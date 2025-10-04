Fiscalização da Lei Seca prende 13 condutores embriagados na madrugada deste sábado (4)

O oncologista e mastologista, Eduardo Garcia de Arruda, destacou que o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, é essencial para a sensibilização de mulheres sobre a realização de exames preventivos e regulares.

A declaração ocorreu durante entrevista em uma ação de atendimentos na unidade móvel de Saúde da Mulher, no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá.

“O outubro rosa é um período de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, essa conscientização é importante para que as mulheres tenham um diagnóstico precoce e com isso a gente tem a oportunidade de cura. Dados mostram que mais de 90% das mulheres que descobrem o câncer de mama no início tem possibilidade de cura”, destacou.

O oncologista ainda ponderou os fatores que contribuem para o surgimento desse tipo de câncer comum entre as mulheres. “Existe o fator genético, mas ele não é o principal, ele se trata de um câncer multi fatorial. Obesidade, má alimentação, tabagismo, etilismo, sedentarismo são um dos vários fatores que levam à probabilidade do surgimento do câncer”, afirmou.

O especialista enfatizou que o autoexame, assim como os exames de imagem, é importante para a detecção precoce do câncer.

“O autoexame é importante para que a mulher conheça o corpo dela, então durante o banho, ela deve fazer o toque, e se sentir alguma alteração, um nódulo ou alguma retração da pele, ela deve procurar um médico. Mas, o mais importante, são os exames de imagem, que no caso é a mamografia e a ultrassom da mama, dependendo da faixa etária da mulher”, ressaltou.

O Outubro Rosa também engloba o câncer de colo de útero, por isso, o oncologista destaca os sinais de alerta para esse tipo de câncer. “Quando falamos em câncer [de colo de útero], os sintomas são tardios, e com o descobrimento tardio nós fazemos um diagnóstico avançado. Por isso, a necessidade da prevenção oncológica, no caso da mulher, em começar cedo a prevenção dos cânceres de mama e ginecológicos, que podem ser no útero, colo do útero e ovário”, afirmou.

Para a mulher, o esquema anual é realizar a mamografia, ultrassom da mama, preventivo e o ultrassom transvaginal regularmente.

“A idade para começar a fazer a mamografia regularmente é a partir de 40 anos, mas, se você tem familiar, como mãe ou irmã, portador da doença, essa investigação pode começar antes. A investigação é individualizada, se a paciente tem sintoma ela tem que procurar um médico porque a patologia não escolhe a idade, mas a partir dos 40 anos aumentam as chances de câncer”, informou.



A servidora Luciane Sales, de 48 anos, declarou que sempre participa da campanha e também destacou a relevância do autocuidado da mulher.

“Eu faço aqui na Santa Casa porque todo ano tem essa disponibilidade, o atendimento é ótimo porque a gente faz, aqui mesmo, os exames, a consulta e o acompanhamento. Eu acredito que nós mulheres temos que nos cuidar e não esperar acontecer, não deixar para última hora. Se sentir uma dor ou desconforto, vamos fazer o preventivo independente do mês. Com o diagnóstico precoce a gente pode alcançar até a cura”, declarou.



Hospital Estadual Santa Casa atende servidoras do Estado

Em campanha especial para o Outubro Rosa, o Hospital Estadual Santa Casa oferece consultas médicas e exames preventivos para servidoras do Estado de Mato Grosso.

As consultas serão realizadas no ambulatório do Hospital Estadual Santa Casa, nas quintas-feiras de outubro, com agendamento prévio, presencial ou pelo WhatsApp (65) 98433-0913.

*Sob a supervisão de Ana Lazarini