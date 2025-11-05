SEGURANÇA
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira (4 e 5.11), em ações de fiscalização realizadas pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Vigilância Sanitária, no município de Itanhangá.
As investigações conduzidas pela Delegacia de Tapurah iniciaram após duas pessoas darem entrada no Centro Integrado de Saúde de Itanhangá com suspeitas de intoxicação por metanol.
As vítimas estavam com sintomas de náuseas, intensos vômitos e dor no peito, sendo que um dos pacientes teve a situação agravada, evoluindo para cegueira temporária e falta de ar, sendo necessário ser entubado. Devido à gravidade da situação, o paciente em estado mais crítico foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso.
Iniciadas as investigações, foi constatado que as duas pessoas que sofreram os sintomas haviam comprado uma garrafa de whisky em um supermercado da cidade e começaram a passar mal após a ingestão do produto.
Diante dos fatos, as equipes policiais foram, terça-feira (04) até o estabelecimento, onde fizeram a remoção dos produtos. Nesta quarta-feira (5), a ação de fiscalização continuou em outros comércios, como mercados e distribuidoras.
No total, foram 12 estabelecimentos fiscalizados, sendo apreendidas 30 garrafas com suspeitas de produtos contaminados, pertencendo a seis lotes suspeitos, listados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária de Mato Grosso.
Segundo o delegado de Tapurah, Franklin Alves, os lotes serão encaminhados para perícia para confronto e análise para saber se o produto é adulterado/falsificado. “As investigações continuam para identificar vendedores e distribuidores que passaram as bebidas para a cidade de Itanhangá, assim como seus fornecedores”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende três homens com porções de pasta base e simulacro de arma de fogo
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta terça-feira (4.11), na cidade de Barra do Garças. Com os suspeitos, foram apreendidas 61 porções de pasta base de cocaína e um simulacro de arma de fogo.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão estava em patrulhamento pela Operação Tolerância Zero e visualizou um grupo de três homens que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo e tentaram se dispersar.
Os policiais realizaram abordagem ao grupo e, durante a busca pessoal, encontraram 61 porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, R$ 50,00 em dinheiro, embalagens para droga e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola.
Questionados sobre a procedência da droga, um dos detidos afirmou ser integrante de uma facção criminosa e relatou que havia recebido a missão de comercializar os entorpecentes na região.
Todos os três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende titular de conta usada em tentativa de golpe à prefeitura
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (5.11), um homem, de 18 anos, titular de uma conta bancária que seria beneficiária em uma tentativa de golpe de estelionato.
O golpe tinha como vítima a Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, no Pará, e foi descoberto após um suspeito entrar em contato por telefone, na tarde dessa terça-feira (4), com servidoras municipais da Secretaria de Comunicação e Cultura do município se passando por uma moradora local e solicitando uma transferência via pix.
A prisão ocorreu após troca de informações entre as Polícia Civil do Pará e de Mato Grosso que, assim que informada do fato, iniciou as buscas pelo dono da conta bancária usada no golpe, que foi encontrado dormindo em sua residência, no bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá.
O investigado foi conduzido à Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá e autuado em flagrante pelo delegado Bruno Palmiro pelo crime de tentativa de estelionato. A delegada Eliane Moraes, titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá, fez um alerta sobre a prática de ceder ou vender contas bancárias.
“A pessoa que vende ou aluga sua conta bancária para desconhecidos, muitas vezes em troca de um valor irrisório, está concorrendo para a prática de crimes. Ela não apenas facilita o estelionato e a lavagem de dinheiro, mas também será responsabilizada criminalmente pelos prejuízos causados às vítimas. A alegação de desconhecimento do crime não exime a responsabilidade penal”, afirmou a delegada.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Penal impede tentativa de fuga de presos custodiados na sala de Estado-Maior de penitenciária
Atletas e técnico do programa de bolsas do Governo de MT são convocados para Surdolimpíadas de Verão no Japão
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Promotoria recomenda revisão em contratos da Prefeitura de Cáceres
Faccionado é condenado a 30 anos de prisão por homicídio de adolescente
Segurança
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...
Polícia Militar prende três homens com porções de pasta base e simulacro de arma de fogo
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta...
Polícia Civil prende titular de conta usada em tentativa de golpe à prefeitura
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (5.11), um homem, de 18 anos, titular de uma conta...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
Cuiabá6 dias atrás
Prefeitura imuniza mais de 22 mil animais no Dia D da Vacinação Antirrábica
-
Várzea Grande6 dias atrás
Ação conjunta encerra Outubro Rosa com serviços e palestras
-
SEGURANÇA6 dias atrás
PM prende homem com tabletes e porções de maconha em Lucas do Rio Verde
-
Cuiabá7 dias atrás
Prefeito fortalece laços com empresários dos Emirados Árabes em visita a Dubai
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão eleitoral de Rondonópolis tem data alterada desta quinta (30) para 05/11
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Operação apreende 22 animais e aplica R$ 8,5 mil em multas