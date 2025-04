Filhote de Anta resgatado em Ribeirão Cascalheira segue tratamento veterinário em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) investe R$ 473.536.980,17 em obras de hospitais e unidades que estão localizados no município de Cuiabá. Outros R$ 110 milhões são empregados pelo Governo de Mato Grosso na construção do novo Hospital Universitário Júlio Muller.

A obra do Hospital Central, no Centro Político Administrativo, ficou abandonada por 34 anos, receberá o investimento total de R$ 221.860.035,85 e está 98% executada. Com uma área construída de 32 mil m², a unidade deve ser inaugurada em agosto de 2025 para atender demandas de alta complexidade, tendo 287 leitos de internação e 10 salas cirúrgicas.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o avanço das obras em Cuiabá demonstram que a atual gestão tem a Saúde como prioridade. “A partir de agosto, o Governo de Mato Grosso inaugurará o Hospital Central, que vai atender os casos de alta complexidade e melhorar a saúde da população cuiabana e de todo o estado. Além disso, temos a modernização de outras diversas unidades e a construção do novo Hospital Júlio Muller”, destacou.

O novo Hospital Júlio Muller, localizado na estrada que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger, é construído pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). A estrutura recebe um investimento de R$ 221 milhões, sendo que metade do recurso é aportado pelo Governo de Mato Grosso e a outra metade pelo Governo Federal. As obras estão 80% concluídas.

A SES ainda investe R$ 73.001.437,43 na construção do Centro Logístico de Abastecimento e Distribuição (Celad). Com o total de 20 mil m² de área construída, o local será a principal unidade estadual de armazenamento e distribuição de medicamentos para os 142 municípios de Mato Grosso. A obra da unidade já está com 91% de execução.

Também são empregados R$ 17.500.000,00 na construção do novo prédio do Laboratório Central do Estado (Lacen-MT), ao lado do Hospital Central, cujas obras estão 93% executadas. A unidade é referência em análises laboratoriais e no sequenciamento genético no Estado e vai completar, em 2025, 50 anos de serviços prestados ao Estado.

Em reforma e ampliação, são investidos R$ 36.228.404,23 na nova sede do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade de Mato Grosso (Cermac) e do MT Hemocentro, cujas obras chegaram a 50%. Também são aportados R$ 39.415.765,10 no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, que tem 49% de execução.

Em reforma e manutenção, a Secretaria também investe R$ 17.000.000,00 no Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac) e R$ 18.000.000,00 na Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso.

A SES ainda vai investir R$ 14.149.432,31 na nova sede do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana e do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD). Além disso, são investidos R$ 36.381.905,25 na reforma e ampliação da sede da Secretaria, no Centro Político Administrativo.

É importante relembrar as obras que já foram entregues pelo Governo de Mato Grosso em Cuiabá. São elas: Ambulatório de Atenção à Transexualidade, Central da Rede de Frio, Lar Doce Lar, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (Capsi), modernização do Ceope, modernização do prédio da Superintendência de Vigilância em Saúde e modernização do Hospital Estadual Santa Casa.

Fonte: Governo MT – MT