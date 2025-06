Festival de Flores e Plantas começa amanhã com expectativa de movimentar R$ 200 mil

A iniciativa visa garantir mais segurança e comodidade à população que circula diariamente pelas vias do bairro. Além da limpeza, os serviços também contribuem para a prevenção de focos do mosquito Aedes aegypti

Com a melhora nas condições climáticas e a trégua no período chuvoso, a Subprefeitura do Cristo Rei intensificou os trabalhos de limpeza urbana no bairro da Manga. As equipes iniciaram nesta semana uma ação focada na roçagem de áreas públicas e desobstrução de calçadas, com o objetivo de melhorar o acesso e a trafegabilidade de moradores e pedestres.

A iniciativa visa garantir mais segurança e comodidade à população que circula diariamente pelas vias do bairro. Além da limpeza, os serviços também contribuem para a prevenção de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até a próxima sexta-feira (13), caso as condições climáticas permaneçam favoráveis.

O gestor da Subprefeitura do Cristo Rei, Emerson Oliveira, destacou a importância da participação da comunidade nas ações. “Estamos atuando com várias frentes de trabalho para atender os bairros da região. A colaboração dos moradores, tanto com as demandas, quanto com a conservação dos espaços públicos, é essencial para o sucesso das ações”, afirmou.

A Subprefeitura do Cristo Rei está localizada na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, no bairro Cristo Rei. Moradores que desejarem encaminhar solicitações ou relatar problemas podem procurar o órgão diretamente, para que as demandas sejam registradas e incluídas no cronograma de atendimento.

A Prefeitura reforça que a manutenção de terrenos particulares é de responsabilidade dos proprietários. A colaboração da comunidade é fundamental para manter a cidade limpa, organizada e segura para todos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT