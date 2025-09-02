Festeja: Prefeitura homenageia escolas e professores destaques no desempenho de alfabetização

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realizou na manhã desta terça-feira (02), no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Ceforme), a cerimônia de homenagem às escolas e professores da rede municipal que se destacaram no Avalia MT 2024. O evento reuniu gestores, professores, autoridades municipais e representantes do Governo do Estado, em celebração aos avanços registrados no Índice de Desempenho Educacional de Mato Grosso na Alfabetização (IDEMT-ALFA).A solenidade fez parte do Festeja Sinop, que comemora os 51 anos do município, e teve como objetivo valorizar o esforço de diretores, coordenadores e professores alfabetizadores que alcançaram os melhores resultados com turmas do 2º e 5º ano. Além do reconhecimento individual, oito escolas municipais foram premiadas pelo crescimento significativo nos índices de alfabetização.O prefeito Roberto Dorner destacou que o avanço da educação em Sinop é reflexo do compromisso dos profissionais da rede municipal. “Quando vemos a educação avançando, é sinal de que temos bons professores. As professoras homenageadas hoje estão fazendo aquilo que sempre prezamos, que é educação com qualidade. Estendemos esse pedido a todos os educadores: ajudem nossos filhos a ser melhores, a ter notas mais avançadas para que possamos construir um Brasil cada vez melhor. Com as novas escolas, as reformas e salas de aula que já entregamos, além das unidades que ainda estão em construção, temos a responsabilidade de oferecer uma base sólida”, disse.A secretária de Educação, Salete Rodrigues, definiu o momento como uma celebração coletiva. “Hoje é um dia festivo para a educação de Sinop. Estamos aqui com os nossos diretores de escola e com os melhores alfabetizadores do município, reconhecidos pelo Avalia MT. Este é um momento de muita alegria e de reconhecimento aos nossos profissionais que estão nas escolas todos os dias”, afirmou a secretária.A coordenadora de Educação Básica, Carla Ponce, ressaltou o esforço coletivo. Ela esteve à frente da Secretaria de Educação em 2024. “Hoje nós estamos aqui homenageando e reconhecendo o trabalho de cada um que, em 2024, se empenhou, trabalhou, ensinou e acompanhou de perto os alunos. As equipes gestoras cobraram dos professores e os professores se dedicaram de verdade. Tivemos um crescimento notável na aprendizagem e estamos muito felizes”, destacou a ex-secretária.Representando o Governo do Estado, a coordenadora do programa Alfabetiza MT, Amanda Coped, destacou que o desempenho de Sinop tem sido exemplo para Mato Grosso. “Gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Sinop por este momento de reconhecimento. Oito escolas apresentaram resultados de avanço no IDEMT-ALFA na avaliação somativa de 2024. Nós, enquanto estado, parabenizamos e reconhecemos os gestores das escolas, porque os desafios são grandes todos os dias e mesmo assim houve o avanço em escolas do município de Sinop”, pontuou.As oito escolas municipais homenageadas pelo avanço no IDEMT-ALFA foram: Emeb José Reinaldo de Oliveira, com crescimento de 32% e desempenho 4,73; Emeb Simão Flach, também com 32% de crescimento e desempenho 4,56; Emeb Lisiane Fucks Bohrer, com crescimento de 32% e desempenho 4,46; Emeb Professora Marizete Weber, com 21% de crescimento e desempenho 3,57; Emeb Professora Leni Terezinha Benedetti com crescimento de 18% e desempenho 3,82; Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller, com crescimento de 13% e desempenho 4,32; Emeb Basiliano do Carmo de Jesus, com 8% de crescimento e desempenho 4,73; e Emeb Rodrigo Damasceno, com 3% de crescimento e desempenho 4,70.A diretora da EMEB José Reinaldo de Oliveira, Rosângela Pires de Lima Geminiano, comemorou o resultado alcançado pela instituição que liderou o ranking de crescimento no IDEMT-ALFA. “Esse avanço faz toda a diferença na vida dos nossos alunos, na escola e na comunidade como um todo. Nós, enquanto escola, estamos muito felizes com o percentual alcançado. Ser a unidade que mais avançou mostra que nosso trabalho coletivo deu resultado”, disse.Entre os professores homenageados, Klaytiane Laura Nascimento Ramos, da EMEB Aleixo Schenatto, falou sobre os desafios da profissão e a emoção de ser reconhecida. “Eu fico muito feliz, com o coração explodindo de alegria, porque percebo que ainda vale a pena insistir em algo que muitas vezes parece sem solução. Hoje vemos que existem pessoas que precisam ainda mais de nós, principalmente no acolhimento. Educação é isso: acolher, ter paciência, dedicar-se. A educação é o berço de tudo. É onde começa a formação de bons profissionais e de boas pessoas”, afirmou.

