Festeja: Prefeitura isenta ITBI e entrega títulos de imóveis à moradores do Vila Santana II

O prefeito Roberto Dorner, acompanhado de vereadores e secretários municipais entregou 130 títulos de imóveis aos moradores do conjunto habitacional Residencial Vila Santana II. O evento organizado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação aconteceu ontem a noite (03), na Escola Municipal de Educação Básica de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner, no Residencial Sabrina.Além dos títulos do Vila Santana II, a prefeitura mobilizou os moradores de mais cinco bairros: Vila Santana I, Vila América, Vila Mariana e, Vila Lobos I e II que os moradores ainda não haviam retirado os seus títulos no dia agendado. Nesses foram mais 224 títulos.“Esse documento nada mais é do que afirmar que a propriedade está registrada e regularizada nas mãos do morador. Então, para isso que a gente está aqui hoje, fazendo a entrega desses títulos a esses cidadãos. Para nós é muito importante ver essas pessoas felizes com os seus documentos. Estamos justamente na época dos festejos de aniversário de 51 anos, entregando esse documento tão valoroso na mão da nossa população. Então a gente está fazendo isso aqui para ajudar a sociedade, para contemplar essas pessoas com documento para que eles possam ser o dono verdadeiro da sua propriedade.”, disse o prefeito Roberto Dorner.Para que a população fosse contemplada com esse serviço, a Prefeitura de Sinop, em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores, concedeu a isenção do pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI) que deu direito a emissão do título.“O ITBI é um documento bastante caro a se conquistar, mas o município vendo exatamente a necessidade, concedeu a esses moradores para que eles pudessem ter a titularidade de uma forma definitiva. O ITBI é um dos maiores custos hoje para se transferir ou titular um imóvel. E no caso da habitação social de Sinop a Prefeitura deu essa isenção, então as pessoas estão recebendo. Recebendo os documentos sem custo e aí tendo agora a dignidade de ter a moradia em seu nome, documentado em cartório para usufruir de seu bem”, comentou o vice-prefeito, Paulinho Abreu.O documento é segurança jurídica para os proprietários, esclarece a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso.“Para comemorar o mês de aniversário do município de Sinop, nós estamos fazendo mais uma entrega de títulos para o Minha Casa Minha Vida. Então, hoje aqui são mais de 130 títulos entregues para a região dos vilas e é um momento de comemoração mesmo, porque desde o início da primeira gestão do prefeito até hoje nós já entregamos quase dois mil títulos. É uma grande conquista para habitação no município de Sinop. Então, a habitação foi movimentada em Sinop de todas as formas, desde a entrega de unidade habitacional, da entrega do projeto, mas também da documentação, que traz segurança jurídica para essas famílias”.O vereador Célio Garcia destacou a parceria do Poder Legislativo nas conquistas de obras e benefícios da sociedade, principalmente na “Região dos Vilas”.“O Executivo tem feito a sua parte e vários benefícios foram trazidos para essa região. A exemplo da escola que nós estamos, a exemplo do Centro de Convivência Dona Zezé; a nossa Biblioteca Container, pavimentos asfálticos na região. Já doamos uma área aqui no Jardim Aurora, que fica bem próximo, para no futuro termos uma escola estadual. Várias ações foram desenvolvidas nesta região por parte do Executivo. Os títulos eram pedidos da população e a Câmara foi parceira da Prefeitura e hoje a gente participa de uma solenidade como essa, com muita alegria, possibilitando esses títulos de forma gratuita a esses moradores”, declarou.Josicleia Batista Gomes, moradora e beneficiária do serviço público, demonstrou gratidão por receber mais esse serviço da Prefeitura e poder ter a garantia da casa própria. “Estou muito feliz por ter conseguido uma casa, graças a Deus, porque hoje não está fácil conseguir nem um lote, porque está muito caro. E graças a Deus consegui e hoje estou aqui para vir buscar o título tão esperado. Muita gente reclamando porque estava demorando, mas tudo chega ao seu tempo e graças a Deus hoje eu vim buscar o meu”, disse.A moradora do Vila Lobos, Carmem Lopes, também retirou seu documento e disse que é um momento de muita alegria por ter a garantia jurídica de sua residência. “Agora sim eu sei que eu sou dona de verdade. Antes a gente ficava ali na dúvida, mas agora está tudo certo. Uma garantia. É maravilhoso [receber o documento gratuitamente] e a maioria que mora ali são pessoas carentes”, disse ela.Com essa entrega, já somam 1.933 famílias contempladas pelo projeto de isenção do ITBI das moradias do Minha Casa Minha Vida.

