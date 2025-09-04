CIDADES
Festeja: Prefeitura de Sinop entrega 300 notebooks e amplia investimentos em tecnologia para professores
A ação fez parte da programação do Festeja Sinop, em comemoração aos 51 anos do município, e também integrou os eventos da Semana da Pátria. Além da entrega dos equipamentos, a solenidade contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, vereadores, secretários municipais, diretores escolares, coordenadores e professores da rede pública.
Durante a cerimônia, o prefeito Roberto Dorner reforçou que o acesso às ferramentas adequadas é essencial para garantir qualidade de ensino. “Os professores têm que ter a ferramenta necessária para o trabalho. Eles estão recebendo equipamentos, como televisores e notebooks, para preparar as aulas e facilitar o ensino das nossas crianças. Este é o papel do prefeito, da secretária de educação e dos vereadores: trabalhar juntos para fazer a diferença no município. Estamos cuidando da saúde, das obras, mas a educação precisa estar sempre em primeiro lugar”, declarou.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, destacou que o investimento dá continuidade a uma política de valorização dos profissionais da rede. “Nós estamos construindo história. Desde a primeira gestão do prefeito Roberto Dorner, a educação vem recebendo investimentos em infraestrutura e em ferramentas para os professores. Este é um novo momento, onde nós temos os novos concursados, que hoje estão recebendo as ferramentas para o seu trabalho, extremamente importante, em um município que é todo sistematizado. Esse investimento é de fundamental importância ao professor”, explicou.
A professora Mauriceia Aparecida Ferreira Silva assumiu recentemente o cargo efetivo e foi uma das docentes contempladas. Ela destacou o impacto positivo da iniciativa. “Estou muito feliz por fazer parte do corpo docente efetivo do município, aqui na Escola Marizete Weber. Esse dispositivo tecnológico vem para auxiliar o nosso trabalho, que já é realizado com dedicação e excelência. Receber essa ferramenta nos enche de gratidão e fortalece nosso compromisso com os alunos”, afirmou.
A diretora da unidade escolar, Rosecléa Gotardo de Novais, enfatizou que os equipamentos representam não apenas um suporte tecnológico, mas também um reconhecimento ao esforço dos professores. “Queremos agradecer ao prefeito, porque essa é uma ferramenta indispensável para o professor. O notebook permite inserir conteúdos, elaborar planejamentos e registrar atividades no sistema Ômega. Além disso, a TV entregue à escola fortalece esse processo. Estamos muito contentes em receber os novos efetivos e em oferecer a eles condições adequadas para desenvolver um trabalho de excelência”, disse.
Para a vereadora Sandra Donato, a iniciativa representa um investimento direto no futuro da cidade. “Hoje é um dia alegre e de muita felicidade. Esta gestão tem investido em educação de forma consistente, porque entende que esse é o maior retorno que pode ser dado à sociedade. Os profissionais da educação estão recebendo todo um material que vai beneficiar nos preparativos das aulas e nas pesquisas, garantindo que os alunos recebam um ensino de mais qualidade. Enquanto Câmara de Vereadores, vejo com bons olhos e reafirmo que sempre trabalharemos para que a educação esteja em primeiro lugar”, afirmou.
Além da entrega dos notebooks e televisores, a Secretaria de Educação de Sinop informou que, apenas neste segundo semestre de 2025, foram investidos mais de R$ 2,4 milhões em equipamentos de informática e tecnologia. Entre os itens adquiridos estão computadores, data shows, switches, roteadores, HDs, racks, nobreaks, licenças de pacotes Microsoft, além de notebooks, mochilas e televisores. Nos próximos dias, os demais notebooks e mochilas devem ser distribuídos gradativamente para as demais unidades de ensino da rede municipal.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
A celebração acontece na avenida das Saudades (Dom Henrique Froelich), ao lado da reserva florestal da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Todo público poderá acompanhar a celebração que contará, por décadas, a história de sucesso da principal cidade do norte de Mato Grosso: Sinop.
“O desfile dos 51 anos está composto por 83 pelotões entre escolas municipais, estaduais, instituições, forças de segurança e escoteiros. O tema será “Sinop em décadas”, em alusão ao aniversário de 51 anos da cidade. As escolas se organizaram em blocos, cada um contando uma década de Sinop, começando pela década de 70, passando pela 80, 90, até chegar ao ano atual” explicou a coordenadora da Educação Básica, Carla Ponce.
O evento será no final do dia, para garantir um período mais ameno do sol. O local onde será realizado o evento foi escolhido a propósito por ser próximo a uma região de área de preservação ambiental, que possibilita uma melhor qualidade do ar. “Em decorrência das altas temperaturas neste período em que passamos, o desfile começará às 17h. As escolas que participarão estarão se concentrando às 16h30, para darmos início às 17h, promovendo aos participantes e ao público geral, maior conforto”, esclareceu ela.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, pasta responsável pela realização do evento, convida a população a participar e celebrar junto com os Poderes Executivo e Legislativo, essa nova fase da existência de Sinop. Ela recorda que ano passado não foi possível a execução devido às condições climáticas. “No dia 07 de setembro [próximo domingo] nós teremos na avenida das Saudades [av. Dom Henrique Froelich], um belíssimo desfile. Convido a toda a população sinopense para estar presente para vivenciar esse momento tão importante do aniversário da nossa cidade”, disse ela.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Confira a programação completa do Festeja Sinop 2025:
04/09 (Quinta-Feira)
16h: Entrega de veículo para agricultura familiar
19h: Início do III Congresso Internacional AJEB-MT – Unemat
05/09 (Sexta-Feira)
17h: Inauguração do Centro de Especialidades Médicas; lançamento das obras de construção da UBS Nico Baracat e da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito
06/09 (Sábado)
7h: Torneio de Pesca – Praia do Cortado
20h: Abertura dos portões do Estádio – Shows regionais e nacionais com Frank Aguiar e Marcos e Belutti
07/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
16h30: Desfile Cívico e festivo – Avenida da Saudade (Av. Dom Henrique Froelich)
08/09 (Segunda-Feira)
8h: Lançamento da pedra fundamental da empresa Sinop Pacaembu
09/09 (Terça-Feira)
14h: Concurso de criação de slogan e logotipo do conselho de Alimentação Escolar – Ceforme
19h: Posse de servidores aprovados no concurso público 001/2024 – Câmara de Vereadores
10/09 (Quarta-Feira)
19h: Palestra com Sílvio Barros, Prefeito de Maringá – Câmara de Vereadores
11/09 (Quinta-Feira)
17h: Sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Unemat – Auditório da Unemat
12/09 (Sexta-Feira)
15h30: Lançamento da pedra fundamental da EVERMAT – usina de etanol – BR-163
20h: Abertura dos portões do Estádio para Shows regionais e nacional com Leo Santana
13/09 (Sábado)
8h: Festival de Praia (banho assistido) – Praia do Cortado
18h: Marcha para Jesus – Praça da Bíblia
19h: Abertura dos portões Estádio para show Gospel de Israel Salazar
22h: Baile da Cidade e show com Banda Metrô – Garden Hall Eventos
14/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
14h: Show nacional com Matheus Fernandes – Praia do Cortado
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Centro de Especialidades Médicas de Sinop será inaugurado amanhã (05)
O novo prédio é um investimento de recurso próprio municipal e emenda parlamentar do deputado federal Juarez Costa, na ordem de R$ 5,2 milhões. A unidade contém cerca de 1 mil metros quadrados de construção em um terreno de pouco mais de 4,4 mil metros quadrados. A nova sede é composta por 14 consultórios com banheiro, salas de administração, sala de ultrassom, sala de sutura, esterilização, vestiários, cozinha, lavanderia, estacionamento interno e demais instalações internas.
O novo CEM foi estruturado para centralizar em um único espaço físico os atendimentos de média complexidade, promovendo a integração das especialidades médicas e multiprofissionais. O órgão oferece atendimentos nas áreas de pediatria, ortopedia, nefrologia, cirurgia geral (consultas e pequenos procedimentos), dermatologia (consultas e pequenos procedimentos), otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria (adulto e infantil), neurologia, mastologia e ginecologia, além dos serviços de pré-natal de alto risco, ultrassonografia, nutrição, psicologia (adulto e infantil) e assistência social.
A Secretaria de Saúde de Sinop destaca que a adequação da infraestrutura física, a disponibilidade de consultórios específicos por especialidade e a implantação de uma sala de pequenos procedimentos em conformidade com as normativas vigentes, assegura melhor qualidade na prestação dos serviços. “Essa reestruturação proporciona maior resolutividade clínica, segurança assistencial e melhores condições de trabalho às equipes de saúde”, complementa o secretário de Saúde, Érico Stevan.
Do ponto de vista da rede, a implantação do CEM representa um avanço na organização da atenção especializada, qualificando o fluxo de encaminhamentos oriundos da atenção primária, reduzindo a fragmentação do cuidado e favorecendo a continuidade do acompanhamento dos usuários. A centralização das especialidades em um único ambiente otimiza recursos, amplia a integração entre equipes multiprofissionais e garante maior efetividade na linha de cuidado em saúde.
Outra novidade apresentada pela pasta é que a nova unidade abrigará, também, os atendimentos do CRASM (Centro de Referência à Saúde da Mulher), que hoje funciona na avenida André Maggi, bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida.
O CEM funcionou, até o momento, em um prédio alugado, localizado na avenida das Sibipirunas, Centro de Sinop, com horário de atendimento de segunda à sexta-feira, das 6h às 18h e, em horários extras no sábado (por meio de mutirão). Em 2024 foram realizados 24.952 atendimentos e em 2025, já foram realizados 18.027 atendimentos.
Novas Obras
No mesmo evento, o prefeito Roberto Dorner assinará, de forma simbólica, a ordem de serviço para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Nico Baracat e a sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito, que hoje funciona em um prédio alugado na rotatória das avenidas Jacarandás, com Pinheiros, no Parque das Araras.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
