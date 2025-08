FGV Agro quer R$ 445 milhões para evitar colapso no seguro rural

O agronegócio de Minas Gerais ganhará um importante espaço para diálogo e fortalecimento na próxima terça-feira (05.08), quando mais de 700 gestores, entre prefeitos, secretários municipais de Agricultura, servidores públicos, técnicos, pesquisadores e produtores rurais, se reúnem no 2º Seminário de Gestores da Agropecuária. O evento acontece no Auditório JK, na Cidade Administrativa, e é promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

A programação terá início com a palestra magna do secretário Thales Fernandes, que irá apresentar dados do PIB do agronegócio mineiro e os avanços do setor nos últimos anos. O secretário destacou a importância da participação dos gestores municipais: “Essa interação com os municípios é fundamental para avançarmos no fortalecimento do agronegócio mineiro”.

Coordenador do seminário, o chefe de gabinete da Seapa, Rodrigo Fernandes, aposta que o evento será ainda maior do que a edição inaugural, realizada em abril de 2023. “Com base no número de inscritos, vamos bater recorde de participantes. Queremos que cada gestor local leve para sua cidade informações sobre os programas e ações da secretaria para o desenvolvimento municipal”, afirmou.

Durante o seminário, representantes da Seapa apresentarão as ações da Secretaria e de suas vinculadas — Emater-MG, Epamig e Instituto Mineiro Agropecuário (IMA) —, além de programas estratégicos como a entrega de títulos de propriedade, kits de irrigação e a nova política de agricultura irrigada sustentável. Também serão abordados os avanços em pesquisa e a relevância dos serviços de vigilância sanitária para o setor.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) participará com a palestra “CAR 2.0 e Programa de Regularização Ambiental (PRA)”, reforçando a integração entre agricultura e meio ambiente. “Um dos nossos legados é mostrar que a agricultura e o meio ambiente estão umbilicalmente ligados. O produtor respeita os recursos hídricos, florestais e o solo, insumos essenciais para produzir e sustentar suas famílias”, destacou Rodrigo Fernandes.

Além disso, a Ouvidoria-Geral do Estado estará presente com o Ônibus da Ouvidoria Móvel, oferecendo consultoria, capacitação e acompanhamento para os municípios interessados em criar suas próprias ouvidorias, sem custos.

O 2º Seminário de Gestores da Agropecuária reforça o compromisso de Minas Gerais com o desenvolvimento sustentável do agronegócio e a promoção de políticas públicas eficazes para o setor, por meio do diálogo próximo entre governo estadual e municípios.

Fonte: Pensar Agro