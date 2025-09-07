CIDADES
Festeja: Torneio de Pesca com Iscas Artificiais impulsiona turismo e pesca esportiva em Sinop
A equipe Pantaneiros do Mato Grosso garantiu a primeira colocação na categoria barco e foi premiada com R$ 20 mil + motor 15 hp. Na categoria caiaque, Matheus Menezes conquistou o primeiro lugar e recebeu a premiação de R$ 12 mil + caiaque. Os 10 primeiros colocados de cada categoria também foram premiados com valores em dinheiro. Já Maria Alaíde foi coroada Rainha do Rio e Giovani Aquilino recebeu o título de Rei do Rio, ambos com prêmios de R$ 3 mil cada, por capturarem os maiores peixes da competição.
O prefeito Roberto Dorner esteve presente no torneio e destacou o impacto do evento para a cidade. “Mais um ano com muitos barcos no nosso torneio de pesca. Ficamos felizes porque a cada ano as coisas melhoram e mostramos que Sinop é diferente. Mostramos para a sociedade, para o povo de Mato Grosso, que nós temos belíssimas praias aqui em Sinop e também uma organização muito boa”, afirmou.
Recentemente, Sinop também ganhou reconhecimento nacional ao ser incluída na 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo (BIMT), elaborado pelo Ministério do Turismo, como um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil.
O prefeito comentou a conquista e a sanção do Projeto de Lei 13.012, que cria o Sítio Pesqueiro Estadual de Sinop. “Foi aprovada e sancionada pelo governo do Estado a lei que cria sítios pesqueiros e aumenta o turismo para Sinop. O turismo movimenta a economia da nossa cidade. Nossos hoteleiros, nossos restaurantes, todo o comércio de Sinop ganha com o fortalecimento do turismo”, ressaltou Roberto Dorner.
O vice-prefeito Paulinho Abreu também esteve presente no torneio com os competidores e ressaltou sobre a importância do fortalecimento da pesca esportiva na região. “Acompanhamos o torneio de pesca, conversamos com os pescadores e vimos o empenho de todos. O evento foi um sucesso, assim como nas outras edições, e impulsiona cada vez mais Sinop como destino destaque de pesca esportiva”, declarou.
Pesca esportiva em destaque
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, comentou sobre o crescimento do torneio. “O evento tem crescido ao longo dos anos, não só em número de participantes, mas na qualidade do serviço prestado pela Prefeitura. Isso faz com que mais pessoas queiram vir conhecer o torneio e a estrutura. Ficamos felizes de saber que estamos no caminho certo”, disse.
A diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, reforçou que o torneio já se consolidou no calendário regional. “Essa é a quinta edição do torneio de pesca com iscas artificiais, que incentiva a pesca esportiva e fomenta a economia local. Foram quase 400 competidores entre barcos e caiaques, com premiações que ultrapassaram os R$ 100 mil. Entregamos um evento muito bonito, bem organizado, com estrutura e arbitragem transparente”, avaliou.
Vencedores do Torneio
Na categoria barco, a equipe Pantaneiros do Mato Grosso conquistou o primeiro lugar. “Eu já pesco há mais ou menos quatro anos. Hoje foi a segunda edição que participamos com a mesma equipe. É muito empolgante estar aqui recebendo este prêmio. Estamos contentes porque nosso empenho trouxe o resultado”, afirmou Anderson Anjos, integrante da equipe.
Na categoria caiaque, Matheus Menezes garantiu a primeira colocação. “Aqui na competição é meu terceiro ano e é o segundo em que fico em primeiro lugar. Foi difícil, tinha pouco peixe, mas a persistência deu certo. Estou muito feliz porque eu não esperava, mas ainda bem que deu certo”, descreveu o vencedor.
O título de Rainha do Rio ficou com Maria Alaíde, que foi premiada com R$ 3 mil. “É uma emoção muito grande porque estou representando todas as mulheres que pescam. Nós mulheres estamos em qualquer área, tanto no trabalho, na casa, sempre presente na família. É maravilhoso participar de um torneio esportivo, saudável e representar toda a minha equipe e as mulheres de Sinop”, declarou.
Já Giovani Aquilino foi coroado Rei do Rio e também recebeu R$ 3 mil. “Comecei a pescar em 2018, participei do torneio por dois anos na categoria caiaque e no ano passado fiquei em quarto lugar. Agora fui para a categoria barco e fui agraciado com o troféu. Hoje inclusive é uma data muito especial, pois seria o aniversário da minha mãe. Eu sei que ela está lá no céu me acompanhando e esse prêmio aqui é pra ela”, disse.
Barco sorteado
Além das premiações, os competidores participaram do sorteio de um barco de alumínio de 5,5 metros. Alison Ribeiro, integrante da equipe sorteada, comemorou. “É sempre bacana participar do torneio aqui em Sinop. Eu e meu amigo trabalhamos com pesca e viemos sempre para nos divertir. Na pontuação participamos mais para brincar, mas é a segunda vez que ganhamos no sorteio. Só temos a agradecer à organização, que continua melhorando e proporcionando isso aos pescadores”, afirmou.
Forças de Segurança
A 5ª edição do torneio contou com o apoio da Marinha do Brasil, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Força Tática e Guarda Civil Municipal. O capitão-tenente Renato da Conceição Rosa, comandante da Marinha em Sinop, destacou a atuação integrada. “A Marinha do Brasil esteve presente por meio da Agência Fluvial de Sinop, em conjunto com a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros. Estivemos desde o início da organização até o término da pescaria, orientando os participantes para garantir a segurança de todos”, afirmou.
O evento também contou com o apoio da Associação dos Hotéis e da Associação de Pesca Esportiva do Norte de Mato Grosso.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop, edição 2025, recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT).
As fotos do evento pode ser encontrada neste link: 5º Torneio de Pesca | Flickr
10 tipos de pratos serão vendidos pelas entidades do município durante os shows no estádio
Os portões do estádio abrem às 20h e, a partir desse horário, as barracas de alimentos já estarão funcionando. O cardápio é variado e, entre as opções disponíveis para compra, haverá cachorro-quente, pastel, porção de isca de frango e batata frita, buraco quente, porção de mini salgados, crepe, espetinho, caldo, pão com linguiça, mini pizza, bolachas caseiras e quitutes nordestinos.
Nesta edição da Festa das Entidades, participam a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Sinop (AMA Sinop), o Centro de Recuperação Comunidade Terapêutica Masculina de Sinop (CARTAS), AABB Comunidade, Pastoral da Criança, LEO Clube, Casa Di Maria, Rotary Club, a Organização Multifuncional de Desenvolvimento e Auxílio Social (OMDAS) e o Centro de Tradições Nordestinas (CTN).
A primeira noite de vendas, durante a abertura oficial do Festeja Sinop, no dia 31 de agosto, foi um sucesso. As instituições esperam um público ainda maior circulando pela praça de alimentação neste sábado. A Festa das Entidades também acontecerá no dia 12, durante o show nacional com Léo Santana, no estádio.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e conta com apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – Mobilidade Zero Carbono, Shopping Sinop, deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec-MT).
Prefeitura de Sinop inaugura Centro de Especialidades Médicas e anuncia novas obras para saúde e segurança
O prédio recebeu investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões, entre recursos próprios e emenda parlamentar do deputado Juarez Costa. A estrutura tem cerca de mil metros quadrados de área construída em um terreno de 4,4 mil metros quadrados, com 14 consultórios, sala de ultrassom, sutura, esterilização, lavanderia, vestiários, cozinha, estacionamento e setores administrativos.
O prefeito Roberto Dorner destacou a relevância da entrega e falou sobre a atenção da gestão em torno da saúde no município. “A população está recebendo um grande centro, moderno e novo, que com certeza vai melhorar mais ainda a saúde de Sinop. Temos que fazer a nossa parte porque a saúde sempre é um problema em todo o Brasil. E nós estamos modernizando, arrumando e fazendo as coisas acontecerem”, afirmou.
O vice-prefeito, Paulinho Abreu, ressaltou o esforço coletivo para viabilizar o projeto. “Essa obra é resultado de uma política em prol da cidade de Sinop. Hoje, nós temos um prédio amplo sendo inaugurado para atender a população. Tudo isso é fruto do trabalho da gestão, dos secretários e vereadores, que estão sempre ajudando a buscar recursos estaduais e federais. É um investimento em saúde, que é o setor que mais precisa, e estamos aqui vendo melhorias concretas”, disse.
O secretário de Saúde, Érico Stevan, destacou que a obra melhora tanto o atendimento quanto as condições de trabalho dos profissionais. “Esse centro foi um pedido do prefeito e do vice-prefeito, que buscavam humanizar o atendimento para que as pessoas de Sinop não precisassem ser atendidas em outros municípios. O maior investimento é o investimento em pessoas e, é isso, que nós estamos fazendo, investindo em saúde e em pessoas”, declarou.
O deputado federal Juarez Costa celebrou a entrega da obra e afirmou que continuará contribuindo com novos recursos para o município. “Estou muito feliz de ver uma obra tão importante sendo entregue. Alguns dominam a rede social, mas eu aprendi a dominar os corredores do Congresso e dos Ministérios para trazer recursos. Até o dia 30 vamos colocar 25 milhões de reais na conta da Prefeitura para revitalizar as principais avenidas do centro e, também, R$7 milhões para o Centro de Inovação Tecnológica. São R$32 milhões de investimentos neste ano e no próximo”, anunciou.
O novo CEM passa a ofertar atendimentos em pediatria, ortopedia, nefrologia, cirurgia geral, dermatologia, otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria, neurologia, mastologia e ginecologia. Também oferecerá serviços multiprofissionais, como nutrição, psicologia e assistência social, além do pré-natal de alto risco. A unidade também passa a receber os atendimentos do Centro de Referência à Saúde da Mulher (CRASM), que funcionava na avenida André Maggi, no bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida.
Apenas em 2024, o CEM realizou 24.952 atendimentos e em 2025 já soma 18.027 até o momento. A expectativa é que com a nova estrutura os atendimentos sejam ampliados.
UBS do Nico Baracat
Durante a inauguração, o prefeito Roberto Dorner assinou a ordem de serviço para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Nico Baracat, orçada em mais de R$ 3 milhões.
“Estamos anunciando a UBS do Nico Baracat, que será um espaço moderno para atender melhor a população daquela região. Precisamos acompanhar o crescimento da cidade e buscar sempre mais emendas para avançar na infraestrutura da saúde”, afirmou o prefeito.
Sede da Secretaria de Segurança e Trânsito
Outra obra anunciada foi a construção da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito – Guarda Civil Municipal, estimada em mais de R$ 2 milhões. Atualmente, a secretaria funciona em prédio alugado.
O secretário Wesney de Castro Sodré destacou o impacto da iniciativa. “É uma data histórica, tão importante quanto a criação da Guarda Municipal. Depois de 22 anos, a corporação terá sede própria. Isso é valorização do servidor, dar condições dignas de trabalho para que os guardas municipais possam prestar um serviço cada vez melhor à comunidade”, afirmou.
Além das obras, o prefeito também entregou 60 computadores às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os equipamentos permitirão atualização em tempo real dos prontuários para garantir mais agilidade, segurança e integração entre as unidades e a UPA 24h.
O evento contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho Abreu, do deputado federal Juarez Costa, dos deputados Estaduais Dilmar Dal’Bosco e Diego Guimarães, vereadores, secretários municipais, servidores da saúde e moradores da região.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e conta com apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – Mobilidade Zero Carbono, Shopping Sinop, deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec-MT).
