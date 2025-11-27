MATO GROSSO
Festival Educarte 2025 chega ao fim com destaque para talentos e premiação de R$ 75 mil
O Festival Educarte 2025 chegou ao fim nesta quarta-feira (26.11), reafirmando sua força como uma das maiores vitrines de talentos da educação pública de Mato Grosso. Realizado desde o dia 24 no Allure Music Hall, em Cuiabá, o evento reuniu apresentações de dança, teatro, música, artes visuais e fanfarra, que emocionaram o público e evidenciaram a potência criativa dos estudantes da rede estadual.
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), o Festival Educarte teve entrada gratuita e contou com 56 projetos selecionados em cinco eixos artísticos. Todas as produções foram avaliadas por um corpo de jurados formado por artistas, professores universitários, produtores culturais, diretores, músicos e pesquisadores, que analisaram critérios como originalidade, domínio técnico, relevância social e criatividade.
Durante a cerimônia de encerramento, os estudantes premiados celebraram conquistas que refletem dedicação, identidade cultural e forte expressão artística. Entre os destaques, está Ketlen Lara Zuza Dos Santos, de 17 anos, estudante da EE Militar Tiradentes Dr. Manoel José Murtinho, em Diamantino, que garantiu o 3º lugar no eixo Artes Visuais com o projeto “Alma pantaneira em pele castanha”, orientado pela professora Lahoa Matos Terra.
“Colocar minha visão sobre o Pantanal em uma obra foi transformar sentimentos em arte. Ver esse trabalho reconhecido me dá ainda mais vontade de seguir criando e representando minhas raízes”, disse Ketlen.
Na categoria Dança, o segundo lugar ficou com Adriele da Silva Vieira, de 16 anos, estudante da Escola Estadual Renê Menezes, em Sinop. Ao lado dos colegas Izadora Nezzi, Marcos Silva Moura e José Eduardo Dias dos Santos, Adriele apresentou o projeto “Arte, Dança e Resistência”, orientado pela professora Ivanilce Totti Ferreira.
“Estar no Educarte foi sentir a força da nossa história no palco. Nosso grupo ensaiou muito, e conquistar esse prêmio mostra que a dança também é um jeito de resistir e expressar quem somos”, afirmou a estudante.
Ao longo de três dias de apresentações intensas, o público acompanhou números autorais, performances coreográficas, interpretações teatrais e exposições visuais que representaram a diversidade cultural das escolas de Mato Grosso.
Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o Educarte cumpre um papel estratégico na formação dos estudantes.
“O Educarte já nasceu como uma vitrine de talentos e como uma política que integra arte, cultura e formação humana. É um espaço onde nossos estudantes descobrem a força da expressão e ampliam suas oportunidades”, destacou.
Ele reforçou que a iniciativa consolida o impacto das linguagens artísticas na autoestima e no desenvolvimento integral dos jovens.
“Temos trabalhado para que nossos estudantes descubram e usem o poder da voz, da expressão e da criatividade como caminho para o futuro. O Educarte mostra a força da educação pública quando valoriza arte, cultura e o protagonismo juvenil”, afirmou Alan Porto.
Além das premiações individuais, o eixo Fanfarra recebeu um investimento adicional de R$ 45 mil, distribuídos entre as escolas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares para aquisição de instrumentos, uniformes e materiais, reforçando o caráter formativo e coletivo da modalidade. Somando todas as categorias, o festival concedeu R$ 75 mil em premiação.
Para o secretário, o Festival Educarte se consolida como uma política pública essencial para o fortalecimento do vínculo dos estudantes com a cultura, permitindo que a arte seja vivenciada como expressão, identidade e desenvolvimento pessoal.
“A edição 2025 reafirma o compromisso de Mato Grosso com uma educação que reconhece talentos, amplia horizontes e forma cidadãos mais críticos, sensíveis e criativos”, concluiu.
Vencedores do Eixo Artes Visuais
1º lugar: Rafael Wilker Duarte Xavier
DRE Metropolitana – Cuiabá | EE Dr. Mario de Castro
Projeto: Natureza Pura
Professor orientador: Everton Nascimento de Arruda
2º lugar: Dhyogenes Raffael Nunes Silva Azambuja
DRE Confresa – Porto Alegre do Norte | EE Antônia Leão dos Santos
Projeto: O preço do fogo
Professora orientadora: Ana Paula Azevedo Meurer
3º lugar: Ketlen Lara Zuza Dos Santos
DRE Diamantino – Diamantino | EE Militar Tiradentes Dr. Manoel José Murtinho
Projeto: Alma pantaneira em pele castanha
Professora orientadora: Lahoa Matos Terra
Vencedores – Eixo Fanfarra
1º lugar DRE Sinop – Sorriso
EE Militar Tiradentes Cabo Antonio Dilceu da Silva Amaral
Projeto: Sinfonia Cívica
Professor orientador: Rondineli de Souza Chaves
Estudantes: Kennedy Máximo Garcia, Júlio Anderson Góis Dutra, Gustavo Henrique de Souza Ortiz, Teylon Leonardo Gomes Barroso, Matheus Felipe de Souza Ortiz, Allefy Santos Souza, João Ariel Rodrigues da Silva, Henry Gabriel Calgaro Fredrich Grave, Davi Detz, Nathanael Pereira da Silva, Kayke Marcondes Loyola do Amaral, João Vitor Santos Gomes, Vitor Gabriel Jung, Valentina Piccini Porfirio, Pedro Henrique da Silva, Álvaro Miguel Araújo da Silva, Cecília Jagnow de Lima, Davi Lucas de Souza Santos, Pedro Henrique da Silva e Abraão Cardoso De Sousa.
2º lugar DRE Metropolitana – Cuiabá
EE Padre Ernesto Camilo Barreto
Projeto: Banda Banpper – Banda de percussão Padre Ernesto
Professor orientador: Fábio Albertino da Silva
Estudantes: Miguel Oliveira de Mesquita, Sofya Hellen Lima de Arruda, Welinton Batista de Campos Junior, Vitória Karoliny Lima de Oliveira, Rayssa Moreira Duarte, Miguel Eduardo Ribeiro Almeida, Manuela Souza Borges, João Vitor Jara Lopes, Raul Monteiro Costa, Mateus Valério Martins Silva, André Alexandre Ribeiro, Rebeca Valério Martins Silva, Alice Sophia Pereira de Oliveira, Lorran Martins Oliveira Ribeiro, Alonzo Gregorio Lopes Sifontes, Lismary de Los Angeles Lopes Sifontes, Emanuel Venicius de Oliveira Martins, Gabriel da Silva Passos, Anthony Miguel Miranda Corrêa, Tany Maria Olimpia Ganda, Lorenna Vycthoria Gasparelo Gomes e Luiza Eduarda Collareda De Lamônica.
3º lugar DRE Tangará da Serra – Tangará da Serra
EE Pedro Alberto Tayano
Projeto: Releitura da música Asa Branca (Luiz Gonzaga)
Professor orientador: Luís Pereira dos Santos
Estudantes: Bianca Lopes Padilha, Kerolainy Vitoria Ribeiro de Souza, Agata Marielle Silva dos Santos, Maria Eduarda Vieira Leão, Adrielly Bianca Moreira Vitor, Nathielly Camilly Moreira Vitor, Emmily Silva Pancieri, Mirian Nascimento Santos, Emanuelly Teodoro da Silva, Gabrieli Soares Lima, Juliane Regina Laureano Lima, Emilly Vitoria Pedroso da Silva, Marielly de Souza Teodoro, Heloysa Steinbach Rodrigues da Silva, Nicoly Crisirine Rodrigues de Santana, Amanda Florentino Krinski, Anny Gabrielly Oliveira do Nascimento, Isabelly Sofia da Silva Dos Santos Alves, Isadora Roberta Fernandes Correia, Maria Izabel Miguel Santos, Mariana Batista da Silva, Tayla Cristina Cardoso Santana, Yasmim Fernandes da Silva, Maria Clara Alves Caravieri, Lana Priscilla da Silva Moreira, Ana Beatriz Lima de Souza, Soffia Fernandes da Silva, Dafne Vitoria Pimentel dos Santos, Amanda Vitoria Silva Pessoa.
Vencedores do Eixo Música
1º lugar DRE Rondonópolis – Pedra Preta
EE Dez de Dezembro
Projeto: Inconstância
Professora orientadora: Aparecida Donizete de Oliveira
Estudante: Yngrid Vitória Silva Santos
2º lugar DRE SINOP – Sorriso
EE Militar Tiradentes Cabo Antonio Dilceu da Silva Amaral
Projeto: Desejo (autoral)
Professor orientador: Rondineli de Souza Chaves
Estudante: Ana Luiza Batista Quintero
3º lugar DRE Diamantino – Rosário Oeste
EE Marechal Rondon
Projeto: Tarde demais
Professor orientador: Frank Manoel Alves da Silva
Estudante: Brenda Carolina De Jesus
Vencedores do Eixo Teatro
1º lugar DRE Pontes e Lacerda – Pontes e Lacerda
EE São José
Projeto: O circo do Tio Clodo
Professor orientador: Clodoaldo dos Santos Ramalho
Estudantes: Higor Silva Fernandes, Ana Caroline Cuiabano Souza, Sarah Dos Santos Silva, Adrieli Mendes Ferreira e Júlia Lima Macedo.
2º lugar DRE Metropolitana – Várzea Grande
EE Prof. Fernando Leite Campos
Projeto: monólogo: “as palavras que ficam”
Professora orientadora: Vânia Regina de Almeida
Estudantes: Paula Costa Fernandes, Maria Eduarda Oliveira da Cruz, Jean dos Santos, Alexandre Junior, Lorenzo Vicente Dionezio, Nadya Correa Campos, Ricardo Cruz Nascimento, Nayara Martins Trindade Floriano.
3º lugar DRE Sinop – Lucas do Rio Verde
EE Márcio Schabatt Souza
Projeto: Amanhã não haverá hoje
Professora orientadora: Gisláide Aparecida Ferreira de Sena
Estudantes: Adrian Gabriel Dos Santos, Livia Giaretta Ventura, Ailton Gomes Candido da Silva, Marielly Bergamini da Silva, Anthony Mendes Barbosa e Carolina Emanuela Lang da Silva Cinti.
Vencedores do Eixo Dança
1º lugar DRE Metropolitana – Várzea Grande
EE Governador Dante Martins de Oliveira
Projeto: A beleza do nosso siriri
Professor orientador: Evanderson dos Santos Antunes
Estudantes: Lorena Guimarães Capricio, Rayssa Vitoria Silva Campos, Ana Luiza Dias Juraski, Erike Bruno Ferreira de Barros, Oracio Da Silva Junior e Mayron Guilherme Campos.
2º lugar DRE Sinop – Sinop
EE Renee Menezes
Projeto: Arte, Dança e Resistência
Professora orientadora: Ivanilce Totti Ferreira
Estudantes: Adriele Da Silva Vieira, Izadora Nezzi, Marcos Silva Moura e Jose Eduardo Dias dos Santos
3º lugar DRE Cáceres – Cáceres
EE Ana Maria das Graças de Souza Noronha
Projeto: Raízes
Professora orientadora: Amanda Barbosa de Arruda
Estudantes: Kelvin Felipe Cabral Batista dos Santos, Felipe Arruda França, Marcos Vinicius Arruda França, Manuelle Ferreira de Oliveira, Ana Julia da Silva Arruda e Andreza Ortiz Silva.
Seaf prorroga as inscrições do Projeto Floresta+ Amazônia para agricultura familiar
A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) informa que o edital da chamada pública para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – Agricultura Familiar, do Projeto Floresta+ Amazônia, foi prorrogado até 30 de junho de 2026. A ampliação do prazo permite que mais produtores rurais com áreas de vegetação nativa preservadas possam aderir ao programa e receber compensações financeiras pelo serviço ambiental prestado em seus imóveis.
O PSA beneficia agricultores familiares que preservam áreas de mata nativa, oferecendo pagamentos anuais que variam de R$ 1.500 a R$ 28 mil a proprietários de imóveis rurais de até quatro módulos fiscais. O valor repassado aumenta conforme a extensão da área conservada.
Para participar, os interessados devem se inscrever na chamada pública do PSA, na modalidade Conservação, dentro do Projeto Floresta+ Amazônia, uma iniciativa de cooperação internacional liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o PNUD Brasil e apoio do Green Climate Fund (GCF).
Em Mato Grosso, o projeto conta com o apoio da Seaf, que atua junto aos agricultores familiares, e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), responsável pela regularização e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), requisito fundamental para participar do PSA. Para facilitar o acesso, mutirões regionais têm sido realizados em diversas regiões do estado, como o que ocorreu recentemente em Diamantino, oferecendo orientação técnica e apoio aos produtores.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, reforça que o PSA representa um importante mecanismo de fortalecimento da agricultura familiar. “Esse programa leva renda ao produtor e incentiva a continuidade das práticas de preservação. A Seaf está comprometida em apoiar os agricultores em todas as etapas, garantindo que o benefício chegue a quem realmente protege a vegetação nativa.”
Para a coordenadora do Projeto Floresta+ Amazônia em Mato Grosso, Patricia Palermo, a ampliação do prazo vai ajudar o projeto a alcançar mais famílias. “A prorrogação permite alcançar ainda mais famílias e reconhecer o trabalho de quem preserva a floresta. É uma política que valoriza o produtor que mantém sua área conservada e contribui diretamente para a sustentabilidade ambiental.”
A prorrogação do edital reforça o compromisso do Estado com a sustentabilidade, a geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.
Mais informações e inscrições: consulte os canais oficiais do Projeto Floresta+ Amazônia, www.florestamais.org.br ou procure os colaboradores do projeto na Seaf, localizada no Centro Político Administrativo. Todos os municípios do estado podem participar.
Tolerância Zero reduz homicídios em 25% e causa prejuízos de R$ 1 bilhão às facções criminosas em MT
O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (27.11), o balanço do primeiro ano do programa Tolerância Zero que confirmaram a redução significativa de diversos indicadores criminais no Estado. Os números foram apresentados pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel PM César Roveri.
Conforme o balanço, Mato Grosso apresentou redução de 25% nos crimes de homicídio, passando de 879 registros, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, para 661 no mesmo período seguinte.
“Essa redução representa 208 vidas salvas em relação ao ano anterior. Para além da redução numérica, a queda nesses 12 meses representa a preservação dessas vidas, uma média de 17 ao mês”, destacou o secretário César Roveri.
Já as apreensões de drogas saltaram de 39,4 mil toneladas para 51,8 mil toneladas. Somente na região de fronteira, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em ações integradas com outras forças estaduais e federais, apreendeu 19 mil toneladas. O secretário César Roveri explica que as apreensões de drogas contribuem com a descapitalização das facções e outros grupos criminosos.
“Essas quase 52 mil toneladas representam cerca de R$ 1 bilhão de prejuízos causados a esses criminosos. Em 2015, apreendíamos 3 toneladas por ano. Então, são números expressivos e muito positivos, o que tem intensificado com o Tolerância Zero”, acrescentou.
Outros indicadores criminais importantes também tiveram resultados positivos. É o caso dos crimes de lesão corporal seguida de morte, cujo índice despencou 40%, de cinco para três casos registrados em todo estado.
Os crimes patrimoniais também apresentaram recuo expressivo. Os roubos diminuíram 23%, passando de 4.355 para 3.363 ocorrências, enquanto os furtos apresentaram redução de 5%, de 33.722 para 31.994 casos. Os registros de roubos de veículo caíram 32%, diminuindo de 782 para 533 registros, enquanto o furto de veículos recuou 15%, de 2.075 para 1.765 registros.
O secretário César Roveri destacou que o Vigia Mais MT, programa de videomonitoramento do Governo, converge e reforça o Tolerância Zero. “De janeiro até o final do mês de agosto deste ano, já tinhamos recuperado a mesma quantidadeos veículos roubados ou furtados no ano passado. Os programas se complementam um com o outro. Hoje, 129 municípios fazem parte do Vigia Mais MT, com 18,9 mil câmeras instaladas”, destacou.
Já o roubo de carga apresentou uma das maiores reduções percentuais, com queda de 45%, ao passar de 89 para 49 ocorrências. O furto de carga teve redução de 6%.
O roubo a propriedades rurais caiu 29%, de 130 para 92 registros, e os furtos em áreas rurais tiveram redução de 2%, passando de 1.588 para 1.557.
Ainda nos crimes contra o patrimônio, mesmo os envolvendo vidas, como é o roubo seguido de morte, a redução foi de 17%, de 18 caiu para 15 ocorrências.
Em relação às invasões de terras, 61 tentativas foram frustradas, resultando em 100% de sucesso nas ações preventivas.
“Podemos afirmar que, hoje, não temos elo fraco em Mato Grosso. Estamos presentes e combatendo a criminalidade com armamento moderno e viaturas apropriadas em todas as regiões, do maior município ao menor distrito. O Governo já investiu cerca de R$ 2 bilhões na segurança da população mato-grossense desde 2019. Compramos 15 mil pistoladas Glock, uma das armas mais modernas do mundo, armamento pesado, como fuzis e espingardas, e nossa frota de viaturas saltou de 604, em 2028, para 2.900. E, asseguramos, nenhuma viatura para por falta de combustível ou manutenção”, destacou o secretário.
O secretário Roveri assegurou que as ações do Programa Tolerância Zero são permanentes e seguem em todos os municípios com reforço ao policiamento de rotina e operações especificas contra as facções.
