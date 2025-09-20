Connect with us

Cuiabá

Festival Paralímpico Loterias Caixa reúne mais de 190 crianças e anuncia Centro de Referência em Cuiabá

Publicado em

20/09/2025

A manhã deste sábado (20) foi marcada por inclusão, esporte e emoção durante a realização da 2ª edição do Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEsp), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Municipal Dom Aquino, das 8h às 12h, e reuniu mais de 190 crianças e jovens inscritos, com e sem deficiência, em uma programação repleta de atividades esportivas e recreativas.

Idealizado pelo CPB, o Festival é o único da América Latina voltado à inclusão social por meio do esporte, e visa oferecer a crianças e adolescentes a oportunidade de experimentar modalidades paralímpicas de forma lúdica, inclusiva e divertida. Crianças sem deficiência também puderam participar, ocupando até 20% das vagas.

Presença marcante e participação ativa

Além dos atletas mirins, o evento contou com cerca de 50 voluntários, representantes de projetos sociais como PM Xás Crianças e Judô BOPE, e a presença de instituições como APAE Cuiabá, CEAADA, Associação de Espinha Bífida, alunos de cinco escolas municipais e duas estaduais, além de aproximadamente 30 famílias que prestigiaram ou autorizaram a participação de seus filhos com os professores.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, o secretário-adjunto de Esportes, Otávio Rodrigo Palácio, o secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência e Inclusão, Andrico Xavier, o secretário-adjunto especial de Defesa Civil, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, o vereador Dilemário Alencar, além de representantes da educação e da saúde.

Anúncio histórico: Cuiabá terá Centro de Referência Paralímpico

Durante a cerimônia, o secretário-adjunto Otávio Rodrigo Palácio anunciou uma grande conquista: a instalação do Centro de Referência Paralímpico em Cuiabá. A iniciativa oferecerá, inicialmente, modalidades como atletismo, natação, bocha, badminton e judô para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com inscrições online.

“Esse é um marco para o esporte paralímpico em nossa capital. Representa uma gestão comprometida com a inclusão e com resultados concretos para a população. A chegada do Centro de Referência é fruto de um esforço direto do prefeito Abílio Brunini para vencer a burocracia e ampliar o acesso ao esporte adaptado”, destacou Otávio.

As aulas acontecerão semanalmente no Ginásio Dom Aquino, nos períodos da manhã e tarde, com início previsto para o próximo mês. Informações detalhadas serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Esporte.

Esporte como instrumento de transformação

Para o coronel Alessandro Ferreira, o evento representa mais que inclusão: é uma celebração de superação e cidadania. “O esporte é vida. Aqui vemos jovens que, com esforço e apoio, mostram que todos podem alcançar seus objetivos. É gratificante ver a Prefeitura investindo em eventos assim, que fazem diferença na vida das famílias e fortalecem o trabalho social e educacional”, afirmou.

O professor Bernardino, diretor da Escola Municipal Firmo José, do bairro Três Barras, reforçou a importância da participação das famílias. “A Secretaria está fazendo a parte dela. Mas é essencial que cada família se engaje. Essas atividades fortalecem o cognitivo, o psicomotor e o social das crianças, refletindo diretamente no rendimento escolar.”

Depoimentos que emocionam

Dona Elisângela, mãe da adolescente Gabriela, de 16 anos, destacou a felicidade de participar novamente do Festival. “A Gabriela participou da primeira edição e ficou animadíssima com o convite para a segunda. Ela ama esporte, principalmente atletismo e arremesso. Esses eventos são essenciais para ela e para nós, pais. A inclusão que a Prefeitura está promovendo é maravilhosa”, relatou.

Inclusão na prática

Para a assistente social da APAE Cuiabá, Rosenil Destomani da Silva, o Festival é mais uma prova do avanço da inclusão em Cuiabá. “O esporte promove saúde, empoderamento e autonomia. A inclusão vai além da presença física, ela exige estrutura, respeito e equipes preparadas. O trabalho da gestão atual, com pessoas como o secretário-adjunto Andrico Xavier, que vive essa realidade, mostra sensibilidade e compromisso com a causa”, afirmou.

Coordenação comprometida

À frente da organização técnica, o professor Edival Alves Ribeiro, conhecido como Dinho Ribeiro, coordenou o evento pelo segundo ano consecutivo e falou emocionado sobre sua experiência. “É um presente de Deus estar aqui. Aprendo com cada criança. Eles nos ensinam sobre superação todos os dias. Convido todas as famílias a participarem do Centro de Referência Paralímpico. Estamos de braços abertos para recebê-los.”

A imagem mostra participantes da 2ªº Festival Paralímpico reunidos para foto no Ginásio Dom Aquino.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Primeira edição da Feira do Centro movimenta comércio e reúne famílias na 13 de Junho

Published

23 segundos atrás

on

20/09/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realizou neste sábado (20) a primeira edição da “Feira do Centro”, transformando a Rua 13 de Junho em um espaço exclusivo para pedestres, lazer e comércio popular.

O trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas ficou interditado para veículos das 7h às 16h, dando lugar a barracas de ambulantes, artesãos e feirantes, que ofereceram uma grande variedade de produtos diretamente ao público. A iniciativa faz parte de um projeto-piloto que visa reativar a economia do centro histórico e proporcionar uma nova opção de lazer e compras para as famílias cuiabanas aos sábados.

Prefeitura aposta na mobilidade e no comércio local

Durante visita ao evento, o prefeito Abílio Brunini destacou os benefícios da ação. “A feira traz mais movimento para o centro, incentiva a economia local e melhora a acessibilidade. Vimos cadeirantes, idosos e crianças circulando com segurança pela via, sem o trânsito de veículos. A sensação é de liberdade. Vamos avaliar os resultados deste sábado e do próximo para tomar uma decisão definitiva.”

Comerciantes e ambulantes aprovam iniciativa

Para o sorveteiro Lindomar, de 55 anos, que trabalha há 25 anos na Praça Alencastro, a feira chegou em boa hora. “O centro estava esquecido. A proposta é muito boa, mas precisa de mais divulgação e variedade, principalmente na parte de alimentação. Quanto mais gente na rua, melhor para todos nós.”

Ele também sugeriu que as próximas edições sejam realizadas no início do mês, quando o comércio tem maior movimento.

Na mesma linha, o vendedor Juliano, da loja China Bazaar, também aprovou o projeto. “Achei a iniciativa muito boa. Ninguém tem nada a perder, o sol brilha para todos. A cidade só tem a ganhar com algo bem organizado como isso.”

Juliano destacou a necessidade de ampliar a oferta gastronômica no evento, o que também foi apontado pela vendedora Ana Cássia, da loja Estilo Cosméticos. “A feira trouxe muito mais movimento para a loja, mesmo sendo final de mês. Mas faltaram barracas de comida e bebida, especialmente sucos, por causa do calor. Poderia acontecer quinzenalmente, principalmente no início do mês.”

Apoio do Legislativo e sugestões para continuidade

O vereador Dilemário Alencar elogiou a iniciativa e defendeu a continuidade da ação. “É a primeira vez que esse trecho da 13 de Junho é fechado para os pedestres. A experiência é válida e, se os resultados forem positivos, pode virar um evento permanente. É uma forma de dialogar com comerciantes e fortalecer a economia local.”

Ambulantes também aprovaram a novidade. Para Adriano Oliveira, que há dois anos trabalha de forma autônoma, a feira representa uma oportunidade. “É algo que eu nunca tinha visto, e que deu certo. Toda tentativa para movimentar o comércio é válida. Espero que continue.”

Próxima edição será no sábado (27)

A Prefeitura informou que haverá uma segunda edição da Feira do Centro no próximo sábado (27), com o mesmo formato. Após essa fase de testes, será feito um balanço para avaliar a viabilidade de manter o evento de forma permanente ou periódica.

A proposta é clara: reocupar o centro com atividades culturais, comerciais e familiares, fortalecendo a economia, gerando renda e oferecendo à população cuiabana um novo ponto de encontro e lazer aos sábados.

A imagem que ilustra a matéria mostra trecho da Rua 13 de Junho, neste sábado, durante a Feira do Centro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura leva vacina contra sarampo à Carreta da Imunização neste fim de semana

Published

3 horas atrás

on

20/09/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que estará disponível neste sábado (dia 20) e domingo (dia 21), das 11h às 19h, a Carreta do Imunização Mais MT em frente ao Shopping 3 Américas para vacinação contra sarampo. A ação integra a estratégia de ampliar a imunização e evitar a reintrodução de uma doença grave em nosso município.

Além de profissionais e insumos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, o Estado ofereceu a infraestrutura da Carreta, enquanto a SMS garantirá os técnicos e toda a logística necessária. Vacinas também serão oferecidas para aqueles que ainda não estejam com a imunização contra gripe em dia.

“É fundamental aproveitarmos todas as oportunidades para vacinar nossa população. O sarampo é altamente contagioso e pode causar complicações graves, mas a prevenção está ao alcance de todos por meio da vacina. Nossa meta é cobrir o máximo possível neste fim de semana”, afirma a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona.

Público-alvo:

Pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não completaram o esquema vacinal para sarampo ou que não têm certeza se estão com todas as doses em dia.

Prioridade também para quem manuseia muitas pessoas no dia a dia, trabalhadores de transporte, comércio, ou público em geral que frequenta locais de grande circulação.

Locais e horários:

Local: Carreta do Imunização Mais MT, em frente ao Shopping 3 Américas

Horário: sábado, até às 19h; domingo, das 11h às 19h

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

