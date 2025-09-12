Festeja Sinop terá Marcha para Jesus e show gospel com Israel Salazar neste sábado (13)

Na noite desta quinta-feira (11), a Câmara Municipal de Sinop realizou uma sessão solene em homenagem aos 35 anos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no município. A cerimônia, realizada no auditório da instituição, reuniu autoridades, servidores, professores, estudantes e ex-alunos. O evento contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho Abreu e de vereadores.



Durante a solenidade, foram entregues títulos de cidadão sinopense honorário e moções de aplauso a professores e técnicos que contribuíram para o fortalecimento da universidade ao longo das três décadas e meia de história. A homenagem buscou valorizar a Unemat como instituição que acompanha e impulsiona o desenvolvimento da cidade. O evento também integrou a programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos do município.



O prefeito Roberto Dorner destacou o pioneirismo da instituição em Sinop e a relevância da universidade para o desenvolvimento da região. “Celebramos 35 anos de implantação da Unemat, a primeira faculdade que veio para Sinop e que forma muitos professores e muitos profissionais em todas as áreas. Viemos prestigiar esse momento tão importante de reconhecimento da instituição. Ficamos felizes por ter a Unemat fazendo parte do crescimento do nosso município”, afirmou.



O vice-prefeito Paulinho Abreu ressaltou a importância da universidade na formação da população local. “A Unemat está em Sinop formando profissionais, fomentando a economia da nossa cidade e qualificando cada vez mais a nossa população. E Sinop, nos seus 51 anos, só tem a comemorar quanto ao ensino superior. Só temos a agradecer toda a história da Unemat por tudo que ela contribui com o crescimento de Sinop”, disse.



A reitora da Unemat, Vera Maquêa, reforçou a ligação da universidade com a transformação social e econômica da região. “Comemorando 35 anos da presença da Unemat em Sinop, olhamos para a história dessa região e vemos que ela está intrinsecamente ligada com a história da universidade e vice-versa. O desenvolvimento e a transformação da região tem muito a ver com essa política pública do estado de Mato Grosso, que é trazer o ensino superior por meio da Unemat e formar tanta gente”, destacou a reitora.



O diretor Político-Pedagógico e Financeiro do Câmpus de Sinop, professor Júlio Cesar Beltrame Benatti, também lembrou que a trajetória da instituição acompanha as demandas locais. “A Unemat tem uma história que se confunde com a história do próprio município. Desde a vinda das nossas primeiras licenciaturas, depois dos cursos de ciências sociais aplicadas, engenharia, sistemas de formação. Estamos atendendo as demandas regionais ao promover e formar profissionais de excelência para Sinop”, destacou.



A secretária Municipal de Educação, Salete Rodrigues, também participou da cerimônia e falou sobre a contribuição da Unemat para o desenvolvimento local. “É um momento muito importante, comemorativo, de muita alegria, porque a Unemat foi a primeira universidade dessa cidade e é quem forma os nossos profissionais, os nossos professores. Ela é de fundamental importância para a educação sinopense”, disse.



Reconhecimento



O presidente da Câmara Municipal de Sinop, vereador Remídio Kuntz, destacou a importância da iniciativa da Casa de Leis de valorizar os profissionais da instituição de ensino. “A Câmara Municipal, a pedido da vereadora Sandra Donato, atendeu esse pedido de homenagem. A Unemat é uma instituição que temos que parabenizar e dar mérito aos servidores, aos professores, à direção. É muito importante para Mato Grosso, não só para Sinop, porque pessoas de todos os lugares do país vêm para cá. E é a primeira vez, na minha legislatura, que fazemos uma sessão solene fora da Câmara Municipal”, afirmou.



A vereadora Sandra Donato, autora do pedido de homenagem, relembrou sua trajetória na instituição. “Tenho muita alegria em dizer que fiz parte da universidade como aluna, professora e hoje tenho minha filha que também estuda aqui. É uma forma de homenagear quem prestou um serviço de qualidade para o nosso município, formou tantos alunos e deu uma devolutiva para a sociedade. É uma justa homenagem aos profissionais que tanto fizeram pelo nosso município e contribuíram para que tivéssemos grandes profissionais”, destacou.



Homenageados



Entre os homenageados da noite, o professor Josivaldo Constantino dos Santos, que recebeu o título de cidadão sinopense honorário, destacou sua relação com a instituição. Ele é professor da Unemat há 34 anos. “Entrei nessa instituição quando tinha 26 anos e estou saindo com 61 anos. A universidade é a minha vida. Cheguei aqui apenas com a graduação e estou saindo como doutor. A universidade fez com que eu conseguisse tudo que eu tenho enquanto pessoa e enquanto profissional e a minha contribuição para essa instituição foi devotar 34 anos da minha vida fazendo pesquisa, ensino, extensão, publicando livros e valorizando essa instituição e essa cidade maravilhosa que me acolheu em 1981”, disse.



Além de Josivaldo Constantino dos Santos, foram homenageados com títulos de cidadão sinopense honorário e cidadã sinopense honorária os servidores Adelia Stedile de Matos, Júlio César Beltrame Benatti, José Luiz Straub, Almir Arantes, Ilario Straub, Claudete Ines Sroczynski, Sandra Luzia Wrobel Straub, Eduardo Gimenes Volpini, Irene Carrillo Romero Beber, Miguel Tadayuki Koga, Roseli Ribeiro Mamede, Jean Carlos Crizostomo, Fernanda Mosseline Josende Coan e Joaquim Cunha de Andrade.



Além dos títulos, também foram entregues moções de aplauso a professores e técnicos da Unemat que se destacaram em projetos de ensino, pesquisa e extensão. A iniciativa buscou reconhecer a contribuição da universidade para o desenvolvimento educacional, cultural e científico de Sinop e da região norte de Mato Grosso.



O câmpus de Sinop da Unemat, fundado em 1990 como núcleo de ensino fora da sede de Cáceres, já formou mais de 7 mil profissionais e sua criação marcou a primeira expansão da universidade no estado.



Festeja Sinop



O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.