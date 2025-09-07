Festeja: Shows de Frank Aguiar e Marcos e Belutti levam cerca de 32 mil pessoas ao estádio

Neste sábado (06), Sinop sediou a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais, realizado na Praia do Cortado, no Rio Teles Pires. O evento integrou o Festeja Sinop 2025, em comemoração aos 51 anos de emancipação do município, e premiou os vencedores com mais de R$ 100 mil. O torneio reuniu quase 400 competidores distribuídos entre as categorias barcos e caiaques, além da eleição do Rei e da Rainha do Rio.A equipe Pantaneiros do Mato Grosso garantiu a primeira colocação na categoria barco e foi premiada com R$ 20 mil + motor 15 hp. Na categoria caiaque, Matheus Menezes conquistou o primeiro lugar e recebeu a premiação de R$ 12 mil + caiaque. Os 10 primeiros colocados de cada categoria também foram premiados com valores em dinheiro. Já Maria Alaíde foi coroada Rainha do Rio e Giovani Aquilino recebeu o título de Rei do Rio, ambos com prêmios de R$ 3 mil cada, por capturarem os maiores peixes da competição.O prefeito Roberto Dorner esteve presente no torneio e destacou o impacto do evento para a cidade. “Mais um ano com muitos barcos no nosso torneio de pesca. Ficamos felizes porque a cada ano as coisas melhoram e mostramos que Sinop é diferente. Mostramos para a sociedade, para o povo de Mato Grosso, que nós temos belíssimas praias aqui em Sinop e também uma organização muito boa”, afirmou.Recentemente, Sinop também ganhou reconhecimento nacional ao ser incluída na 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo (BIMT), elaborado pelo Ministério do Turismo, como um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil.O prefeito comentou a conquista e a sanção do Projeto de Lei 13.012, que cria o Sítio Pesqueiro Estadual de Sinop. “Foi aprovada e sancionada pelo governo do Estado a lei que cria sítios pesqueiros e aumenta o turismo para Sinop. O turismo movimenta a economia da nossa cidade. Nossos hoteleiros, nossos restaurantes, todo o comércio de Sinop ganha com o fortalecimento do turismo”, ressaltou Roberto Dorner.O vice-prefeito Paulinho Abreu também esteve presente no torneio com os competidores e ressaltou sobre a importância do fortalecimento da pesca esportiva na região. “Acompanhamos o torneio de pesca, conversamos com os pescadores e vimos o empenho de todos. O evento foi um sucesso, assim como nas outras edições, e impulsiona cada vez mais Sinop como destino destaque de pesca esportiva”, declarou.O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, comentou sobre o crescimento do torneio. “O evento tem crescido ao longo dos anos, não só em número de participantes, mas na qualidade do serviço prestado pela Prefeitura. Isso faz com que mais pessoas queiram vir conhecer o torneio e a estrutura. Ficamos felizes de saber que estamos no caminho certo”, disse.A diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, reforçou que o torneio já se consolidou no calendário regional. “Essa é a quinta edição do torneio de pesca com iscas artificiais, que incentiva a pesca esportiva e fomenta a economia local. Foram quase 400 competidores entre barcos e caiaques, com premiações que ultrapassaram os R$ 100 mil. Entregamos um evento muito bonito, bem organizado, com estrutura e arbitragem transparente”, avaliou.Na categoria barco, a equipe Pantaneiros do Mato Grosso conquistou o primeiro lugar. “Eu já pesco há mais ou menos quatro anos. Hoje foi a segunda edição que participamos com a mesma equipe. É muito empolgante estar aqui recebendo este prêmio. Estamos contentes porque nosso empenho trouxe o resultado”, afirmou Anderson Anjos, integrante da equipe.Na categoria caiaque, Matheus Menezes garantiu a primeira colocação. “Aqui na competição é meu terceiro ano e é o segundo em que fico em primeiro lugar. Foi difícil, tinha pouco peixe, mas a persistência deu certo. Estou muito feliz porque eu não esperava, mas ainda bem que deu certo”, descreveu o vencedor.O título de Rainha do Rio ficou com Maria Alaíde, que foi premiada com R$ 3 mil. “É uma emoção muito grande porque estou representando todas as mulheres que pescam. Nós mulheres estamos em qualquer área, tanto no trabalho, na casa, sempre presente na família. É maravilhoso participar de um torneio esportivo, saudável e representar toda a minha equipe e as mulheres de Sinop”, declarou.Já Giovani Aquilino foi coroado Rei do Rio e também recebeu R$ 3 mil. “Comecei a pescar em 2018, participei do torneio por dois anos na categoria caiaque e no ano passado fiquei em quarto lugar. Agora fui para a categoria barco e fui agraciado com o troféu. Hoje inclusive é uma data muito especial, pois seria o aniversário da minha mãe. Eu sei que ela está lá no céu me acompanhando e esse prêmio aqui é pra ela”, disse.Além das premiações, os competidores participaram do sorteio de um barco de alumínio de 5,5 metros. Alison Ribeiro, integrante da equipe sorteada, comemorou. “É sempre bacana participar do torneio aqui em Sinop. Eu e meu amigo trabalhamos com pesca e viemos sempre para nos divertir. Na pontuação participamos mais para brincar, mas é a segunda vez que ganhamos no sorteio. Só temos a agradecer à organização, que continua melhorando e proporcionando isso aos pescadores”, afirmou.A 5ª edição do torneio contou com o apoio da Marinha do Brasil, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Força Tática e Guarda Civil Municipal. O capitão-tenente Renato da Conceição Rosa, comandante da Marinha em Sinop, destacou a atuação integrada. “A Marinha do Brasil esteve presente por meio da Agência Fluvial de Sinop, em conjunto com a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros. Estivemos desde o início da organização até o término da pescaria, orientando os participantes para garantir a segurança de todos”, afirmou.O evento também contou com o apoio da Associação dos Hotéis e da Associação de Pesca Esportiva do Norte de Mato Grosso.O Festeja Sinop, edição 2025, recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.

Cobertura/Mídia

As fotos do evento pode ser encontrada neste link: 5º Torneio de Pesca | Flickr