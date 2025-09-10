CIDADES
Festeja: Prefeitura de Sinop empossa 128 novos servidores para 06 secretarias
“Esse evento é símbolo de que a Prefeitura valoriza o servidor efetivo, que promove mais segurança à previdência, iniciando uma carreira onde o município pode contar com esses servidores, qualificá-los, para melhorar o serviço público cada vez mais. Desejo boa sorte a todos, que trabalhem com afinco e, com certeza, o município de Sinop só tem a ganhar com a chegada desses novos concursados. Nosso dever é acolher e celebrar a chegada desses novos servidores que estarão atendendo os contribuintes em todas as áreas por longos anos”, comentou o vice-prefeito, Paulinho Abreu.
Para Elizabete Cilião, secretária da pasta, a cerimônia que integrou a programação oficial do Festeja Sinop – edição 2025 -, é a demonstração do carinho e da seriedade com que o município trata o servidor de carreira.
“Essa vitória [se referindo à aprovação no concurso] é de cada família que acompanhou cada um desses concursados aprovados. E a certeza também de que a Prefeitura vai continuar prestando um serviço com mais qualidade, mais eficiência, mais seriedade para toda a população. Nós reconhecemos, tanto, a importância de cada servidor, que a realização desse concurso foi uma representação dessa valorização. Porque o concurso foi feito com seriedade, com compromisso, com transparência, e nós não poderíamos deixar de fazer uma cerimônia, de poder acolher cada servidor que é nosso, fazer com que ele se sinta parte, realmente, de uma história maior, que ele venha a somar com essa família que é a Prefeitura Municipal de Sinop”, expressou.
Entre todos os novos servidores empossados, está Jhayne Lima. Ela que veio de Rondonópolis, Mato Grosso, foi aprovada em primeiro lugar para vaga de jornalista. Lotada na Assessoria de Comunicação (Secretaria de Governo e Projetos Estratégicos), ela afirma que ficou surpresa com a rapidez no chamamento público e se compromete a desempenhar o trabalho com responsabilidade e ética.
“Fiquei muito feliz, emocionada. Foi uma surpresa para mim passar nesse concurso. Eu não esperava ficar em primeiro lugar e nem esperava também que o chamamento fosse tão rápido. Não sou de Sinop, cheguei há pouco tempo e estou muito feliz por estar aqui. Pretendo somar com a comunicação da Prefeitura, contribuir para que as pessoas se informem cada vez mais das ações que estão sendo realizadas pela gestão e que dê tudo certo, que seja um momento de resultados positivos na minha carreira profissional e pessoal também”, disse ela.
Marcos Cavalheiro é psicólogo, e está lotado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ligado à Secretaria de Assistência Social. Ele teve o privilégio de ser o juramentista da turma, na cerimônica, e conta que a realização do concurso é a demonstração de que a gestão é preocupada e valoriza a prestação de um serviço com qualidade.
“Eu acredito que a gestão está preocupada com a população, está mostrando que a Sinop merece servidores dedicados, que vão se empenhar em fazer o melhor trabalho para a população da cidade. A Prefeitura sempre preocupada em trazer essa qualidade para a gestão e a humanização no atendimento, e esses novos profissionais, com a capacidade que têm, vem a contribuir com o município. Agora, acredito que todas as secretarias estão capacitando esses novos servidores para melhor servir a população de Sinop”, expressou ele.
O evento contou uma apresentação cultural de uma dançarina da Escola Palco – Dança, Arte e Performance.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Promulgação da PEC 66 traz novo fôlego aos municípios, diz Dorner em Brasília
A nova emenda retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir de 2026; limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios; e refinancia dívidas previdenciárias desses entes com a União. “Estou feliz com essa PEC aprovada, dando fôlego maior aos municípios. Nós, prefeitos, só temos que agradecer”, acrescentou Dorner, que esteve em Brasília, Distrito Federal, junto com outros prefeitos de municípios brasileiros, a convite da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), como Franklin Duarte (Valinhos/SP), Tião Bocalom (Rio Branco/AC), Gilvan Ferreira (Santo André/SP) e Rodolfo Mota (Apucarana/PR)
“Ao estabelecer limites para o pagamento de precatórios pelos municípios, a nova emenda constitucional confere maior previsibilidade às administrações locais e assegura que as obrigações determinadas pela Justiça não resultem no colapso financeiro desses entes federados[…]. Ao mesmo tempo, abre um novo prazo de parcelamento especial de débitos tanto com os seus regimes próprios quanto com o Regime Geral de Previdência Social, dando fôlego às prefeituras e permitindo que possam organizar suas contas com vistas ao equilíbrio atuarial e à sustentabilidade do sistema”, destacou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante a sessão solene de promulgação.
A PEC foi proposta pelo Senado em novembro de 2023 para limitar o pagamento de precatórios pelos municípios, abrir novo prazo para parcelar dívidas previdenciárias municipais e estaduais e promover ajustes fiscais. A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado e foi remetida à Câmara em agosto de 2024. Em dezembro do mesmo ano, o presidente da Câmara instalou uma Comissão Especial para analisar a PEC com relatoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), que apresentou parecer em julho de 2025. A PEC 66/2023 foi aprovada no Senado Federal em 2 de setembro de 2025, mantendo integralmente o texto que havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, sem alterações nos destaques apresentados.
O que são precatórios?
Os precatórios são dívidas da União, dos estados e dos municípios decorrentes de ações judiciais com sentença definitiva. A PEC 66/2023 tira os precatórios, inclusive as requisições de pequeno valor (RPVs), do limite de despesas primárias da União a partir de 2026. Também limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios, além de refinanciar débitos previdenciários desses entes com a União em até 300 parcelas.
Na prática, a medida alivia a situação de estados e municípios ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo. Além disso, ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal (ao retirar parte desses gastos do teto de despesas).
Embora retire os precatórios das despesas primárias em 2026, a PEC 66 acrescenta, a cada ano, a partir de 2027, 10% do estoque de precatórios dentro das metas fiscais previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em razão do arcabouço fiscal (Lei Complementar 200, de 2023).
Principais mudanças
Precatórios: Instituição de limites de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para pagamento de precatórios, variando de 1% a 5% conforme o estoque da dívida. Serão nove faixas de empenho (em intervalos de 0,5%), com revisão periódica a cada 10 anos. Todas as formas de quitação deverão ser incluídas na apuração anual.
Linha de crédito federal: Criação de mecanismo de crédito para municípios cuja dívida em precatórios ultrapasse a média do limite de comprometimento da RCL dos últimos cinco anos.
Renegociação de dívidas: Possibilidade de parcelamento de débitos com a União (incluindo autarquias e fundações) em até 360 meses, nos moldes do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Dívidas previdenciárias poderão ser parceladas em até 300 meses, dando alívio substancial ao caixa municipal.
Indexador da dívida: Atualização dos valores de precatórios pelo IPCA + juros simples de 2% ao ano, sem juros compensatórios, prevalecendo a Selic caso esta seja menor. Isso reduz o ritmo de crescimento dos passivos: com os índices atuais, uma dívida corrigida pelo IPCA dobraria em cerca de 14 anos, enquanto pela Selic dobraria em menos de 5 anos.
DREM – Desvinculação de Receitas: O percentual foi ampliado para 50% até 2026, retornando a 30% entre 2027 e 2032. Isso garante maior autonomia aos gestores para aplicar recursos em áreas prioritárias.
Superávit de fundos: Até 2032, os superávits de fundos municipais poderão ser utilizados em investimentos essenciais em saúde, educação e adaptação às mudanças climáticas.
Negociação com credores: A emenda permite acordos diretos para quitação de precatórios, pagos em parcela única até o fim do ano seguinte, sem incidência de juros ou correção monetária.
Sanções por atraso: Municípios que descumprirem os prazos e limites estabelecidos estarão sujeitos a medidas como sequestro de contas pelo Tribunal de Justiça, impedimento de receber transferências voluntárias e responsabilização do gestor por improbidade administrativa.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Logotipo e slogan do Conselho de Alimentação Escolar de Sinop são escolhidos em concurso criativo com alunos da rede municipal
A solenidade de encerramento foi realizada no Centro de Formação Continuada da Rede Municipal de Ensino (Ceforme) e reuniu autoridades, professores, alunos e familiares. A premiação fez parte da programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos do município. Os três melhores trabalhos em cada categoria foram premiados. Os professores orientadores dos vencedores em primeiro lugar também receberam reconhecimento.
Na categoria logotipo, o primeiro lugar ficou com o aluno Davi Lucas Pivetti Lisboa, da Emeb Aleixo Schenatto. O segundo lugar foi conquistado por João Paulo R. de Azevedo, da Emeb Marizete Weber, e o terceiro por Larissa G. Rodrigues Leite, da Emeb Sadao Watanabe. Já na categoria slogan, a frase vencedora foi “Prato nutritivo, estudo divertido”, criada por Ketlyn Sofia Burry Santos, da Emeb Rodrigo Damasceno. O segundo lugar ficou com Nicolle Eichenberg, também da Emeb Rodrigo Damasceno, com a frase “Alimento certo, futuro esperto”. O terceiro lugar foi de Vitoria Isabelle G. dos Santos, da Emeb Professora Ana Cristina de Sena, com “Comida escolar, energia para estudar”.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, destacou a importância da mobilização em torno do concurso. “Esse concurso foi uma integração entre o CAE e a Secretaria Municipal de Educação. Nossos nutricionistas mobilizaram as escolas e os professores fizeram um lindo trabalho com os alunos. Estava difícil escolher o vencedor, de tão belos que eram os desenhos e as frases. É um sentimento de alegria e realização ver essas crianças saindo daqui olhando para os seus trabalhos e seus prêmios”, afirmou.
Para a presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Sinop, Daniela Melhorança, a iniciativa representou um marco para a instituição. “O Conselho de Alimentação Escolar de Sinop não tinha uma logomarca e um slogan. Os conselheiros acharam que seria interessante envolver a comunidade escolar nessa escolha. Criamos o concurso, convocamos as nutricionistas para motivar as professoras, que orientaram as crianças a elaborarem desenhos e frases. As escolas fizeram a primeira seleção e, após a análise da comissão julgadora, conhecemos o novo logotipo e o novo slogan do Conselho”, explicou.
Entre os jurados que avaliaram os trabalhos estavam a artista plástica Mari Bueno, a advogada e escritora Bernadete Crecêncio Laurindo, o publicitário Ivan Barbosa dos Santos, a pedagoga Eliana Lucas Gimenez e a nutricionista da DRE, Mariana Carolina Oening Carvalho.
A vencedora da categoria slogan, Ketlyn Sofia Burry Santos, aluna da Emeb Rodrigo Damasceno, explicou sobre o processo de criação da frase vencedora do concurso. “Eu estava procurando uma frase que fosse legal. Pensei, escrevi e nem sabia que estaria aqui. Meu prêmio foi uma bicicleta vermelha e eu gostei muito. Agora eu tenho duas bicicletas”, disse a estudante.
A professora Anny Mazzotty Filomeno, da Emeb Rodrigo Damasceno, comemorou o resultado da aluna que orientou. “O sentimento é de gratidão. É um privilégio participar dessas atividades em que as crianças podem expressar suas ideias e colocar a criatividade no papel. Ficamos felizes de ter ganhado esse prêmio e acreditamos que será um grande incentivo para mostrar aos alunos que eles são capazes de conquistar o que quiserem”, afirmou.
A solenidade de divulgação do resultado do concurso também contou com a presença do presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Mato Grosso, Concélio Ribeiro Júnior, presidente do Conselho do Fundeb, Raquel Lima Veras Mazocco, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Sinop, Adriano Perotti, e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 6ª Subseção de Sinop, Reginaldo Monteiro.
Festeja Sinop
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
