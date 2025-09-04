CIDADES
Festeja: Prefeitura isenta ITBI e entrega títulos de imóveis à moradores do Vila Santana II
Além dos títulos do Vila Santana II, a prefeitura mobilizou os moradores de mais cinco bairros: Vila Santana I, Vila América, Vila Mariana e, Vila Lobos I e II que os moradores ainda não haviam retirado os seus títulos no dia agendado. Nesses foram mais 224 títulos.
“Esse documento nada mais é do que afirmar que a propriedade está registrada e regularizada nas mãos do morador. Então, para isso que a gente está aqui hoje, fazendo a entrega desses títulos a esses cidadãos. Para nós é muito importante ver essas pessoas felizes com os seus documentos. Estamos justamente na época dos festejos de aniversário de 51 anos, entregando esse documento tão valoroso na mão da nossa população. Então a gente está fazendo isso aqui para ajudar a sociedade, para contemplar essas pessoas com documento para que eles possam ser o dono verdadeiro da sua propriedade.”, disse o prefeito Roberto Dorner.
Para que a população fosse contemplada com esse serviço, a Prefeitura de Sinop, em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores, concedeu a isenção do pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI) que deu direito a emissão do título.
“O ITBI é um documento bastante caro a se conquistar, mas o município vendo exatamente a necessidade, concedeu a esses moradores para que eles pudessem ter a titularidade de uma forma definitiva. O ITBI é um dos maiores custos hoje para se transferir ou titular um imóvel. E no caso da habitação social de Sinop a Prefeitura deu essa isenção, então as pessoas estão recebendo. Recebendo os documentos sem custo e aí tendo agora a dignidade de ter a moradia em seu nome, documentado em cartório para usufruir de seu bem”, comentou o vice-prefeito, Paulinho Abreu.
O documento é segurança jurídica para os proprietários, esclarece a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso.
“Para comemorar o mês de aniversário do município de Sinop, nós estamos fazendo mais uma entrega de títulos para o Minha Casa Minha Vida. Então, hoje aqui são mais de 130 títulos entregues para a região dos vilas e é um momento de comemoração mesmo, porque desde o início da primeira gestão do prefeito até hoje nós já entregamos quase dois mil títulos. É uma grande conquista para habitação no município de Sinop. Então, a habitação foi movimentada em Sinop de todas as formas, desde a entrega de unidade habitacional, da entrega do projeto, mas também da documentação, que traz segurança jurídica para essas famílias”.
O vereador Célio Garcia destacou a parceria do Poder Legislativo nas conquistas de obras e benefícios da sociedade, principalmente na “Região dos Vilas”.
“O Executivo tem feito a sua parte e vários benefícios foram trazidos para essa região. A exemplo da escola que nós estamos, a exemplo do Centro de Convivência Dona Zezé; a nossa Biblioteca Container, pavimentos asfálticos na região. Já doamos uma área aqui no Jardim Aurora, que fica bem próximo, para no futuro termos uma escola estadual. Várias ações foram desenvolvidas nesta região por parte do Executivo. Os títulos eram pedidos da população e a Câmara foi parceira da Prefeitura e hoje a gente participa de uma solenidade como essa, com muita alegria, possibilitando esses títulos de forma gratuita a esses moradores”, declarou.
Josicleia Batista Gomes, moradora e beneficiária do serviço público, demonstrou gratidão por receber mais esse serviço da Prefeitura e poder ter a garantia da casa própria. “Estou muito feliz por ter conseguido uma casa, graças a Deus, porque hoje não está fácil conseguir nem um lote, porque está muito caro. E graças a Deus consegui e hoje estou aqui para vir buscar o título tão esperado. Muita gente reclamando porque estava demorando, mas tudo chega ao seu tempo e graças a Deus hoje eu vim buscar o meu”, disse.
A moradora do Vila Lobos, Carmem Lopes, também retirou seu documento e disse que é um momento de muita alegria por ter a garantia jurídica de sua residência. “Agora sim eu sei que eu sou dona de verdade. Antes a gente ficava ali na dúvida, mas agora está tudo certo. Uma garantia. É maravilhoso [receber o documento gratuitamente] e a maioria que mora ali são pessoas carentes”, disse ela.
Com essa entrega, já somam 1.933 famílias contempladas pelo projeto de isenção do ITBI das moradias do Minha Casa Minha Vida.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Deputados aprovam PL do governo que doa área para Escola Estadual em Rondonópolis
Em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (3), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou em segunda votação, por unanimidade, o Projeto de Lei 1007/2025, de autoria do Poder Executivo. A proposta autoriza a doação de um imóvel ao município de Rondonópolis.
De acordo com o artigo 1º do texto, o Estado fica autorizado a doar uma área de 30.008,67 m² (trinta mil e oito metros quadrados e sessenta e sete décimos de metro quadrados), parte de um terreno maior registrado no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, sob a matrícula nº 95.198, pertencente ao patrimônio estadual. O espaço está localizado no loteamento Cidade de Deus.
O parágrafo único destaca que a área se destina, exclusivamente, à instalação de uma unidade escolar municipal. O artigo 2° cita que ficam vedadas a mudança ou alteração da destinação do imóvel a que se refere o artigo anterior e, também, a alienação do imóvel. O parágrafo único observa que o descumprimento do estabelecimento no caput deste artigo implicará em reversão automática do imóvel ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.
No artigo 3º, o projeto de lei cita que “a área de que trata o art. 1º foi avaliada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) no valor total de R$ 6.298.878,00 (seis milhões, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais), conforme Laudo de Avaliação para doação n° 006/2024, de 28 de março de 2024, juntado ao Processo Administrativo SEDUC-PRO-2022/150832. Art. 4° Para a formalização da presente doação fica desobrigada a realização do procedimento de dispensa de licitação de que trata o art. 40, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.109/2020”.
O artigo 5° do PL 1007/2025 diz que “compete à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão e à Procuradoria-Geral do Estado realizar as providências necessárias à efetivação da doação de que trata esta lei”.
Em justificativa, o governo cita que “a proposta tem como objetivo autorizar a doação de área de imóvel de domínio do Estado de Mato Grosso para o Município de Rondonópolis, destinado à construção e implantação de uma Unidade Escolar no Município que possa atender o ensino fundamental em seus anos iniciais, com vistas a transformar a ociosidade do local estratégico em alternativa para a população e melhorar a qualidade da infraestrutura da Rede de Ensino Municipal”.
Para completar, o governo argumenta que “a doação de imóveis públicos encontra-se disciplinada pelo art. 76 da Lei Federal n°. 14.133/2021, que, em suma, estabelece como requisitos: a existência de interesse público devidamente justificado; avaliação prévia; autorização legislativa; e que a doação seja realizada exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera do Governo”.
Fonte: ALMT – MT
Estudantes da rede estadual de Tangará da Serra participam da 26ª Copa Hacoaj Internacional de Judô
Um grupo de cinco alunos-atletas da Escola Estadual de Tempo Integral Ramon Sanches Marques, em Tangará da Serra, embarcaram na madrugada desta quarta-feira (3.9) para Buenos Aires, na Argentina. Eles vão participar da etapa internacional da 26ª Copa do Club Náutico Hacoaj de Judô, que acontece entre os dias 6 e 7 deste mês.
Alister Natan (8º ano), Bryan Marques (8º ano), Eduardo Henrique (8º ano), Yasmin de Souza (9º ano) e Davi Lino da Silva (1ª ano do EM) têm entre 13 e 14 anos. Eles levam na bagagem a expectativa de conquistar medalhas.
Antes do embarque, acompanhada da diretora da escola, Dheimy Cristiane; do professor de Judô, Sandro Araújo Soares e da professora acompanhante, Juliana Bertoldi, a equipe visitou a sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), em Cuiabá.
Aos estudantes, o secretário de Educação, Alan Porto, falou que a educação e esporte caminham juntos transformando sonhos em prática. “A educação e o esporte, juntos, levam aos estudantes a oportunidade de conhecerem novas pessoas, estados e países. Estou muito feliz por eles estarem representando a rede estadual de ensino na Argentina”.
“Sabemos que os oponentes são fortes e o nível é muito alto. Por isso treinamos muito e mantivemos o foco até agora. Posso garantir que estamos prontos para defender e encher de orgulho a nossa escola”, comentou Davi.
Apesar de dedicarem muito tempo aos treinos, Alister conta que também sobrou tempo para os hobbies. “Tivemos tempo para praticar, fazer exercícios, estudar, brincar, ir para a igreja e ficar com a família. Isso é bem legal”, conta ele.
Já Eduardo, destacou a modalidade da escola, que é vocacionada ao esporte. Ele disse que o esporte, sobretudo o judô, o tem ajudado a crescer como atleta e enquanto pessoa. “Não tenho palavras para definir o quanto essa experiência tem sido determinante na minha vida”, completou.
A diretora da escola, Dheimy Cristiane, conta que trabalhar em uma escola vocacionada ao esporte é um grande desafio, mas que é sucesso garantido. “Educação associada ao esporte transforma pessoas, sem sombra de dúvida. Alguns estudantes estão conosco desde 2023 e presenciamos um grande avanço no desempenho escolar e na saúde deles”.
Como nas edições anteriores, haverá medalhas para os quatro primeiros colocados de cada categoria (ouro, prata e dois bronzes). Além disso, também terá o Copa Challenger Hacoaj, um troféu que será entregue à instituição que somar mais conquistas durante o torneio.
O torneio é fiscalizado pela Federação Argentina Intercolegial de Judô (F.A.I.J.) e conta com apoio da Federação Argentina de Centros Comunitários Macabeos (F.A.C.C.Ma).
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil realiza cumpre 18 mandados de prisão e busca apreensão em Cuiabá e Várzea Grande
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (4.9), a “Operação Última Ratio”, para o cumprimento de 18 ordens judiciais em Cuiabá...
Polícia Militar prende homem por agredir e ameaçar a ex-esposa de morte
Policiais militares prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite desta...
Adolescente foragida por furto é apreendida pela Polícia Civil em Guarantã do Norte
A Polícia Civil apreendeu em Guarantã do Norte, nesta quarta-feira (3.9), uma adolescente de 16 anos, que estava sendo procurada...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
