Fiscalização do Procon de Várzea Grande garante direitos do consumidor

Além dos cemitérios, o serviço emergencial está sendo realizado em ruas, avenidas, praças, parques e outros pontos públicos

A secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande iniciou nesta semana um mutirão emergencial de limpeza nos espaços públicos, incluindo os 13 cemitérios públicos da cidade. A ação teve início pelo cemitério Recanto da Saudade, no bairro Jardim Primavera, e será expandida para os demais nos próximos dias.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Ronei Scarton Júnior, o objetivo do mutirão é garantir um ambiente limpo e digno para as famílias que visitam os cemitérios, e, também para manter o zelo dos espaços. “Estamos empenhados em proporcionar um espaço limpo e organizado para a população, inclusive nos cemitérios públicos da cidade. Esse trabalho reforça nosso compromisso com a cidade e com os cidadãos”, destacou o secretário.

O secretário adjunto de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, José Carlos, ressaltou que a operação emergencial foi planejada para atender à demanda da população por espaços públicos bem cuidados. “Além dos cemitérios, estamos intensificando a limpeza de ruas, avenidas, praças, parques e outros aparelhos públicos. Nossa meta é manter Várzea Grande mais limpa e organizada, atendendo às necessidades imediatas e melhorando a qualidade de vida dos moradores”, afirmou José Carlos.

A lista de cemitérios que receberão os serviços inclui: o cemitério da Guarita, cemitério do Costa Verde, cemitério São Francisco de Assis (Região Central), cemitério do Cristo Rei, cemitério da Capela do Piçarrão, cemitério do Limpo Grande, cemitério do Pai André, cemitério do Parque do Lago, cemitério da Praia Grande, cemitério do Capão Grand e, o cemitério da Passagem da Conceição.

A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana reforça o pedido de colaboração da população para manter os espaços públicos limpos e destaca que continuará promovendo ações que impactem positivamente a cidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT