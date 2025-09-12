CIDADES
Festeja Sinop terá Marcha para Jesus e show gospel com Israel Salazar neste sábado (13)
Organizada pela Prefeitura de Sinop, em parceria com a Ordem dos Ministros Evangélicos de Sinop (OMES), a Marcha para Jesus terá o trajeto pela Avenida dos Jacarandás. A chegada ao Gigante do Norte está prevista para após às 19h, quando os portões do estádio estarão abertos para o público. O evento é gratuito e faz parte dos últimos dias de programação do Festeja Sinop.
O presidente da OMES, pastor Elves de Sousa, destacou a importância do momento para reunir fiéis de Sinop e região. “A Marcha para Jesus é um momento marcante em Sinop, onde todo o povo cristão sai às ruas para orar e abençoar a cidade, pedir proteção para as nossas autoridades, para os nossos empresários, para o comércio e para as famílias. Entendemos que Sinop é o que é pela bênção e pela proteção do Senhor Jesus. É um momento de gratidão, onde manifestamos toda a nossa fé e reconhecimento”, afirmou.
O líder religioso também reforçou o convite à comunidade para participar do evento. “Nós estaremos concentrados a partir das 18 horas na Praça da Bíblia e, às 19 horas, sairemos em direção ao estádio municipal, marchando e declarando palavras de bênção sobre a cidade. Chegando ao Gigante do Norte, teremos dois shows, com Israel Salazar e o pastor Antônio Cirilo. Será algo marcante, um momento de adoração em que acreditamos que a presença do Espírito Santo tocará cada vida. Convido toda a população sinopense a participar desse momento tão especial nos 51 anos de Sinop”, disse o presidente da OMES.
O cantor gospel Israel Salazar, conhecido nacionalmente pela trajetória no ministério de louvor Diante do Trono e pela carreira solo, será a principal atração da noite no Estádio Gigante do Norte. O evento é aberto a toda a população. Os portões serão abertos a partir das 16h.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Prefeito Roberto Dorner participa de sessão solene pelos 35 anos da Unemat em Sinop
Durante a solenidade, foram entregues títulos de cidadão sinopense honorário e moções de aplauso a professores e técnicos que contribuíram para o fortalecimento da universidade ao longo das três décadas e meia de história. A homenagem buscou valorizar a Unemat como instituição que acompanha e impulsiona o desenvolvimento da cidade. O evento também integrou a programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos do município.
O prefeito Roberto Dorner destacou o pioneirismo da instituição em Sinop e a relevância da universidade para o desenvolvimento da região. “Celebramos 35 anos de implantação da Unemat, a primeira faculdade que veio para Sinop e que forma muitos professores e muitos profissionais em todas as áreas. Viemos prestigiar esse momento tão importante de reconhecimento da instituição. Ficamos felizes por ter a Unemat fazendo parte do crescimento do nosso município”, afirmou.
O vice-prefeito Paulinho Abreu ressaltou a importância da universidade na formação da população local. “A Unemat está em Sinop formando profissionais, fomentando a economia da nossa cidade e qualificando cada vez mais a nossa população. E Sinop, nos seus 51 anos, só tem a comemorar quanto ao ensino superior. Só temos a agradecer toda a história da Unemat por tudo que ela contribui com o crescimento de Sinop”, disse.
A reitora da Unemat, Vera Maquêa, reforçou a ligação da universidade com a transformação social e econômica da região. “Comemorando 35 anos da presença da Unemat em Sinop, olhamos para a história dessa região e vemos que ela está intrinsecamente ligada com a história da universidade e vice-versa. O desenvolvimento e a transformação da região tem muito a ver com essa política pública do estado de Mato Grosso, que é trazer o ensino superior por meio da Unemat e formar tanta gente”, destacou a reitora.
O diretor Político-Pedagógico e Financeiro do Câmpus de Sinop, professor Júlio Cesar Beltrame Benatti, também lembrou que a trajetória da instituição acompanha as demandas locais. “A Unemat tem uma história que se confunde com a história do próprio município. Desde a vinda das nossas primeiras licenciaturas, depois dos cursos de ciências sociais aplicadas, engenharia, sistemas de formação. Estamos atendendo as demandas regionais ao promover e formar profissionais de excelência para Sinop”, destacou.
A secretária Municipal de Educação, Salete Rodrigues, também participou da cerimônia e falou sobre a contribuição da Unemat para o desenvolvimento local. “É um momento muito importante, comemorativo, de muita alegria, porque a Unemat foi a primeira universidade dessa cidade e é quem forma os nossos profissionais, os nossos professores. Ela é de fundamental importância para a educação sinopense”, disse.
Reconhecimento
O presidente da Câmara Municipal de Sinop, vereador Remídio Kuntz, destacou a importância da iniciativa da Casa de Leis de valorizar os profissionais da instituição de ensino. “A Câmara Municipal, a pedido da vereadora Sandra Donato, atendeu esse pedido de homenagem. A Unemat é uma instituição que temos que parabenizar e dar mérito aos servidores, aos professores, à direção. É muito importante para Mato Grosso, não só para Sinop, porque pessoas de todos os lugares do país vêm para cá. E é a primeira vez, na minha legislatura, que fazemos uma sessão solene fora da Câmara Municipal”, afirmou.
A vereadora Sandra Donato, autora do pedido de homenagem, relembrou sua trajetória na instituição. “Tenho muita alegria em dizer que fiz parte da universidade como aluna, professora e hoje tenho minha filha que também estuda aqui. É uma forma de homenagear quem prestou um serviço de qualidade para o nosso município, formou tantos alunos e deu uma devolutiva para a sociedade. É uma justa homenagem aos profissionais que tanto fizeram pelo nosso município e contribuíram para que tivéssemos grandes profissionais”, destacou.
Homenageados
Entre os homenageados da noite, o professor Josivaldo Constantino dos Santos, que recebeu o título de cidadão sinopense honorário, destacou sua relação com a instituição. Ele é professor da Unemat há 34 anos. “Entrei nessa instituição quando tinha 26 anos e estou saindo com 61 anos. A universidade é a minha vida. Cheguei aqui apenas com a graduação e estou saindo como doutor. A universidade fez com que eu conseguisse tudo que eu tenho enquanto pessoa e enquanto profissional e a minha contribuição para essa instituição foi devotar 34 anos da minha vida fazendo pesquisa, ensino, extensão, publicando livros e valorizando essa instituição e essa cidade maravilhosa que me acolheu em 1981”, disse.
Além de Josivaldo Constantino dos Santos, foram homenageados com títulos de cidadão sinopense honorário e cidadã sinopense honorária os servidores Adelia Stedile de Matos, Júlio César Beltrame Benatti, José Luiz Straub, Almir Arantes, Ilario Straub, Claudete Ines Sroczynski, Sandra Luzia Wrobel Straub, Eduardo Gimenes Volpini, Irene Carrillo Romero Beber, Miguel Tadayuki Koga, Roseli Ribeiro Mamede, Jean Carlos Crizostomo, Fernanda Mosseline Josende Coan e Joaquim Cunha de Andrade.
Além dos títulos, também foram entregues moções de aplauso a professores e técnicos da Unemat que se destacaram em projetos de ensino, pesquisa e extensão. A iniciativa buscou reconhecer a contribuição da universidade para o desenvolvimento educacional, cultural e científico de Sinop e da região norte de Mato Grosso.
O câmpus de Sinop da Unemat, fundado em 1990 como núcleo de ensino fora da sede de Cáceres, já formou mais de 7 mil profissionais e sua criação marcou a primeira expansão da universidade no estado.
Festeja Sinop
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop disponibiliza credenciamento da imprensa para o Festeja de forma digital e diária
Nesta sexta-feira (12), terá show nacional com Leo Santana, a partir das 20h, no Estádio Massami Uriu (Gigante do Norte). Já no sábado (13), terá show do cantor gospel Israel Salazar, a partir das 19h, também no Estádio Gigante do Norte. Já no domingo (14), aniversário de Sinop, terá show nacional do cantor nacional Matheus Fernandes, a partir das 14h, durante o Festival de Praia, na Praia do Cortado.
O credenciamento da imprensa será feito exclusivamente pela plataforma Event3, com preenchimento exclusivo para cada dia de evento. O link será disponibilizado sempre às 8h nos canais oficiais da Prefeitura de Sinop e da Agência Sinop de Notícias. As inscrições se encerram às 14h30 do mesmo dia e devem respeitar a capacidade operacional de atendimento. O link para credenciamento do show do cantor Leo Santana está disponível AQUI [https://www.even3.com.br/cobertura-festeja-1209-627852/].
Para solicitar o credenciamento, os profissionais devem acessar o link do dia, preencher o formulário com dados pessoais e institucionais e aguardar a validação. Após o envio, o sistema enviará um e-mail de confirmação. Os aprovados receberão um QR Code nominal, que deve ser apresentado digitalmente ou impresso na portaria de imprensa do evento.
O acesso ao local exige que o jornalista se dirija à portaria com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao início da apresentação. A equipe de organização validará o QR Code e entregará a credencial de acesso para a cobertura do dia. O documento é nominal, intransferível e válido somente para a data especificada.
O aplicativo Event3 também será utilizado como canal oficial de comunicação entre a organização e os profissionais credenciados. Por meio do telefone informado no cadastro, os inscritos receberão mensagens com horários e locais de coletivas de imprensa, quando autorizadas, além de outros avisos oficiais.
Entre as regras estabelecidas pela Diretoria de Comunicação estão a proibição de transferência de credenciais, o respeito aos limites de acesso ou não a áreas técnicas e backstage, salvo autorização expressa da organização, e a obrigatoriedade de autorização prévia para uso de drones. O descumprimento das orientações poderá resultar em bloqueio do credenciamento.
Os organizadores recomendam também que os profissionais verifiquem as caixas de entrada e spam após a inscrição, mantenham o celular carregado e levem documento de identificação com foto para garantir a entrada.
Para mais informações, a Agência Sinop de Notícias disponibiliza o e-mail [email protected] e os perfis oficiais no Instagram @prefeituradesinop e @festejasinop para contato.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
