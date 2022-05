Fim de semana terá Lua de Sangue “triplamente especial”

O Planetário do Rio de Janeiro, localizado na Gávea, na zona sul da cidade, abrirá seus portões para que o público possa observar o eclipse total da Lua neste domingo (15). A abertura do anfiteatro ocorrerá às 21h, com a possibilidade de uso dos telescópios.

O início do eclipse está previsto para as 23h27. Durante o ápice do fenômeno, a Lua poderá ficar levemente avermelhada. De acordo com o presidente da Fundação Planetário, Gledson Vinícius, “este é um dos fenômenos astronômicos que mais despertam o imaginário popular e aproximam os jovens da ciência”.

A programação é gratuita e sujeita à lotação do espaço. Por se tratar de um evento mais longo, a Fundação Planetário recomenda que o público leve cadeira de praia, canga ou algum tipo de tapete para ficar mais à vontade no momento de acompanhar o eclipse. Esta é a primeira vez, desde o início da pandemia de covid-19, que o planetário é aberto ao público para observar um fenômeno astronômico.

“A observação poderá ser feita a olho nu de qualquer parte da cidade, mas, aqui no Planetário, maior equipamento desse tipo da América Latina, o público contará com a nossa equipe de astrônomos para explicar, tirar dúvidas e interagir com todos”, explicou o diretor de Astronomia da instituição, Leandro Guedes.

Transmissão ao vivo

O evento contará também com projeções do eclipse no local e, para quem não puder comparecer presencialmente, o planetário prepara uma transmissão ao vivo via Youtube.

Vale informar que a atividade depende de condições meteorológicas para acontecer. Caso o tempo esteja nublado ou chuvoso, a observação ficará comprometida e a realização do encontro será avaliada pela fundação.