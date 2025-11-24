MATO GROSSO
Festival Educarte reúne talentos estudantis em música, dança, teatro, artes visuais e fanfarras em Cuiabá
A partir desta segunda-feira (24.11), às 8h, Cuiabá recebe uma das maiores celebrações artísticas da rede estadual: o Festival Educarte – Conectando Talentos, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).
O evento segue até o dia 26, no Allure Music Hall, e reunirá estudantes de dezenas de escolas com apresentações de música, dança, teatro, artes visuais e fanfarras, que concorrem a uma premiação total de R$ 30 mil.
Ao todo, 56 projetos estudantis foram selecionados e distribuídos entre cinco eixos: 14 de Música (interpretação vocal individual ou em dupla), 14 de Fanfarra, 14 de Dança, 14 de Teatro e 14 de Artes Visuais.
As performances serão apresentadas ao longo dos três dias em formato de mostra e avaliação. O festival contará ainda com banda de apoio musical para acompanhar os números de música e com uma equipe de jurados especializados, responsáveis por definir os vencedores que serão anunciados na cerimônia de encerramento.
O Educarte tem como propósito estimular a criatividade, fortalecer o trabalho em equipe e valorizar a arte como linguagem universal, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede estadual.
Serviço | Festival Educarte – Conectando Talentos
Data: 24 a 26 de novembro
Horário: Abertura nesta segunda-feira, às 8h
Local: Allure Music Hall, Cuiabá
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil cumpre 41 ordens judiciais contra facção criminosa envolvida em extorsão de empresários em Sinop
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta segunda-feira (24.11), a Operação Primun, para cumprimento de 41 ordens judiciais, com alvo em uma facção criminosa, atuante em Sinop e região e com conexões no estado do Rio de Janeiro.
As ordens judiciais, sendo 12 mandados de prisão temporária, 10 de busca e apreensão domiciliar, 12 sequestros de de bens e ativos, três sequestros de veículos e quatro medidas cautelares diversas, foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop.
Os alvos são suspeitos do crime de extorsão, no valor superior a R$ 169 mil, praticado contra dois empresários do município de Sinop. Os mandados foram expedidos com base em investigações conduzidas Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Sinop são cumpridos no município mato-grossense e quatro delas na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
O cumprimento das ordens judiciais conta com o apoio da equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop. A ação resultou na apreensão de três armas de fogo tipo pistola e no sequestro do valor de R$ 169 mil.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros socorre motociclista que ficou ferido após acidente
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na noite deste sábado (22.11), para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na avenida central de Confresa (a 1.057 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) recebeu o chamado por volta das 20h30 e, prontamente, se deslocou ao local indicado. Ao chegar, os militares constataram que a vítima era um homem de 30 anos, condutor da motocicleta, que havia ficado ferido depois de colidir com um carro de passeio.
A equipe encontrou o motociclista em pé, consciente, orientado e conversando. Ele apresentava escoriações no joelho e no pé direito, além de apresentar queixas de dor nos membros afetados.
Os bombeiros realizaram a avaliação primária, imobilização dos membros lesionados e aplicação de curativos para estancar a hemorragia. Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi transportada pela equipe até o Hospital Municipal de Confresa para avaliação médica completa.
O motorista do carro não sofreu nenhum tipo de ferimento.
Fonte: Governo MT – MT
