Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira (4 e 5.11), em ações de fiscalização realizadas pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Vigilância Sanitária, no município de Itanhangá.
As investigações conduzidas pela Delegacia de Tapurah iniciaram após duas pessoas darem entrada no Centro Integrado de Saúde de Itanhangá com suspeitas de intoxicação por metanol.
As vítimas estavam com sintomas de náuseas, intensos vômitos e dor no peito, sendo que um dos pacientes teve a situação agravada, evoluindo para cegueira temporária e falta de ar, sendo necessário ser entubado. Devido à gravidade da situação, o paciente em estado mais crítico foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso.
Iniciadas as investigações, foi constatado que as duas pessoas que sofreram os sintomas haviam comprado uma garrafa de whisky em um supermercado da cidade e começaram a passar mal após a ingestão do produto.
Diante dos fatos, as equipes policiais foram, terça-feira (04) até o estabelecimento, onde fizeram a remoção dos produtos. Nesta quarta-feira (5), a ação de fiscalização continuou em outros comércios, como mercados e distribuidoras.
No total, foram 12 estabelecimentos fiscalizados, sendo apreendidas 30 garrafas com suspeitas de produtos contaminados, pertencendo a seis lotes suspeitos, listados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária de Mato Grosso.
Segundo o delegado de Tapurah, Franklin Alves, os lotes serão encaminhados para perícia para confronto e análise para saber se o produto é adulterado/falsificado. “As investigações continuam para identificar vendedores e distribuidores que passaram as bebidas para a cidade de Itanhangá, assim como seus fornecedores”, disse o delegado.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Penal impede tentativa de fuga de presos custodiados na sala de Estado-Maior de penitenciária
Policiais penais frustraram uma tentativa de fuga de presos, registrada no início da madrugada desta quarta-feira (5.11), no Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande. Os quatro presos estão detidos na sala de Estado-Maior da unidade prisional.
Por volta de uma hora da manhã, um policial que estava na torre de vigilância ouviu barulho vindo da sala e solicitou que a equipe em terra fizesse a checagem. Ao entrar no local, os policiais penais verificaram que o ferrolho da grade do banho de sol estava solto, demostrando que foi danificado.
Foi solicitado apoio de equipes especializadas da Polícia Penal e Polícia Militar e realizada a entrada na sala de Estado-Maior para revistas dos presos. Um dos detentos tentou avançar contra um policial e ameaçou as equipes.
Durante a revista, foram encontrados indícios que caracterizam a tentativa de fuga e diversos materiais ilícitos no espaço. Os quatro detentos que estavam na sala foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Várzea Grande.
Os presos, com idades de 52, 45, 63 e 30 anos, foram autuados em flagrante pelo delegado plantonista da Polícia Civil pelos delitos de associação criminosa e dano qualificado. Em seguida, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Cuiabá para exames de corpo de delito e serão apresentados em audiência de custódia do Poder Judiciário.
Fonte: Governo MT – MT
Atletas e técnico do programa de bolsas do Governo de MT são convocados para Surdolimpíadas de Verão no Japão
Quatro bolsistas do programa Olimpus MT, que é mantido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), foram convocados para as Surdolimpíadas de Verão 2025 (Deaflympics 2025). O técnico de judô, Vinicius Vilela, e os atletas Pedro Dantas (judô), Williams Pereira (Karatê) e Marcos Paulo (Futsal) competem no evento, que ocorre de 15 a 26 de novembro, em Tóquio, no Japão.
Nessa terça-feira (4.11), o secretário da Secel, David Moura, fez a entrega do uniforme que a delegação mato-grossense usará durante a competição internacional.
“Agradecemos ao governador Mauro Mendes, por todo incentivo ao esporte mato-grossense, e à primeira dama, Virgínia Mendes, que abraçou a causa da inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Parabéns aos nossos representantes de Mato Grosso, temos muito orgulho por essas convocações e ficamos na torcida pelas medalhas”, destacou David.
Com cerca de 6 mil participantes de mais de 70 países, em 21 modalidades esportivas, a competição visa promover a inclusão e a igualdade por meio do esporte, celebrando a diversidade e o talento de atletas surdos de todo o mundo. A edição de 2025 celebra o centenário das Surdolimpíadas, criadas em 1924, em Paris.
Conhecido como Big, o treinador Vinicius Vilela, foi convocado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira de judô. Big é bolsista do Olimpus MT, na categoria Técnico Internacional e tem trajetória como atleta, árbitro e treinador.
Aos 32 anos, Williams Pereira compete na modalidade de karatê pela seleção brasileira de surdos. Bolsista do Olimpus MT, na categoria Internacional, o atleta conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Surdos, em 2024, e o ouro na Surdolimpíada Nacional, em 2023.
Marcos Paulo, que compete pela seleção brasileira de futsal, tem 29 anos, e é também bolsista do programa do Governo de Mato Grosso, na Categoria Internacional. O atleta foi campeão pelo Brasil no Pan-Americano de Futsal de Surdos, em 2024. E, neste ano, também foi convocado para o Mundial de Futsal de Surdos, na Itália.
Já Pedro Dantas, de 22 anos, é atendido pelo Olimpus MT na categoria Nacional. O atleta alcançou a vaga para as Surdolimpíadas após vencer o Campeonato Brasileiro de Judô para Surdos, em 2024.
As convocações foram feitas pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) e a participação mato-grossense é coordenada pela Federação Desportiva de Surdos de Mato Grosso (FDSMT).
Durante as Surdolimpíadas, atletas e técnicos estarão uniformizados pelo kit doado pela Secel, que é composto por uniformes para as competições de judô, karatê e futsal, uniformes social e de passeio, agasalho oficial, além de itens de viagem.
A delegação mato-grossense é formada ainda pelos representantes da FDSMT, Andrico Xavier, como delegado de Judô e Karatê, e Priscila Xavier, como delegada de natação.
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
