Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais

Durante toda a semana, a Prefeitura de Sinop promoveu uma série de reuniões estratégicas com investidores nacionais e internacionais. A iniciativa integrou a programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos de emancipação do município, e buscou apresentar os potenciais econômicos da cidade como forma de atrair novos investimentos. De segunda-feira (01) a sexta-feira (05), foram quatro encontros oficiais com os líderes das empresas Tarpon, Quartzo Capital, Vinci Compass e do grupo coreano Mirae Asset.



O prefeito Roberto Dorner destacou a importância da aproximação entre o poder público e investidores privados. “Nós estamos sempre buscando investidores para Sinop e nesta semana estamos fazendo uma apresentação da nossa cidade. Esses investidores querem saber de números. Estamos mostrando o potencial da cidade, a pujança da nossa economia, e todos ficaram impressionados com o que já temos aqui e com o futuro que está muito próximo para acontecer. Aqui é um dos melhores lugares do Brasil para morar e investir”, declarou.



O vice-prefeito Paulinho Abreu reforçou que a preparação da cidade para receber novos negócios passa por ações de planejamento. “Reuniões como essas são muito importantes, principalmente nessa agenda de festividades do aniversário de Sinop, onde mostramos as oportunidades de investimentos que a cidade tem a oferecer. Sinop se preparou para receber esse crescimento por meio de legislações, com zoneamento industrial, códigos de obras, legislação tributária e incentivos para a construção civil. Tudo isso facilita o processo de instalação de novas empresas, fomenta negócios locais e atrai investidores de fora”, explicou.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, destacou sobre a importância de Sinop para toda a Região Norte de Mato Grosso. “O portfólio que Sinop tem não é de uma cidade de forma isolada, é de uma macro região. Sinop representa em torno de 40 municípios. A economia do Norte do Estado está centralizada aqui. Serviços, comércio e industrialização têm em Sinop um dos melhores locais do mundo para investimento. Por isso, gestores de fundos estão vindo de diferentes regiões do Brasil e até da Ásia para conhecer de perto esse fenômeno econômico”, declarou.



Segunda-feira: Reunião com Tarpon



O primeiro encontro da semana ocorreu na segunda-feira (01), com representantes da Tarpon, uma das gestoras de investimentos mais tradicionais do país.



O sócio da Tarpon, Guto Belchior, afirmou ter saído impressionado com a preparação de Sinop para receber novos empreendimentos. “A Tarpon investe em companhias no Brasil há 23 anos. O que percebemos aqui em Sinop é um preparo de todos. É uma cidade que está se preparando para realmente fazer uma coisa muito grande, tanto do ponto de vista de infraestrutura, mas também quanto à preparação das pessoas, presença das universidades, de toda uma preocupação com o empresário em acelerar as autorizações exigidas e tudo que vai fazer o empresário promover geração de empregos e desenvolvimento. O Brasil vive um momento de incerteza, mas a Tarpon acredita que este é o momento de investir e por isso viemos conhecer a região. Saímos bem impressionados e prontos para fazer negócio com os empresários locais”, disse.



Terça-feira: Reunião com Quartzo Capital



Na terça-feira (02), a Prefeitura recebeu representantes da Quartzo Capital, especializada em investimentos em empresas inovadoras, imóveis e projetos de estrutura financeira.



O sócio-fundador Marcelo Amorim destacou a relevância do município no cenário nacional. “A Quartzo é uma gestora com mais de 1,5 bilhão de reais em gestão e já investimos em diversas regiões do interior do Brasil. Sinop é um fenômeno de crescimento nos últimos 20 anos. Estamos muito entusiasmados em conhecer mais para entender como podemos ajudar. Algumas áreas nos chamaram bastante atenção, como tecnologia para o agronegócio, ciência para o agronegócio, novas formas de produção, novos elementos de acelerar ainda mais esse crescimento. A parte logística também é muito relevante, pois é preciso fazer muita coisa na logística no Brasil e aqui com certeza terá muita oportunidade”, destacou.



Quinta-feira: Reunião com Vinci Compass



A terceira reunião foi realizada na quinta-feira (04), com representantes da Vinci Compass, uma das maiores gestoras de recursos do país, com atuação em infraestrutura e economia real.



Eduardo Augusto Reichert, responsável pela área comercial institucional da Vinci Compass, afirmou que a cidade se destaca pela seriedade na gestão. “Poucos municípios têm tanta preocupação com o crescimento sustentável e apresentam números tão sólidos quanto Sinop tem apresentado. É uma cidade que tem tudo para se consolidar como um vetor de crescimento aqui no Centro-Oeste, ainda mais dado todas as características apresentadas em termos de educação, saúde e toda essa preocupação com o bem-estar da população em proporcionar crescimento. A Vinci Compass, como uma gestora essencialmente de economia real, está muito próxima dos investimentos em diversas áreas, então podemos ser parceiros do desenvolvimento econômico”, afirmou.



Sexta-feira: Reunião com Mirae Asset



Na sexta-feira (05), a Prefeitura recebeu a visita do grupo coreano Mirae Asset, um dos maiores conglomerados financeiros da Coreia do Sul e com atuação global.



O CEO da Mirae Asset Brasil, Taekoo Kim, ressaltou a boa impressão da cidade. “Essa é a minha primeira vez em Mato Grosso e Sinop está elevando meu nível de conhecimento sobre cidades brasileiras. É uma cidade segura, altamente organizada e com pessoas muito gentis. Estou muito feliz por estar aqui e espero ter um relacionamento longo e bom com Sinop. A Mirae é o maior grupo financeiro da Coreia e queremos apoiar o crescimento da cidade no futuro”, afirmou.



Já a Head de Business Development da empresa, Carolina Nakaoski, destacou a preservação ambiental como diferencial. “Minha primeira impressão começou ainda no avião, quando percebi a quantidade de mata nativa preservada convivendo harmonicamente com o agronegócio. Isso mostra que Mato Grosso preserva a natureza brasileira e abre espaço para o desenvolvimento sustentável. Essa é uma característica que valoriza a região perante investidores internacionais”, disse.



Nos próximos dias, novos encontros serão realizados com empresas de outros segmentos para fortalecer o diálogo entre poder público e iniciativa privada. Na terça-feira (09), a reunião será com a Patria Investimentos/XP Investimentos. Já na segunda-feira (15), a reunião será com uma indústria têxtil de São Paulo.



Festeja Sinop



O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.