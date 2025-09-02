Festeja Sinop movimenta a economia e redes hoteleiras já registram aumento na ocupação

O Festeja Sinop 2025, que celebra os 51 anos de fundação do município, iniciou oficialmente no último domingo (31) e já apresenta reflexos positivos na economia local. O evento, que se estende por 15 dias, movimenta a cidade com shows nacionais, atividades esportivas, culturais e religiosas. A programação atrai visitantes e impulsiona diversos segmentos do comércio, setor de serviços e, especialmente, a rede hoteleira da cidade.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, a relevância do evento para o município ultrapassa a programação cultural. Ele destacou que a economia local se fortalece de forma direta. “O comércio de Sinop superaquece nesse período. Mais de 70% da economia solidificada de Sinop vem do comércio e da prestação de serviços. Os 15 dias de Festeja movimentam todos os setores, inclusive provoca uma ação maior também no lado industrial. O Festeja é o investimento de Sinop para Sinop que proporciona também uma repercussão regional”, afirmou.



A dimensão econômica do evento também foi reforçada pelo vereador Célio Garcia, que destacou o papel da Prefeitura e da Câmara Municipal na realização da festa. “A Prefeitura tem a iniciativa e a Câmara dá total apoio porque são 51 anos de história. Estamos iniciando um novo ciclo e, evidentemente, precisamos comemorar. Além de ser um evento para o povo, isso movimenta a economia da nossa cidade e a Prefeitura sabe que são eventos importantes que acabam atraindo muitas pessoas”, disse o vereador.



A rede hoteleira é um dos setores impactados pelo Festeja. Segundo o presidente da Associação de Hotéis de Sinop, Marcelo Kreibich, o aumento na taxa de ocupação é expressivo. “O Festeja Sinop movimenta positivamente a cidade e nossos hotéis numa média geral de 20% a 30% a mais do que o habitual. Alguns eventos específicos nos trazem uma porcentagem maior, principalmente os shows nacionais que movimentam os finais de semana. O Festival de Pesca também é forte nesse sentido. A Romaria ainda é algo novo, mas deu mais do que certo, e este ano já tivemos um número maior de embarcações. Eu acredito que vai crescer nos próximos anos e isso é muito importante. A principal deficiência do setor é justamente nos finais de semana e no Festeja temos uma ocupação bem maior do que em outros períodos”, explicou.



Além da hotelaria, setores como alimentação, combustíveis e comércio em geral também devem ser impactados positivamente durante os dias do Festeja Sinop. Para o diretor do Sicoob Norte MT, Kleber Vargas, o evento também fortalece o aspecto social da cidade. Ele avaliou que a participação da cooperativa tem uma função simbólica importante. “Ficamos muito felizes em participar, ainda mais como uma cooperativa que é feita por pessoas. Um evento para tantas pessoas nos enche de alegria. Esses eventos são muito bons para a população. Ficamos felizes em ver a população aproveitando as programações sem brigas, sem nada que possa atrapalhar. Sinop é uma cidade polo aqui da região, então eventos assim trazem visibilidade para nossa cidade”, declarou.



O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.



Confira a programação completa do Festeja Sinop 2025:



03/09 (Quarta-Feira)

8h: Premiação do aluno com maior proficiência do Avalia MT – Emeb Rodrigo Damasceno

18h: Entrega de títulos de moradias dos Vilas – Auditório da Emeb de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner



04/09 (Quinta-Feira)

8h: Entrega de notebooks aos professores – Emeb Profª Marizete Weber

19h: Início do III Congresso Internacional AJEB-MT – Unemat



05/09 (Sexta-Feira)

17h: Inauguração do Centro de Especialidades Médicas; lançamento das obras de construção da UBS Nico Baracat e da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito



06/09 (Sábado)

7h: Torneio de Pesca – Praia do Cortado

20h: Abertura dos portões do Estádio – Shows regionais e nacionais com Frank Aguiar e Marcos e Belutti



07/09 (Domingo)

8h: Festival de Praia – Praia do Cortado

16h30: Desfile Cívico e festivo – Avenida da Saudade (Av. Dom Henrique Froelich)



08/09 (Segunda-Feira)

8h: Lançamento da pedra fundamental da empresa Sinop Pacaembu



09/09 (Terça-Feira)

14h: Concurso de criação de slogan e logotipo do conselho de Alimentação Escolar – Ceforme

19h: Posse de servidores aprovados no concurso público 001/2024 – Câmara de Vereadores



10/09 (Quarta-Feira)

19h: Palestra com Sílvio Barros, Prefeito de Maringá – Câmara de Vereadores



11/09 (Quinta-Feira)

17h: Sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Unemat – Auditório da Unemat



12/09 (Sexta-Feira)

15h30: Lançamento da pedra fundamental da EVERMAT – usina de etanol – BR-163

20h: Abertura dos portões do Estádio para Shows regionais e nacional com Leo Santana



13/09 (Sábado)

8h: Festival de Praia (banho assistido) – Praia do Cortado

18h: Marcha para Jesus – Praça da Bíblia

19h: Abertura dos portões Estádio para show Gospel de Israel Salazar

22h: Baile da Cidade e show com Banda Metrô – Garden Hall Eventos



14/09 (Domingo)

8h: Festival de Praia – Praia do Cortado

14h: Show nacional com Matheus Fernandes – Praia do Cortado