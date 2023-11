Final do Copa Educa reuniu mais de 2 mil estudantes do ensino fundamental e médio

A final do 1º E-Campeonato Inter Grêmios de Clash Royale – Copa Educa contou com a participação de mais de 2 mil estudantes inscritos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na terça-feira (14). O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reforça que a ação faz parte da Política Tecnologia no Ambiente Escolar, uma das 30 políticas que fazem parte do Plano Educação 10 Anos, que objetiva colocar a educação pública estadual estre as mais bem avaliadas no país até 2032.

Segundo ele, os investimentos do Governo do Estado em tecnologia para as escolas contribuíram para a Copa Educa, como internet de banda larga, Chromebooks para os estudantes, chip com internet móvel, TVs de LED, robótica educacional e as plataformas digitais do Sistema Estruturado de Ensino e do Mais Inglês. “Criamos o cenário propício e o resultado não poderia ter sido outro”, afirmou.

Ele lembrou que Clash Royale é um jogo de estratégia em tempo real, divertido e competitivo que leva o jogador a desenvolver habilidades que contribuem com a aprendizagem, além do relacionamento pessoal. “Percebemos que games como esse poderiam contribuir com o processo de aprendizagem e deu muito certo, pois os estudantes aprendem de forma divertida a ter mais foco nos estudos”.

A competição foi uma oportunidade para os estudantes aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula e desenvolverem habilidades, como trabalho em equipe e resolução de problemas.

Desde o lançamento em junho, a Copa Educa realizou 10 lives com jogos seletivos, promoveu palestras nas escolas e somou mais de 477 mil visualizações nas páginas do evento nas redes sociais e no Youtube.



Adriano Echeverria, um dos coordenadores do game estudantil, afirmou que ficou satisfeito com o resultado, sobretudo, em relação ao sentimento de comunidade, amizade e pertencimento que a Copa Educa reforçou entre os estudantes. “Vimos isso em todas as etapas. Estabelecemos uma competição saudável, onde os participantes exercitaram o respeito aos colegas e avaliaram as suas próprias capacidades”.

Entre os 16 finalistas, o grande campeão entre os meninos foi Henzo Queiroz, da Escola Estadual Ubaldo Monteiro da Silva, em Várzea Grande. Para o jovem, a experiência foi inesquecível.

“Durante os jogos consegui vencer a timidez. Mas ainda não me acostumei com a fama”, brincou Henzo. Como prêmio, ele recebeu aparelho celular A23, troféu, medalha, headset gamer, estátua da Rainha Arqueira e uma mochila personalizada do game Clash Royale.

Já entre as quatro finalistas mulheres, a campeã foi Danielle Barretos de Sales, da Escola Estadual Muralha de Miranda, em Nova Marilândia. “Foi muito bom participar da Copa Educa. Quando me inscrevi, não imaginei que pudesse chegar à final. Valeu a pena. O que comecei como um hobby agora penso em levar como profissão”, disse ao receber o seu celular A23, troféu, medalha, headset gamer, pelúcia de personagem do game Clash Royale, ecobag e camisetas do game.

Danielle Barretos foi a campeã da categoria feminina

Resultados da grande final masculino

Final da Upper

Eduardo Silva (1) x Reinilson Neris (2)

Final da Lower Bracket

Eduardo Silva (0) x Henzo Queiroz (2)

Grande final

Neris (Reinilson Neris) (0) x Henzo Queiroz (2)

Resultados da grande final feminino

Danielle Sales (3) x Rosiele de Assis (2)