Festeja Sinop: prefeito destaca fomento da economia com comemorações de 51 anos de Sinop
“Qualquer evento que é feito em Sinop lota os hotéis. É restaurante, é loja, é o shopping, é o posto de gasolina; toda a cidade ganha. Não é só o festejo, é a economia pujante da nossa cidade. As pessoas que vêm de fora vêm para gastar e as daqui também consomem, movimentando os comércios locais”, pontuou.
Dorner destacou, ainda, o esforço conjunto para garantir que a festividade ocorra com organização, segurança e excelência. “Tem o envolvimento de toda a equipe. Cada secretaria atuando em sua função: obras, meio ambiente, cultura, esporte; estamos todos mobilizados para entregar o melhor para a população”, reforçou.
Além das atrações culturais, estão previstos eventos como os Jogos Olímpicos municipais e a tradicional romaria, que fazem parte da programação e fortalecem o vínculo entre tradição, fé e participação da população.
A programação do Festeja Sinop foi lançado, na última semana, pelo prefeito Roberto Dorner. Para esta edição, o evento contará com shows nacionais no estádio Massami Uriú (Gigante do Norte): Padre Reginaldo Manzotti (show católico), no dia 31 de agosto; Frank Aguiar e, Marcos e Belutti, no dia 06 de setembro; Léo Santana, no dia 12 e, Israel Salazar (show evangélico), no dia 13.
Na Praia do Cortado, haverá o show regional da Banda Fissura (Cuiabá), no dia 07 e, o show nacional de Matheus Fernandes, no dia 14, ambos integrando a programação do Festival de Praia. Já a Banda Metrô (São Paulo), tocará no Baile da Cidade dia 13.
Além das atrações artísticas, o Festeja também contará com Romaria Náutica (31/08), o tradicional Jogos Olímpicos, Torneio de Pesca (06), desfile cívico (07) e Marcha para Jesus (13). O evento recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT,Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeito defende a necessidade de ações que promovam educação financeira desde a infância
Para o prefeito, trabalhar a temática com crianças e adolescentes é uma forma de prepará-los para o futuro. “Falei recentemente com alguns professores, até da Universidade Federal, durante um encontro que tive com a reitora aqui na Prefeitura sobre a importância de termos pequenas aulas ou conversas especiais com as crianças para a educação financeira. Para que elas conheçam também, além do esporte, do diálogo, essa educação, para que possam crescer conscientes de que de tudo que se ganha é preciso guardar um pouco”, considerou.
Neste sentido, a Prefeitura de Sinop, por meio do Procon, realiza a campanha “Tchau, Sufoco!”, que oportuniza aos consumidores, renegociar suas dívidas com condições facilitadas junto às empresas da cidade.
Além de promover a renegociação de dívidas durante todo o mês de agosto, a educação financeira também se destaca como um dos pilares da campanha “Tchau, Sufoco!”. A iniciativa ressalta a importância de os consumidores manterem um controle financeiro, e, para ampliar a conscientização coletiva, o Procon conta com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Sinop. A instituição estará envolvida com diversas entidades locais para educar e conscientizar a população.
O trabalho de conscientização e educação financeira do Procon Sinop é contínuo e feito para atender todos os tipos de públicos. Para orientar as crianças, por exemplo, foi lançado em 2022 o gibi “Os Cofrinhos de Procôncio”, em parceria com a Academia Sinopense de Ciências e Letras. O material ensina de forma lúdica e divertida sobre o tema. Na cartilha é destacada a importância de saber lidar com o dinheiro e aprender sobre como economizar.
Para mais informações sobre a campanha “Tchau, Sufoco!” os telefones para contato são: (66) 3520-7355 e (66) 9 9988-3708.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Previ Sinop realiza feira “Aposentei e não parei” e desperta o espírito empreendedor nos servidores aposentados
Daniela Sevignani, superintendente Executiva Previdenciária do Previ Sinop, explica que o sucesso da feira e a sua organização, está diretamente ligado ao interesse da autarquia que é promover qualidade de vida aos ex-servidores no novo ciclo da vida que começa na aposentadoria.
“A gente sempre evidencia que a aposentadoria não é o fim, é o começo de um novo ciclo. Então os aposentados estão ai para demonstrar para sociedade que tem muito a contribuir ainda, principalmente esse público nosso, que é um público extremamente especial. São pessoas, são servidores aposentados que construíram Sinop, que deram sua contribuição à sociedade enquanto servidor público e agora, nesse novo ciclo, como empreendedores”, esclareceu.
Para o vice-prefeito, Paulinho Abreu, a feira é a oportunidade que os servidores aposentados têm, proposto pela Prefeitura de Sinop, para mostrar seus novos dotes culinários e de artesanato. Além disso, permitindo que continue produzindo e contribuindo com o desenvolvimento do município, agora na área econômica.
“É um projeto muito importante do Previ que resgata o espírito empreendedor daqueles que já se aposentaram, por meio dessa feira e de várias ações e treinamento, sempre dando apoio para abertura de empresas daqueles que querem empreender depois da sua aposentadoria. Hoje é um exemplo disso, uma feira com vários produtos produzidos pelos aposentados do município. Fico muito feliz pelo trabalho do Previ, pelo trabalho da gestão Roberto Dorner, incentivando esses aposentados a sempre buscarem uma nova atividade, para se sentirem cada vez mais vivos e, claro, ter uma renda extra”, avaliou.
Josefa Aparecida da Cruz, servidora aposentada, explica que a feira contribui significativamente para o bem estar da saúde física e financeira dos servidores que cumpriram sua missão enquanto trabalhadores ativos no quadro de funcionários da Prefeitura. “É uma ideia excelente, porque nós temos colegas aqui que estavam com depressão, até acamados, em casa, ai o pessoal do Previ ficou sabendo e foi atrás e hoje proporciona essa feira para nós e eles estão felizes da vida, trabalhando, dançando, festando. É muito bom”, disse.
A servidora aposentada, Zenilda de Marco, também participa da feira e contou que a oportunidade foi uma forma que encontrou de fazer uma renda extra para ajudar nos gastos familiares e ocupar o tempo vago que tinha. “O meu salário não atingia o valor que eu precisava para comprar meus remédios e para ajudar meu marido, ai eu resolvi fazer curso e agora eu faço docinhos. Esse projeto é muito bom. Maravilhosa, eu achei essa ideia [da feira dos aposentados], vai ajudar muita gente que é aposentada e que precisa de uma renda extra”, comentou.
A feira serve de incentivo aos aposentados para continuar a vida produtiva, mesmo após a aposentadoria. O projeto acontece uma vez ao ano, mas todos executam suas produções, diariamente e durante todo o ano.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
