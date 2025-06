Final do futsal nos Jogos Estudantis Cuiabanos é marcada por rivalidade e público recorde

Com arquibancadas lotadas e clima de grande decisão, as finais do futsal no 48º Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs) agitaram o ginásio Verdinho, no CPA I. As partidas foram marcadas por emoção, rivalidade intensa e revelação de talentos, reunindo um público superior a 2.500 pessoas, o maior já registrado na história da competição.

O futsal foi a modalidade com maior número de inscritos nesta edição: dos 2.080 atletas participantes, 900 competiram nas categorias masculina e feminina. As finais foram disputadas com intensidade, já que os campeões representarão Cuiabá nos Jogos Estaduais.

O duelo na categoria 15 a 17 anos feminino foi protagonizado entre a Escola Estdual Clênia R. de Souza e a Escola Estadual Governador José Fragelli (Arena), que terminou empatado em 4×4 no tempo normal. Nos pênaltis, a equipe da Arena levou a melhor por 2×1. A técnica Diana Araújo se emocionou ao relembrar a trajetória da equipe. “Quando assumi, o futsal era motivo de chacota. Em cinco meses, levamos o time ao vice-campeonato. Prometi que este ano seríamos campeãs, e cumprimos. Treinamos sem ginásio, com mini trave, e superamos todas as dificuldades”, contou.

Na final masculina da mesma faixa etária, a rivalidade entre a Escola Estadual Padre Ernesto e o Colégio Isaac Newton (CIN) ficou evidente. Com dois gols do venezuelano Beiker Jose Rodriguez Rincones e um de Carlos Eduardo, o Padre Ernesto venceu por 3×1. “Sou estrangeiro, venho da Venezuela. Vim para cá com o sonho de jogar futebol, estudar e construir uma nova vida. Essa vitória foi um sonho realizado para mim. Consegui fazer dois gols no jogo, e quero agradecer de coração a toda a torcida por nos apoiar aqui hoje”, disse Beiker, emocionado.

O técnico Gabriel Magalhães, da Padre Ernesto, exaltou a superação da equipe diante das adversidades. “Desde pequeno vejo a rivalidade entre escolas públicas e particulares. É difícil competir com escolas como o CIN, Maxi e Fato, que treinam praticamente todos os dias. Já nós enfrentamos problemas com documentação, falta de chuteiras, caneleiras, meiões. Essa gurizada muitas vezes não tem nada disso. Mas tem garra e amor ao jogo. Hoje fizemos história e vamos fazer de novo, agora no estadual”, afirmou.

A final da categoria feminina B, entre o Colégio Ibero Americano e o Colégio Coração de Jesus, foi adiada para segunda-feira (24), no ginásio Dom Aquino, com horário ainda a ser definido. O adiamento ocorreu devido a uma confusão entre torcidas do Padre Ernesto e do CIN, do lado de fora do ginásio. A Polícia Militar agiu rapidamente e garantiu a segurança, permitindo a continuidade do evento.

Na categoria masculina, de 12 a 14 anos, o Colégio Isaac Newton conquistou a vitória sobre o Colégio Maxi por 8×1, garantindo o título com uma forte atuação da equipe.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves destacou o recorde de público e agradeceu a atuação das forças de segurança. Segundo ele, todo trabalho foi realizado prevendo o grande evento. “Tivemos mais de 2.500 pessoas presentes, um marco nos Jogos Estudantis. Agradeço à Polícia Militar, à Secretaria Municipal de Segurança, em especial à coronel Francyanne, e ao coronel Fernando, comandante-geral da PM. Também agradeço ao prefeito Abilio, os servidores da secretaria e a federação de futsal e de desporto escolar e a todas as secretarias envolvidas. A estrutura de emergência com ambulância e equipe de pronto atendimento também esteve presente, como em todos os nossos eventos. Essa final foi grandiosa, e nos próximos anos, os JECs serão ainda melhores”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT