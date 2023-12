Ação integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, durante a nona fase da Operação Vitae, no município de Sorriso (420 km de Cuiabá), resultou na prisão de dois suspeitos em flagrante eena apreensão de três caminhonete furtadas. A ação teve início nesse sábado (09.12) e encerrou na manhã deste domingo (10).

Além das caminhonetes, foram localizados equipamentos usados em clonagem e abertura de veículos.

As apreensões dos três veículos da marca Toyota, modelo Hilux e SW4, avaliados em mais de R$ 600 mil, ocorreram em diferentes pontos da região.

A ação foi desencadeada no Bairro Industriário, por volta das 19h de sábado, com abordagem de dois ocupantes de uma caminhonete Strada, supostamente usada em um furto que teve uma moradora de Sorriso como vítima.

No interior do veículo no qual dois homens foram presos, ambos de 30 anos, além de objetos pessoais, como carteira e celular da vítima do furto, havia um aparelho de clonagem de chaves veiculares.

A partir dessas prisões, policiais da Companhia Raio de Moto-patrulhamento de Cuiabá, que estão em Sorriso para a operação integrada, pediram apoio à Companhia de Força Tática de Sinop para buscas na cidade de Vera, a 65 km. Em Vera foi recuperada a primeira Hilux, essa roubada horas antes.

A operação prosseguiu e a segunda caminhonete, modelo SW4, também furtada, foi apreendida na rodovia MT-423, no km 9. Horas depois, as equipes de policiais recuperaram a terceira caminhonete Hilux furtada, essa na MT-422, região do município de Santa Carmem.

A caminhonete Fiat Strada, supostamente, não seria produto de crime. Apesar de não haver queixa, o carro apresenta restrição judicial, conforme apontou pesquisa processual feita pelos policiais.

Os suspeitos e todos os veículos e demais produtos foram entregues na Delegacia de Polícia de Sorriso para adoção das medidas legais cabíveis.

Além de policiais de unidades especializadas de Cuiabá reforçarem o trabalho do 12º Batalhão de Polícia Militar de Sorriso, a Operação Vitae, realizada desde janeiro deste ano, tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública.