças, especialmente com a cultura digital, e precisamos analisar como os canais de acesso e a linguagem impactam a literatura, a cultura, a política e a educação, garantindo integração social e igualdade de oportunidades”, disse.
Já Nívia Melhorança, da BPW, destacou o impacto da era digital na forma de se comunicar. “É uma honra enorme participar deste Congresso e falar sobre o admirável mundo digital e como essas ferramentas transformaram a comunicação. A era digital não fala apenas de tecnologia, é a mais humana das eras, porque atrás de cada ferramenta existe um ser humano conectado com o mundo. Pela primeira vez, vivemos em uma civilização onde todos podem se comunicar com o mundo inteiro. E aí nasce a responsabilidade do que sabemos, do que falamos e como falamos”, analisou.
A AJEB foi fundada em 1970, em Curitiba, pela escritora Hellé Velloso Fernandes, e está presente em 21 estados e no Distrito Federal. É reconhecida como um espaço de promoção da palavra escrita, do jornalismo e da literatura. Atualmente é presidida nacionalmente pela jornalista Renata Dal Bó. Em Mato Grosso, a AJEB foi oficializada em 2023, sob a liderança de Leni Zilioto.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Trânsito realiza campanha de conscientização com tema: desacelere, seu bem maior é a vida
Sandra Sousa de Oliveira, coordenadora do Departamento de Educação para o Trânsito (DET), explica que são 10 cruzamentos que recebem essa manifestação. “Esses pontos foram escolhidos, justamente por serem alvos de vários sinistros ao longo do ano, o que chamamos de pontos críticos. Precisamos entender que o trânsito é feito por pessoas, e as pessoas estão intolerantes no quesito paciência e por conta disso, aumenta os riscos de acidentes”, disse.
A ação antecede e integra a campanha nacional da Semana de Trânsito. “Agora, do dia 18 à 25 de setembro, nós teremos a Semana Nacional de Trânsito com o tema: “Desacelere, seu bem maior é a vida”. Esses carros que estamos colocando em cruzamentos estratégicos faz parte dessa campanha e já começamos a distribuição desde quarta [03.09], para que os motoristas já comecem a refletir sobre a importância de um comportamento defensivo no trânsito”, explicou ela.
O uso do veículo batido é estratégico e tem como objetivo provocar reflexão sobre as consequências de uma direção irresponsável. “Usamos esses veículos para conscientizar aos condutores sobre a importância do cuidado na direção. Esses veículos são resultado de acidentes ocorridos no trânsito e quando olhamos para ele, com o efeito da frase, reflitimos sobre as consequências de uma direção irresponsável”, expressou.
O DET realiza trabalho contínuo, durante todo o ano, conscientizando a população sobre a necessidade de redobrar os cuidados ao usar as vias públicas.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande
“Comportamento de risco leva ao aumento do número de casos de ISTs; é imprescindível prevenir”, afirma médica
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
TJMT aprova remoção de juízes para Cuiabá, Várzea Grande e Barra do Bugres
Painel aponta soluções práticas e preventivas para recuperação de empresas e agronegócio
Segurança
Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, na...
Investigação da Polícia Civil de Mato Grosso leva à prisão de homicida em Alagoas
Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (4.9), no momento em que participava de uma audiência judicial, na...
Batalhão Ambiental prende homem com arsenal de armas, munições e carne de animal silvestre
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prendeu um homem, de 46 anos, por porte ilegal de arma de...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
Brasil4 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios
-
Saúde6 dias atrás
Governo Federal investe R$ 1 bilhão em novo hospital inteligente 100% SUS no RS
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Solo Seguro Amazônia: Regularização fundiária garante títulos a famílias em Mato Grosso
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde padroniza altas hospitalares e fortalece integração de dados no SUS