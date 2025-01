Flávia afirma que parcerias vão impulsionar agricultura familiar em Várzea Grande

Município recebeu ontem (20), da SEAF, um caminhão baú refrigerado, que servirá para o transporte de produtos perecíveis como hortaliças, frutas, carnes e queijos, garantindo a preservação da qualidade dos alimentos até a comercialização

A prefeita de Várzea Grande, Flavia Moretti, afirmou que vai priorizar a agricultura familiar em sua gestão com objetivo de impulsionar e fortalecer o setor. A afirmação ocorreu ontem (20), quando a prefeitura de Várzea Grande recebeu da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) um caminhão baú refrigerado, que será destinado ao apoio da agricultura familiar no município.

O veículo foi cedido pelo governo do Estado de Mato Grosso por meio de um Termo de Cessão de Uso de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, e ficará sob a responsabilidade da secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS).

Flávia Moretti, comemorou a entrega do caminhão e afirmou que esta é apenas a primeira de várias ações que estão sendo planejadas para fomentar a agricultura familiar na cidade. “Este é só o começo. A agricultura familiar precisa sair de uma situação limitada e ganhar mais estrutura e capacitação. Vamos promover feiras itinerantes pelo município para aproximar os produtos da população, fortalecer a economia local e gerar mais oportunidades para os agricultores”, afirmou a prefeita.

A Chefe do Executivo Municipal ressaltou que cuidará da agricultura familiar com carinho capacitando não apenas os agricultores, mas também suas famílias: “A agricultura familiar é um pilar essencial para o desenvolvimento de Várzea Grande, e com a parceria do governo do Estado, queremos garantir que os pequenos produtores tenham o apoio necessário para crescer, se capacitar e alcançar novos mercados. Além disso, nossa missão é capacitar não apenas os agricultores, mas também suas famílias e filhos, para que possam contribuir de maneira mais técnica e qualificada, até mesmo no agronegócio e áreas financeiras, garantindo a sustentabilidade e o fortalecimento dessa produção no longo prazo”, destacou a prefeita.

O caminhão será gerido pela Cooperativa de Comercialização de Agricultores Familiares de Economia Solidária e Extrativismo da Baixada Cuiabana (Coopeveg), com sede em Várzea Grande, e servirá para o transporte de produtos perecíveis como hortaliças, frutas, carnes e queijos, garantindo a preservação da qualidade dos alimentos até a comercialização. A medida visa ampliar a competitividade dos produtos da agricultura familiar no mercado local, além de reduzir desperdícios e otimizar o escoamento da produção. Vale destacar que grande parte da produção local se destina à alimentação escolar das escolas municipais.

A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, ressaltou o papel da prefeitura de Várzea Grande no monitoramento da utilização do caminhão, para assegurar que o equipamento cumpra seu objetivo de beneficiar a agricultura familiar local. “A prefeitura será responsável por acompanhar o uso do caminhão e garantir que ele seja utilizado de forma eficaz na distribuição de alimentos, como é o propósito deste equipamento. A parceria entre o Estado e o município é fundamental para o sucesso deste projeto”, explicou.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Costa Amorim, afirmou que o caminhão contribuirá diretamente para o escoamento eficiente da produção agrícola. Ele destacou a importância de oferecer suporte aos pequenos produtores, permitindo que eles acessem mercados com mais qualidade e competitividade. “Várzea Grande é um município basicamente urbano, mas com uma área significativa para a agricultura familiar. Esse caminhão vai garantir a entrega de alimentos de qualidade, preservando os produtos durante o transporte e facilitando o acesso aos mercados”, disse o secretário.

O presidente da Coopeveg, Laudêncio Bispo Evangelista da Silva explicou que a cooperativa, composta por 107 cooperados, tem como um dos principais focos a distribuição de alimentos para a alimentação escolar. “O caminhão será fundamental para a coleta e distribuição dos nossos produtos, como melão, melancia, abóbora, quiabo e folhas, garantindo que eles cheguem com qualidade para as escolas e outras entidades”, afirmou.

UTILIZAÇÃO – O caminhão refrigerado ficará sob a gestão da Coopeveg até 31 de dezembro de 2027 e será utilizado, prioritariamente, para atender aos programas municipais de agricultura familiar, incluindo a distribuição de alimentos para feiras, escolas e entidades assistenciais. A ação é um passo importante para o fortalecimento da agricultura familiar em Várzea Grande e reafirma a parceria entre o Governo do Estado e o município na promoção do desenvolvimento sustentável e da economia local.

Também prestigiaram a entrega o diretor-presidente da Empresa Mato-grossense de Extensão Rural (Empaer-MT), Suelme Fernandes, e, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM-MT), Leonardo Bortolin.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT