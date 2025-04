“Fico mais forte quando tenho o Governo ao meu lado”, diz empresária sobre estande de MT

O Auto da Paixão de Cristo 2025, realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) com o programa SER Família Fé e Vida, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, superou todas as expectativas. Em seis dias de apresentações, mais de 80 mil espectadores prestigiaram o espetáculo, que proporcionou momentos de fé, reflexão e encontro comunitário.

“A presença de mais de 80 mil pessoas no evento, mesmo nos dias de chuva, demonstra a fé inabalável do povo mato-grossense. Estou feliz em participar deste momento e, através do Governo do Estado, poder proporcionar um momento de luz e reflexão para tantas famílias”, destacou.

Rosenil Sales, espectador presente em uma das noites, destacou a importância de investimentos em eventos culturais como este.

“É fundamental investir em ações como o Auto da Paixão. Faz parte da nossa cultura brasileira, e eventos desse porte são importantes para fortalecer nossa fé e divulgar nossas tradições. Parabéns ao Governo do Estado por essa iniciativa”, disse.

Fernanda da Silva Chores, outra espectadora, elogiou a qualidade do espetáculo.

“Achei a apresentação muito bonita, importante e interessante, bem estruturada. A mensagem foi passada de forma clara e emocionante. Foi uma experiência inesquecível”, afirmou.

Patrícia Saucedo, que assistiu ao espetáculo três vezes – na sexta, no sábado e no domingo – levou os sobrinhos para a última apresentação.

“Já tinha vindo duas vezes e amei! Trouxe meus sobrinhos hoje para que eles também pudessem vivenciar essa experiência tão marcante. É um espetáculo lindo, emocionante e que fica marcado na memória”, declarou.

O secretário Adjunto de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, Emerson Toledo, celebrou o sucesso do evento.

“Quero parabenizar o público, que compareceu em massa, e todos que trabalharam incansavelmente para que o Auto da Paixão de Cristo fosse um sucesso. Em especial, quero agradecer a primeira-dama Virginia Mendes, que idealizou este projeto e teve a sensibilidade de entender a importância de levar fé e cultura para o nosso povo”, ressaltou ele.

Mutirão da Cidadania atendeu mais de 1200 pessoas

Além do espetáculo, o evento integrou o Mutirão da Cidadania, que registrou mais de 1200 atendimentos entre os dias 15 e 20 de abril. Foram oferecidos serviços gratuitos como emissão de segunda via de documentos, orientações diversas e atendimento psicológico voltado à promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos familiares, além de informações sobre o programa SER Família.

A combinação da arte com o acesso a serviços essenciais reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso com o bem-estar social, promovendo não apenas a fé, mas também a cidadania plena para todos os mato-grossenses.

