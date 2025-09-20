Festival Paralímpico Loterias Caixa reúne mais de 190 crianças e anuncia Centro de Referência em Cuiabá

A manhã deste sábado (20) foi marcada por inclusão, esporte e emoção durante a realização da 2ª edição do Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEsp), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Municipal Dom Aquino, das 8h às 12h, e reuniu mais de 190 crianças e jovens inscritos, com e sem deficiência, em uma programação repleta de atividades esportivas e recreativas.

Idealizado pelo CPB, o Festival é o único da América Latina voltado à inclusão social por meio do esporte, e visa oferecer a crianças e adolescentes a oportunidade de experimentar modalidades paralímpicas de forma lúdica, inclusiva e divertida. Crianças sem deficiência também puderam participar, ocupando até 20% das vagas.

Presença marcante e participação ativa

Além dos atletas mirins, o evento contou com cerca de 50 voluntários, representantes de projetos sociais como PM Xás Crianças e Judô BOPE, e a presença de instituições como APAE Cuiabá, CEAADA, Associação de Espinha Bífida, alunos de cinco escolas municipais e duas estaduais, além de aproximadamente 30 famílias que prestigiaram ou autorizaram a participação de seus filhos com os professores.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, o secretário-adjunto de Esportes, Otávio Rodrigo Palácio, o secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência e Inclusão, Andrico Xavier, o secretário-adjunto especial de Defesa Civil, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, o vereador Dilemário Alencar, além de representantes da educação e da saúde.

Anúncio histórico: Cuiabá terá Centro de Referência Paralímpico

Durante a cerimônia, o secretário-adjunto Otávio Rodrigo Palácio anunciou uma grande conquista: a instalação do Centro de Referência Paralímpico em Cuiabá. A iniciativa oferecerá, inicialmente, modalidades como atletismo, natação, bocha, badminton e judô para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com inscrições online.

“Esse é um marco para o esporte paralímpico em nossa capital. Representa uma gestão comprometida com a inclusão e com resultados concretos para a população. A chegada do Centro de Referência é fruto de um esforço direto do prefeito Abílio Brunini para vencer a burocracia e ampliar o acesso ao esporte adaptado”, destacou Otávio.

As aulas acontecerão semanalmente no Ginásio Dom Aquino, nos períodos da manhã e tarde, com início previsto para o próximo mês. Informações detalhadas serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Esporte.

Esporte como instrumento de transformação

Para o coronel Alessandro Ferreira, o evento representa mais que inclusão: é uma celebração de superação e cidadania. “O esporte é vida. Aqui vemos jovens que, com esforço e apoio, mostram que todos podem alcançar seus objetivos. É gratificante ver a Prefeitura investindo em eventos assim, que fazem diferença na vida das famílias e fortalecem o trabalho social e educacional”, afirmou.

O professor Bernardino, diretor da Escola Municipal Firmo José, do bairro Três Barras, reforçou a importância da participação das famílias. “A Secretaria está fazendo a parte dela. Mas é essencial que cada família se engaje. Essas atividades fortalecem o cognitivo, o psicomotor e o social das crianças, refletindo diretamente no rendimento escolar.”

Depoimentos que emocionam

Dona Elisângela, mãe da adolescente Gabriela, de 16 anos, destacou a felicidade de participar novamente do Festival. “A Gabriela participou da primeira edição e ficou animadíssima com o convite para a segunda. Ela ama esporte, principalmente atletismo e arremesso. Esses eventos são essenciais para ela e para nós, pais. A inclusão que a Prefeitura está promovendo é maravilhosa”, relatou.

Inclusão na prática

Para a assistente social da APAE Cuiabá, Rosenil Destomani da Silva, o Festival é mais uma prova do avanço da inclusão em Cuiabá. “O esporte promove saúde, empoderamento e autonomia. A inclusão vai além da presença física, ela exige estrutura, respeito e equipes preparadas. O trabalho da gestão atual, com pessoas como o secretário-adjunto Andrico Xavier, que vive essa realidade, mostra sensibilidade e compromisso com a causa”, afirmou.

Coordenação comprometida

À frente da organização técnica, o professor Edival Alves Ribeiro, conhecido como Dinho Ribeiro, coordenou o evento pelo segundo ano consecutivo e falou emocionado sobre sua experiência. “É um presente de Deus estar aqui. Aprendo com cada criança. Eles nos ensinam sobre superação todos os dias. Convido todas as famílias a participarem do Centro de Referência Paralímpico. Estamos de braços abertos para recebê-los.”

#PraCegoVer

A imagem mostra participantes da 2ªº Festival Paralímpico reunidos para foto no Ginásio Dom Aquino.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT