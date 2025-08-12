Festeja Sinop: prefeito destaca fomento da economia com comemorações de 51 anos de Sinop

Sábado (09) foi o dia dos servidores aposentados do município, ligados ao Instituto de Previdência de Sinop (Previ Sinop), mostrarem suas novas habilidades na terceira edição da feira “Aposentei e não Parei”. A ação foi realizada pela manhã, na Praça da Bíblia e teve a exposição de confeitarias e panificações caseiras, como bolos, pães, tortas, e, produtos de artesanatos como tapetes, panos de prato, trilhos para mesa, todos feitos de crochê e/ou bordados.Daniela Sevignani, superintendente Executiva Previdenciária do Previ Sinop, explica que o sucesso da feira e a sua organização, está diretamente ligado ao interesse da autarquia que é promover qualidade de vida aos ex-servidores no novo ciclo da vida que começa na aposentadoria.“A gente sempre evidencia que a aposentadoria não é o fim, é o começo de um novo ciclo. Então os aposentados estão ai para demonstrar para sociedade que tem muito a contribuir ainda, principalmente esse público nosso, que é um público extremamente especial. São pessoas, são servidores aposentados que construíram Sinop, que deram sua contribuição à sociedade enquanto servidor público e agora, nesse novo ciclo, como empreendedores”, esclareceu.Para o vice-prefeito, Paulinho Abreu, a feira é a oportunidade que os servidores aposentados têm, proposto pela Prefeitura de Sinop, para mostrar seus novos dotes culinários e de artesanato. Além disso, permitindo que continue produzindo e contribuindo com o desenvolvimento do município, agora na área econômica.“É um projeto muito importante do Previ que resgata o espírito empreendedor daqueles que já se aposentaram, por meio dessa feira e de várias ações e treinamento, sempre dando apoio para abertura de empresas daqueles que querem empreender depois da sua aposentadoria. Hoje é um exemplo disso, uma feira com vários produtos produzidos pelos aposentados do município. Fico muito feliz pelo trabalho do Previ, pelo trabalho da gestão Roberto Dorner, incentivando esses aposentados a sempre buscarem uma nova atividade, para se sentirem cada vez mais vivos e, claro, ter uma renda extra”, avaliou.Josefa Aparecida da Cruz, servidora aposentada, explica que a feira contribui significativamente para o bem estar da saúde física e financeira dos servidores que cumpriram sua missão enquanto trabalhadores ativos no quadro de funcionários da Prefeitura. “É uma ideia excelente, porque nós temos colegas aqui que estavam com depressão, até acamados, em casa, ai o pessoal do Previ ficou sabendo e foi atrás e hoje proporciona essa feira para nós e eles estão felizes da vida, trabalhando, dançando, festando. É muito bom”, disse.A servidora aposentada, Zenilda de Marco, também participa da feira e contou que a oportunidade foi uma forma que encontrou de fazer uma renda extra para ajudar nos gastos familiares e ocupar o tempo vago que tinha. “O meu salário não atingia o valor que eu precisava para comprar meus remédios e para ajudar meu marido, ai eu resolvi fazer curso e agora eu faço docinhos. Esse projeto é muito bom. Maravilhosa, eu achei essa ideia [da feira dos aposentados], vai ajudar muita gente que é aposentada e que precisa de uma renda extra”, comentou.

A feira serve de incentivo aos aposentados para continuar a vida produtiva, mesmo após a aposentadoria. O projeto acontece uma vez ao ano, mas todos executam suas produções, diariamente e durante todo o ano.