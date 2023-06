Fim de semana: Poder Judiciário funciona em regime de plantão

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o projeto Verde Novo do Pode Judiciário de Mato Grosso tem uma programação especial iniciada nesta quinta-feira, 01 de junho, com crianças atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV (Legião da Boa Vontade), no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o projeto Verde Novo do Pode Judiciário de Mato Grosso tem uma programação especial iniciada nesta quinta-feira, 01 de junho, com crianças atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV (Legião da Boa Vontade), no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Em mais uma ação de conscientização ambiental, o projeto distribuiu 100 mudas de árvores frutíferas e nativas que foram plantadas pelas crianças no bosque da instituição. Também realizou palestras educativas sobre a importância da arborização, de cuidar do meio ambiente, e o jogo rebojando. Criado pelo Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, o rebojando é uma forma lúdica, em formato de perguntas e respostas, em que os pequenos aprendem brincando sobre questões ambientais e realidade do meio ambiente mato-grossense.

João Vitor Lavanholi Grandini, de 11 anos, gostou de participar das brincadeiras e do plantio de mudas. “É um projeto muito legal que você pode interagir e no final você ganha um prêmio. E a vegetação é importante para nossa existência, sem as árvores não conseguiríamos respirar e é muito importante para sociedade, todos deveriam ter a consciência de plantar uma árvore pelo menos uma vez por ano, para que os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo consigam respirar melhor”, avaliou.

“Acho divertido para ajudar o meio ambiente, para as pessoas não poluírem e nem jogarem o lixo na rua. E aprendi também como cuidar das árvores e ajudar o desenvolvimento delas, pois sem elas não teríamos oxigênio”, afirmou Yasmim Victória da Silva, de 10 anos. “Acho divertido para ajudar o meio ambiente, para as pessoas não poluírem e nem jogarem o lixo na rua. E aprendi também como cuidar das árvores e ajudar o desenvolvimento delas, pois sem elas não teríamos oxigênio”, afirmou Yasmim Victória da Silva, de 10 anos.

Para o gestor administrativo da LBV, Junio Alcântara, a ação vem ao encontro de uma das missões da instituição que é a promoção do desenvolvimento socioambiental sustentável. “Recebemos com bastante alegria, e as crianças atendidas aqui estão em festa nessa comemoração da Semana do Meio Ambiente do Judiciário, que vem agregar trazer bastante conhecimento. O próprio presidente da LBV tem uma mensagem que a destruição da natureza é a extinção da raça humana e nossa missão é acolher as famílias e orientar para que possam ser cidadãos de bens, por isso agradecemos a parceria”, enalteceu.

Durante a ação, a engenheira Rosiani Mendes Carnaíba, disse que o projeto Verde Novo realiza ações com temática ambiental durante todo ano, mas na Semana do Meio Ambiente elas se intensificam. “Várias empresas, instituições, escolas, nos procuram para desenvolver atividades com os alunos, colaboradores e a comunidade em geral. Trabalhando em vários locais, fazemos oficinas de plantio, palestras e distribuição de mudas”, pontuou. Durante a ação, a engenheira Rosiani Mendes Carnaíba, disse que o projeto Verde Novo realiza ações com temática ambiental durante todo ano, mas na Semana do Meio Ambiente elas se intensificam. “Várias empresas, instituições, escolas, nos procuram para desenvolver atividades com os alunos, colaboradores e a comunidade em geral. Trabalhando em vários locais, fazemos oficinas de plantio, palestras e distribuição de mudas”, pontuou.

Para o voluntário da LBV e representante de arborização urbana de Cuiabá, Abel Nascimento, “é preciso sensibilizar nossas crianças, nossos jovens, para que levem esta mensagem para seus pais e familiares, para mudar comportamentos que são arraigados culturalmente em nossa sociedade. Não destruir o meio ambiente é o maior beneficio para vida humana para construir um futuro melhor para todos”, avaliou.

Verde Novo Verde Novo – É um projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso, coordenado pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam).

LBV – A LBV é uma instituição sem fins econômicos e atende por meio do Serviço Criança Futuro no Presente, no período inverso ao escolar, 150 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. São oferecidas oficinas socioeducativas: oficina de arte e cultura, corpo e movimento e oficina esporte é vida. No serviço Vida Plena atendemos 83 idosos.

Também são oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Sem nenhum custo para a família.

Telefone para contato e doações: (65)3317-3808 ou 0800 05 55 099.

#paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem 1: foto vertical, as crianças plantando uma muda de árvore no bosque da LBV. Imagem 2: foto horizontal, as crianças participando das brincadeiras do jogo rebojando, sentadas em círculo, e uma aluna em pé com o dado do jogo em mãos, e ao centro, o palhaço palhaço Lelé Picolé Curimpampam, criado pelo Segundo Sargento, Marcelo Luciano Pereira que atua no Juvam. Imagem 3: foto horizontal, os alunos posicionados em forma de círculo, de mãos dadas, ouvindo as orientações da engenheira florestal do projeto, que está ao centro do bosque do Centro Comunitário. Imagem 4: foto horizontal- os alunos estão sentados em cadeiras brancas, no auditório do Centro Comunitário da LBV, ouvindo a palestra da engenheira florestal que está de pé na frente deles.

Eli Cristina Azevedo

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT