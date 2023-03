Festival une ritmos regionais para comemorar aniversário de Cuiabá

O Museu de História Natural de Mato Grosso preparou uma programação diversificada para o mês de abril, que terá comemorações pelo aniversário de Cuiabá e o Dia dos Povos Indígenas. O espaço cultural também mantém a agenda das oficinas gratuitas aos sábados pela manhã, e ainda irá abrir uma exposição temporária.

Em comemoração ao aniversário de Cuiabá, o Museu irá oferecer a oficina ‘Dança e Musicalidade Cuiabana’, com Gustavo Saturnino, no dia 08 de abril. A atividade abordará a cultura popular do Siriri e Cururu, com parte teórica e prática para que os participantes possam treinar alguns movimentos do canto e da dança cuiabana.

Outro atrativo é a abertura da exposição temporária ‘A constelação do homem velho’, no dia 15 de abril. A mostra reunirá astrofotografias (fotografias noturnas de planetas, constelações, lua e meteoros, entre outros) capturadas por meio de dois projetos do curso de Física da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Além disso, o Museu realiza o 10º Encontro Indígena, que reúne pesquisadores e povos indígenas de Mato Grosso para debater sobre as territorialidades, políticas públicas, sustentabilidade e economia criativa. O evento será entre os dias 18 a 21 de abril, e contará com apresentações culturais, palestras, mesas, oficinas, feira de artesanato.

Inscrições para oficinas

Além da oficina de Dança e Musicalidade Cuiabana, que ocorre no dia 08 de abril, o público poderá se inscrever nas outras atividades disponíveis no mês. Entre elas estão Desenho de dinossauro mágico (01.04); Prática de meditação (15.04); Fotografia criativa – vida e natureza (15.04); Pulseira e colares de macramê (22.04); Biscoito de polvilho vegano (28.04). As oficinas são realizadas aos sábados, das 9h às 11h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Toda quarta-feira que antecede ao evento do sábado, o Museu disponibiliza o link para cadastro no Instagram @museuhistorianaturalmt .

Serviço

O Museu de História Natural é um espaço cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), que funciona em gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Ecoss).

Está localizado na Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT.

Funcionamento: Quarta a sexta-feira, das 8h às 18h. Entrada para visitar exposições: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Aos domingos tem entrada gratuita.

Mais informações sobre a programação: (65) 99686-7701 e Instagram @museuhistorianaturalmt.