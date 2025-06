FIT Pantanal começa nesta quinta-feira (5) e deve reunir mais de 65 mil visitantes em 4 dias

A Desenvolve MT estará presente na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025 (Fit Pantanal), que será realizada de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A instituição participa em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), integrando o estande do Governo do Estado com foco em apresentar as oportunidades de crédito disponíveis para o setor turístico.

A participação da Desenvolve MT na feira tem como objetivo principal fomentar o acesso ao crédito por meio da linha Desenvolve Turismo, criada para impulsionar empreendimentos ligados à atividade turística em Mato Grosso. A iniciativa busca aproximar os empresários e potenciais empreendedores da instituição financeira do estado, esclarecendo dúvidas sobre condições de financiamento e formas de investimento com juros acessíveis.

A feira é considerada uma das maiores vitrines do turismo da região Centro-Oeste e um ponto de encontro entre empresários, investidores, prestadores de serviços, representantes do trade turístico e o público geral. Para a Desenvolve MT, a presença na Fit Pantanal é estratégica para fortalecer o setor e promover a economia local por meio do crédito orientado.

Durante os quatro dias de evento, a equipe técnica da agência estará disponível para atender os visitantes no estande do Governo de Mato Grosso, prestando informações sobre as linhas de crédito, prazos, carência, garantias e demais condições da linha Desenvolve Turismo que pode financiar até R$ 1,5 milhão, com taxas até 1,40% ao mês.

O crédito é destinado a empresas do setor de turismo formalmente constituídas, como pousadas, agências, operadoras, bares e restaurantes, além de empreendimentos que atuam com lazer, eventos e infraestrutura de apoio ao turismo, entre outros. O recurso pode ser utilizado para modernização, ampliação, construção, aquisição de equipamentos, capital de giro e outros investimentos.

Serviço | Desenvolve MT na Fit Pantanal 2025

Data: 5 a 8 de junho de 2025

Local: Centro de Eventos do Pantanal – Cuiabá (MT)

Entrada: Gratuita

Fonte: Governo MT – MT