Festeja Sinop: Primeiro dia do Festival de Praia atrai população de Sinop e região
O prefeito Roberto Dorner, acompanhado de autoridades municipais, aproveitou o momento desde as primeiras horas, logo após a abertura dos portões. “Hoje é um dia muito especial, primeiro dia do Festival de Praia. Convido a toda população para que venha para cá. O dia está maravilhoso, um sol bem quente, a água está gostosa e, para nós, isso aqui é tudo. Esse festival veio para ficar e já está sendo um sucesso no Estado de Mato Grosso e na nossa cidade de Sinop, também”, comentou ele.
Dorner comentou que a festa é um lugar para aproveitar momento de qualidade com a família e destacou a segurança que há no local. “Aqui é o lugar de trazer a família. Segurança total. Temos a Polícia Militar, a Marinha, o Corpo de Bombeiros. Está todo mundo aqui para cuidar das nossas famílias”, expressou ele.
Welington Santos é morador de Sorriso e disse ser a primeira vez que participa do festival em Sinop. Ele se disse impressionado com a organização do evento e afirmou que o Festival de Praia de Sinop supera o de muitas outras cidades e até estado.
“Primeira vez que estou aqui. Sempre soube falar da praia do cortado. Não tem nada melhor que isso aqui, maravilha! Sou de Sorriso e hoje tive a oportunidade de pegar minha família e vir para conhecer o festival. Estamos aqui impressionados, a segurança está de parabéns, não tem melhor. A população pode vir que está top das galáxias”, comentou.
Santos deixou, também, um recado para cidade. “Sinop, parabéns pelos seus 51 anos. Tudo de bom e vamos fazer presente na praia de novo, no ano que vem, nos 52 anos”, finalizou
A médica Maiara Mussko aproveitou o domingão e foi ao festival com a família. É o terceiro ano seguido que ela participa e se diz satisfeita com a festa.
“A Prefeitura está proporcionando um momento muito legal, porque é o único momento em que nós podemos acessar aqui a praia. Estou aqui com a família para aproveitar esse momento bom, curtir a natureza. Esse é o terceiro ano seguido que a gente vem em, pelo menos, um dos dias. O pessoal pode vir com toda certeza que terá segurança, curtir esse dia lindo aqui. A Marinha, bombeiros, salva vidas. Está muito legal o clima aqui, e vale a pena vir e conhecer”, falou.
O festival conta com uma programação de shows regionais, ao vivo. No dia de hoje, o cantor Morais abriu as apresentações, às 8h. Depois houveram ainda a apresentação da dupla Frank e Guy (Banda FG2), Trio Vinil, MK Movement e o encerramento com o show principal do dia, Jhoe Maia.
O festival ocorre ainda nos dias 13 (sábado) e 14 (domingo) com horário de abertura dos portões às 8h e fechamento às 17h. No último dia, 14 de setembro, quando a cidade celebra o aniversário de 51 anos, o Festival de Praia contará com show nacional, a partir das 14h, de Matheus Fernandes. O acesso é gratuito. Revistas são realizadas na portaria para evitar a entrada de materiais perfurocortantes e garrafas de vidro.
Sobre as regras de uso, CLIQUE AQUI.
Segurança
O Festival de Praia conta com uma grande equipe de segurança formada pela Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal (GCM) e Brigada, trabalhando durante todo o evento, para garantir a segurança de toda população que participa do festival.
O capitão do Corpo de Bombeiros, Anderson Amaral, explica que constantes rondas e análises são feitas e alterações no limite de banho pode acontecer no decorrer do evento. “Os bombeiros fez uma adequação no perímetro permitido para banho, para evitar acidentes, isso faz parte da prevenção. Temos a parte da prevenção aquática, temos militares nas embarcações e temos militares na beira do rio e alguns militares dentro da água, também, próximo das pessoas para evitar que tenha qualquer tipo de ocorrência com afogamento ou algo do gênero”, comentou.
Ele orienta que é necessário que a população se atente às ordens emitidas pelas autoridades militares e de segurança, para evitar qualquer acidente, mas esclarece que caso ocorra, por uma eventualidade, a equipe está preparada com todo material de suporte para proceder com o socorro.
“Temos uma unidade de resgate aqui também, temos material de mergulho, para caso haja necessidade. Espero que a gente não precise utilizar, por isso temos militares na água para evitar que isso aconteça, mas temos todos os aparatos para o socorro adequado, afim de garantir a segurança das pessoas que vão participar do evento”, disse o capitão.
A Brigada conta com 17 profissionais capacitados e treinados, para proceder com o protocolo de segurança que lhes competem, caso haja necessidade.
“O Corpo de Bombeiros está presente dentro da água, para fazer qualquer tipo de atendimento que necessite de emergência e, nós da equipe, estamos em terra, fazendo rondas na praia, para garantir essa segurança. Então prestamos todo o atendimento necessário que precise na areia, durante todo o show, durante o festival e para identificar possíveis intercorrências e poder acionar a equipe que está na água para que seja feito o atendimento seguro”, comentou o chefe da Brigada, Douglas Padilha.
Ele esclarece que o evento é seguro e que a população pode comparecer e aproveitar o festival, com tranquilidade. “Estamos com uma equipe preparada aqui, já é o terceiro ano em que nós trabalhamos nesse evento, garantindo essa prevenção. Pedimos que a população venha para poder se divertir e aproveitar o festival que é muito bem organizado, mas que também respeite as orientações dos profissionais que estão presente, dos brigadistas, dos salva-vidas, dos bombeiros para que o evento possa ser seguro. Nosso trabalho é esse, orientar para garantir segurança”, disse ele.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
As fotos do festival, de hoje, pode ser encontrada aqui: Festeja: Abertura do Festival de Praia 2025 | Flickr
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Shows de Frank Aguiar e Marcos e Belutti levam cerca de 32 mil pessoas ao estádio
O prefeito Roberto Dorner esteve presente no evento desde o princípio; acompanhou as apresentações dos shows regionais e dos nacionais, e destacou que a programação foi feita para família e para todos os públicos sinopenses.
“Hoje se apresenta Frank Aguiar e Marcos e Belutti, então será uma noite muito agradável. A população tá chegando, daqui a pouco vai estar casa cheia e nós vamos festar. Tudo gratuito também, porque nós estamos fazendo isso aqui [Festeja Sinop], todo ano, justamente para a população mais carente, população que muitas vezes não tem condição de pagar o show; aqui vai poder festar porque é tudo de graça”, comentou ele.
O forrozeiro Frank Aguiar foi o primeiro a subir no palco, por volta das 23h, e falou um pouco do repertório que trouxe para comemorar os 51 anos de Sinop.
“Será um show lindo, maravilhoso, para toda família. Parabéns Sinop, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesta cidade linda. Parabéns por esta estrutura linda que vocês montaram, a cidade merece, a população merece e o show nós preparamos aquele repertório; bem animado, bem alegre, bem envolvente, bem família. Nós estamos trazendo realmente as famílias, independentemente da idade, que vem o filho, a mãe, o pai, avó, o avô, o titio, todo mundo. Um prazer estar aqui para fazer essa festa de 51 anos de Sinop com vocês”, disse ele.
Marcos e Belutti, a principal atração da noite, subiu ao palco, para agitar o público, por volta da 1h e, após o show, comentaram a energia recebida da população sinopense. “Maravilhoso! Já é domingo de manhã [fazendo alusão à música de sucesso da dupla], são quase 3h30 da manhã, e ainda tá lotado. E a galera ficou até agora nesse calorzão de Sinop. Foi incrível! A gente só tem a agradecer a turma toda. Grande beijo a toda a galera do Sinop. Feliz aniversário! Que prazer estar pela segunda vez aqui. Deus abençoe vocês. A gente espera votar logo”, disse Marcos, da dupla.
Belutti acrescentou, deixando um gostinho de querer mais: “exatamente. Depois de 10 anos a gente voltou. Que não demore tanto assim. Parabéns a todo o povo de Sinop, galera da Mato Grosso. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Beijo”, finalizou ele.
No esquenta para os shows nacionais, se apresentaram no palco principal do Festeja Sinop, o cantor paraense Dan Marabá e o cantor sinopense, Marco Aurélio – ambos shows regionais.
Praça de Alimentação
O prefeito Roberto Dorner fez menção da praça de alimentação organizado pelas entidades, que funciona no estádio durante os dias de shows, e incentivou a população a consumir os alimentos oferecidos. São, ao menos, 10 pratos diferentes. “A venda que eles fazem aqui, reverte em benefícios para toda a sociedade. Então, todo alimento feito aqui pelas nossas entidades e são vendidos, é para benefício da própria sociedade. Quem puder comprar, compra, porque é um dinheiro bem empregado, que eles farão para a população”, disse.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Confira a programação completa do Festeja Sinop 2025:
07/09 (Domingo)
17h: Desfile Cívico e festivo – Avenida da Saudade (Av. Dom Henrique Froelich)
09/09 (Terça-Feira)
14h: Concurso de criação de slogan e logotipo do conselho de Alimentação Escolar – Ceforme
19h: Posse de servidores aprovados no concurso público 001/2024 – Câmara de Vereadores
10/09 (Quarta-Feira)
19h: Palestra com Sílvio Barros, Prefeito de Maringá – Câmara de Vereadores
11/09 (Quinta-Feira)
17h: Sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Unemat – Auditório da Unemat
12/09 (Sexta-Feira)
15h30: Lançamento da pedra fundamental da EVERMAT – usina de etanol – BR-163
20h: Abertura dos portões do Estádio para Shows regionais e nacional com Leo Santana
13/09 (Sábado)
8h: Festival de Praia (banho assistido) – Praia do Cortado
18h: Marcha para Jesus – Praça da Bíblia
19h: Abertura dos portões Estádio para show Gospel de Israel Salazar
22h: Baile da Cidade e show com Banda Metrô – Garden Hall Eventos
14/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
14h: Show nacional com Matheus Fernandes – Praia do Cortado
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Torneio de Pesca com Iscas Artificiais impulsiona turismo e pesca esportiva em Sinop
A equipe Pantaneiros do Mato Grosso garantiu a primeira colocação na categoria barco e foi premiada com R$ 20 mil + motor 15 hp. Na categoria caiaque, Matheus Menezes conquistou o primeiro lugar e recebeu a premiação de R$ 12 mil + caiaque. Os 10 primeiros colocados de cada categoria também foram premiados com valores em dinheiro. Já Maria Alaíde foi coroada Rainha do Rio e Giovani Aquilino recebeu o título de Rei do Rio, ambos com prêmios de R$ 3 mil cada, por capturarem os maiores peixes da competição.
O prefeito Roberto Dorner esteve presente no torneio e destacou o impacto do evento para a cidade. “Mais um ano com muitos barcos no nosso torneio de pesca. Ficamos felizes porque a cada ano as coisas melhoram e mostramos que Sinop é diferente. Mostramos para a sociedade, para o povo de Mato Grosso, que nós temos belíssimas praias aqui em Sinop e também uma organização muito boa”, afirmou.
Recentemente, Sinop também ganhou reconhecimento nacional ao ser incluída na 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo (BIMT), elaborado pelo Ministério do Turismo, como um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil.
O prefeito comentou a conquista e a sanção do Projeto de Lei 13.012, que cria o Sítio Pesqueiro Estadual de Sinop. “Foi aprovada e sancionada pelo governo do Estado a lei que cria sítios pesqueiros e aumenta o turismo para Sinop. O turismo movimenta a economia da nossa cidade. Nossos hoteleiros, nossos restaurantes, todo o comércio de Sinop ganha com o fortalecimento do turismo”, ressaltou Roberto Dorner.
O vice-prefeito Paulinho Abreu também esteve presente no torneio com os competidores e ressaltou sobre a importância do fortalecimento da pesca esportiva na região. “Acompanhamos o torneio de pesca, conversamos com os pescadores e vimos o empenho de todos. O evento foi um sucesso, assim como nas outras edições, e impulsiona cada vez mais Sinop como destino destaque de pesca esportiva”, declarou.
Pesca esportiva em destaque
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, comentou sobre o crescimento do torneio. “O evento tem crescido ao longo dos anos, não só em número de participantes, mas na qualidade do serviço prestado pela Prefeitura. Isso faz com que mais pessoas queiram vir conhecer o torneio e a estrutura. Ficamos felizes de saber que estamos no caminho certo”, disse.
A diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, reforçou que o torneio já se consolidou no calendário regional. “Essa é a quinta edição do torneio de pesca com iscas artificiais, que incentiva a pesca esportiva e fomenta a economia local. Foram quase 400 competidores entre barcos e caiaques, com premiações que ultrapassaram os R$ 100 mil. Entregamos um evento muito bonito, bem organizado, com estrutura e arbitragem transparente”, avaliou.
Vencedores do Torneio
Na categoria barco, a equipe Pantaneiros do Mato Grosso conquistou o primeiro lugar. “Eu já pesco há mais ou menos quatro anos. Hoje foi a segunda edição que participamos com a mesma equipe. É muito empolgante estar aqui recebendo este prêmio. Estamos contentes porque nosso empenho trouxe o resultado”, afirmou Anderson Anjos, integrante da equipe.
Na categoria caiaque, Matheus Menezes garantiu a primeira colocação. “Aqui na competição é meu terceiro ano e é o segundo em que fico em primeiro lugar. Foi difícil, tinha pouco peixe, mas a persistência deu certo. Estou muito feliz porque eu não esperava, mas ainda bem que deu certo”, descreveu o vencedor.
O título de Rainha do Rio ficou com Maria Alaíde, que foi premiada com R$ 3 mil. “É uma emoção muito grande porque estou representando todas as mulheres que pescam. Nós mulheres estamos em qualquer área, tanto no trabalho, na casa, sempre presente na família. É maravilhoso participar de um torneio esportivo, saudável e representar toda a minha equipe e as mulheres de Sinop”, declarou.
Já Giovani Aquilino foi coroado Rei do Rio e também recebeu R$ 3 mil. “Comecei a pescar em 2018, participei do torneio por dois anos na categoria caiaque e no ano passado fiquei em quarto lugar. Agora fui para a categoria barco e fui agraciado com o troféu. Hoje inclusive é uma data muito especial, pois seria o aniversário da minha mãe. Eu sei que ela está lá no céu me acompanhando e esse prêmio aqui é pra ela”, disse.
Barco sorteado
Além das premiações, os competidores participaram do sorteio de um barco de alumínio de 5,5 metros. Alison Ribeiro, integrante da equipe sorteada, comemorou. “É sempre bacana participar do torneio aqui em Sinop. Eu e meu amigo trabalhamos com pesca e viemos sempre para nos divertir. Na pontuação participamos mais para brincar, mas é a segunda vez que ganhamos no sorteio. Só temos a agradecer à organização, que continua melhorando e proporcionando isso aos pescadores”, afirmou.
Forças de Segurança
A 5ª edição do torneio contou com o apoio da Marinha do Brasil, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Força Tática e Guarda Civil Municipal. O capitão-tenente Renato da Conceição Rosa, comandante da Marinha em Sinop, destacou a atuação integrada. “A Marinha do Brasil esteve presente por meio da Agência Fluvial de Sinop, em conjunto com a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros. Estivemos desde o início da organização até o término da pescaria, orientando os participantes para garantir a segurança de todos”, afirmou.
O evento também contou com o apoio da Associação dos Hotéis e da Associação de Pesca Esportiva do Norte de Mato Grosso.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop, edição 2025, recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Cobertura/Mídia
As fotos do evento pode ser encontrada neste link: 5º Torneio de Pesca | Flickr
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
