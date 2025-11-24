Festival Educarte reúne talentos estudantis em música, dança, teatro, artes visuais e fanfarras em Cuiabá

A partir desta segunda-feira (24.11), às 8h, Cuiabá recebe uma das maiores celebrações artísticas da rede estadual: o Festival Educarte – Conectando Talentos, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).

O evento segue até o dia 26, no Allure Music Hall, e reunirá estudantes de dezenas de escolas com apresentações de música, dança, teatro, artes visuais e fanfarras, que concorrem a uma premiação total de R$ 30 mil.

Ao todo, 56 projetos estudantis foram selecionados e distribuídos entre cinco eixos: 14 de Música (interpretação vocal individual ou em dupla), 14 de Fanfarra, 14 de Dança, 14 de Teatro e 14 de Artes Visuais.

As performances serão apresentadas ao longo dos três dias em formato de mostra e avaliação. O festival contará ainda com banda de apoio musical para acompanhar os números de música e com uma equipe de jurados especializados, responsáveis por definir os vencedores que serão anunciados na cerimônia de encerramento.

O Educarte tem como propósito estimular a criatividade, fortalecer o trabalho em equipe e valorizar a arte como linguagem universal, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede estadual.

Serviço | Festival Educarte – Conectando Talentos

Data: 24 a 26 de novembro

Horário: Abertura nesta segunda-feira, às 8h

Local: Allure Music Hall, Cuiabá

Fonte: Governo MT – MT