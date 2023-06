Fiscalização da Sema resulta na apreensão de 20 kg de pescado ilegal

Atleta do projeto social Jiu Jitsu Rotam, do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel Metropolitana, Renato de Oliveira Campos, retornou da capital paulista na terça-feira (27.06) com uma medalha de ouro do campeonato nacional promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Renato tem 30 anos e trabalha na área de Tecnologia da Informação (TI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Com essa, conquistada na categoria de peso pesado do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu que ocorreu no fim de semana, Renato já soma 12 medalhas em um ano.

Após vencer em nível nacional, Renato faz planos para competir em campeonatos internacionais. A meta agora é treinar e se inscrever na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), entidade que habilita os atletas a lutarem no exterior. O competidor está focado no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, marcado para o mês de setembro.

Renato lembra que começou a treinar há um ano e se apaixonou pelo esporte, sendo logo inserido no mundo das competições. Se dedicando ao Jiu Jitsu todos os dias da semana, ele tem uma rotina de treino muito disciplinada. Seus principais incentivadores e suporte para os treinos são o sargento da Polícia Militar, Victor Vinicius Carvalho Paz, seu professor, e o soldado Alexandre da Silva Lima, seu mestre nessa arte oriental que se difundiu no Brasil como um esporte de combate.

“Eu sentia a necessidade de praticar um esporte, só faltava a coragem. O primeiro que fiz foi Jiu-Jitsu, pelo qual me apaixonei logo no início”, conta Renato. “Esse é um esporte que ajuda não só no desenvolvimento físico, também melhora a gente na vida pessoal, te ajuda despertar calma. O jiu-jitsu é uma arte suave, com técnicas que exigem concentração e calma. Com treino e disciplina você faz um bom trabalho”, avalia Renato.

*Com supervisão de Alecy Alves

Fonte: Governo MT – MT