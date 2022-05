Festival de Culinária Cuiabana ‘Matula’ reúne mais de 10 mil pessoas na praça Santos Dumont

A primeira edição do Festival de Culinária Cuiabana ‘Matula’ reuniu mais de 10 mil pessoas durante os três dias de evento. A feira foi realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, entre os dias 29 de abril e 1° de maio, na praça Santos Dumont, um dos locais mais tradicionais do município.

O festival é uma iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro que tem como objetivo valorizar a culinária cuiabana, resgatar e colocar em evidência as receitas tradicionais de cada quitute.

No local, os visitantes puderam prestigiar as delícias comercializadas em 18 barracas gastronômicas. O festival incluiu ainda escolas, artesãos e artistas locais com apresentações musicais.

“Após o sucesso do Refestela, que fez o resgate do amor do cuiabano em viver em comunidade, a nossa gestão continuará trazendo a população cuiabana para ocupar os espaços públicos da cidade com tudo aquilo que ela gosta, com todo o charme exuberância que eles merecem”, disse o prefeito.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, destacou o sucesso do Matula e a importância da valorização da cultura cuiabana.

“A Secretaria de Cultura tem como meta a valorização da nossa cultura e, para isso, nós precisamos levar essa cultura de gastronomia nos quatro cantos e recantos da cidade. Após dois anos de pandemia, a população cuiabana cobra por mais eventos como esses e, por isso, queremos fazer outros festivais ocupando os espaços públicos de Cuiabá”, reforçou Leite.

A artesã, Maria Inocência, fala sobre a satisfação de participar da ação e da oportunidade de expor os trabalhos desenvolvidos por ela e por outros autônomos.

“Foi excelente saber e fazer parte desta ação, temos a oportunidade agora de apresentar o nosso trabalho para todos e em todos os locais da cidade. Só tenho a agradecer o apoio da Secretaria de Cultura e parabenizar pelo evento e pela organização”, pontuou.