Fim de Ano: crianças podem viajar sem os pais, desde que tenham autorização expressa

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) realizou nesta sexta-feira (19.05) o encerramento do 2º Estagio de Apoio Solo para Operações Aéreas do CBMMT. A solenidade ocorreu no Batalhão de Emergências Ambientais – BEA e contou com a presença do comandante geral do Corpo de Bombeiros de MT, cel. BM Alessandro Borges Ferreira, comandante-geral adjunto, cel BM Ricardo Antônio Bezerra Costa, diretor de Gestão Estratégica, cel BM Lahel Rodrigues da Silva e o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa, Cel BM Marcelo Augusto Reveles Carvalho.

O 2º Estágio de Apoio Solo para Operações Aéreas do CBMMT teve 40 horas/aulas, com a participação de 20 militares de várias unidades e dos Comandos Regionais. O treinamento teve como objetivo transmitir aos alunos conhecimentos da aviação em geral, assim como conhecimentos operacionais acerca da atividade de apoio solo para as operações aéreas e demais missões de combate aos incêndios florestais, onde o emprego de aeronaves de asa rotativa e fixa se façam necessárias.

Conforme o tenente-coronel BM Weber Dionísio Batista Júnior, o grupamento de aviação realiza anualmente a renovação dos seguros das aeronaves, contrato de combustível, contratação de pilotos para as operações aéreas na pré-temporada, aquisição de macacões, coturnos, e antes do início do período proibitivo são realizadas também manutenção dos aviões.

“ A somatória de custos para 2023 está na ordem de R$ 1,8 milhão. Agradeço o apoio do Comando do CBMMT, que por meio da DAI e DGE não medem esforços para a concretização das ações para podermos contribuir com a mitigação dos Incêndios Florestais”, disse.

O tenente-coronel informou que cada Regional do CBMMT recebeu um kit básico contendo: comunicação com rádios aeronáuticos, tanques flexíveis, moto bombas, conexões e EPIs para serem distribuídos a cada comando regional, e para que as aeronaves possam ser recepcionadas em diversos locais no Estado mais agilmente até o apoio solo e o caminhão de abastecimento dos Bombeiros chegar.

“Parabéns aos concludentes do 2º estágio de apoio solo, alunos dedicados, proativos, que entenderam a dinâmica que a atividade aérea requer que assimilaram a importância do trabalho deles na segurança e eficiência do emprego das aeronaves, confio nos senhores, e podermos realizar aquilo que foi treinado ao longo dessa semana nas operações”, destacou.