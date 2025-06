Fim de semana será marcado por ações de promoção à saúde em Várzea Grande

Várias regiões da cidade vão receber serviços: de vacinação a exames preventivos

Neste final de semana, equipes de Unidades de Saúde da Família (USF) de Várzea Grande seguem com o compromisso de levar atendimento e cuidado à população. Serão realizadas diversas ações voltadas à saúde e ao bem-estar da comunidade, com destaque para vacinação, pesagem do Programa Bolsa Família e exames preventivos.

As atividades ocorrerão em diferentes bairros da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços e manter a caderneta de vacinação atualizada.

As ações começam na sexta-feira, 27, na V Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada no Centro de Convivência Vovô Zeid. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão presentes vacinando os idosos contra a influenza e a da Covid-19. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal entre os idosos, reforçando a proteção desse público contra doenças imunopreveníveis.

Na comunidade Limpo Grande, a mobilização acontece neste sábado (28), das 8h às 16h, com pesagem obrigatória do Bolsa Família e atualização do cartão de vacinação, incluindo aplicação de doses das campanhas em andamento.

No Residencial Santa Bárbara, haverá mutirão de vacinação das 7h30 às 11h30. Equipes da USF do Maringá atenderão moradores com as principais vacinas do calendário nacional, inclusive a da gripe.

A Unidade de Saúde Manaíra também estará de portas abertas neste sábado, com vacinação do grupo prioritário, pesagem do Bolsa Família e atualização do cartão SUS.

Outra importante ação será no bairro Jardim Guanabara, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Líbia da Costa Rondon’, das 8h às 11h30, com coleta de exame preventivo (CCO), pesagem do Bolsa Família e vacinação contra gripe e outras vacinas do calendário.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da comunidade nas ações, especialmente para manter em dia o calendário vacinal, essencial para garantir saúde e prevenção a toda a população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT