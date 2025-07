Flávia e Tião apresentam balanço dos primeiros seis meses de gestão, nesta segunda (21)

Estão sendo aguardados mais de 1.700 atletas representantes de 28 cidades de Mato Grosso para disputa de modalidades individuais. Gestão municipal está ofertando todo suporte ao evento: de hospedagem à alimentação, passando por cuidados médicos e estadia aos árbitros

Como sede oficial, por mais um ano, dos Jogos Escolares e Estudantis Mato-grossenses, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) promoveu uma reunião de alinhamento da organização e da logística com todas as equipes que atuarão no evento. A reunião foi realizada ontem (16), no ginásio poliesportivo do Fiotão, que será palco da abertura oficial dos jogos, amanhã, dia 18, a partir das 19h.

Estão sendo aguardados mais de 1.700 atletas representantes de 28 cidades de Mato Grosso. Serão disputadas modalidades individuais como: Atletismo, Atletismo adaptado, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Natação, Taekwondo, Wrestling (Luta Livre), Karatê e Tiro Com Arco.

Além do Fiotão, os ginásios, Antônio Sotero de Almeida localizado no Parque do Lago e o Centro de Iniciação ao Esporte, Danilo Nascimento de Souza Campos -CIE no bairro Asa Bela serão palco das disputas. As provas de natação serão na piscina da Escola Militar Miguel Baracat no bairro Parque Sábia.

Todas as provas de atletismo serão realizadas no COT da UFMT, e a ginástica no CTGA do bairro Morada do Ouro 2, em Cuiabá.

A prefeita Flávia Moretti (PL), é esportista e valoriza ações que democratizem e incentivem a prática desportiva. “Precisamos valorizar o esporte no meio estudantil. Além de qualidade de vida, responsabilidade e disciplina, podemos revelar talentos e contabilizar um futuro promissor para esses atletas. Os estudantes que vão representar a cidade já são nosso orgulho, independentemente de resultados”.

LOGÍSTICA – A Prefeitura, por meio da SMECEL, realizará uma força-tarefa para garantir a cada delegação, qualidade no transporte, alimentação, alojamento dos atletas e dos árbitros.

AMBULÂNCIAS – Em cada polo dos Jogos Estudantis Escolares haverá uma unidade móvel de saúde disponível, com dois profissionais: enfermeiro e técnico de enfermagem, para atendimento caso necessário, de atletas, equipes de apoio técnico ou até mesmo público em geral, para os primeiros socorros e o encaminhamento, se necessário, para pronto atendimento mais próximo.

SEGURANÇA – Garantindo a integridade dos alunos, professores e arbitragem, serão destinados em cada polo, duas viaturas, sendo uma da Policia Militar (PM) e uma da Guarda Municipal (GMVG), garantindo a segurança e mobilidade no evento.

TRANSPORTE – Os atletas e dirigentes, alojados nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), poderão se deslocar por meio de vans ou micro-ônibus, disponibilizados pela Prefeitura de Várzea Grande, para os locais de competição.

REFERÊNCIA EM ACOMODAÇÃO – Oito escolas da rede municipal, sendo elas: EMEB Eunice Cesar de Mello, EMEB Gonçalo Domingos de Campos (CAIC), EMEB Napoleão José da Costa, EMEB Tenente Abílio da Silva Moraes, EMEB Maria das Graças, EMEB Abdala José de Almeida, EMEB Emanuel Benedito de Arruda e EMEB Ângela Jardim Botelho, estarão à disposição das delegações das cidades participantes dos jogos. As escolas irão receber cerca de 1.300 atletas.

Os profissionais das EMEBs, merendeiras, serviços gerais e vigilância estão à disposição para atender as delegações durante o período dos jogos. Os alunos e comissão técnica visitantes poderão contar até três refeições diárias disponibilizadas pela gestão municipal.

ARBITRAGEM – O Anexo 2, local onde a SMECEL realiza formações, apresentações culturais e capacitações, no bairro Marajoara, será o local destinado às refeições dos árbitros de todas as modalidades individuais. Vale ressaltar que a Prefeitura está oferecendo a estadia para os árbitros em hotéis da cidade, bem como disponibilizando o transporte para o deslocamento até os locais das competições.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Cleiton Marino Santana, ressaltou que os jogos são um marco para a gestão no quesito organização e logística. “Quero aqui agradecer o apoio da prefeita Flavia Moretti, no empenho e apoio logístico para que esses jogos possam ser os melhores de todos os tempos. Nós contamos com o trabalho e compromisso dos nossos profissionais e do superintendente de Esportes, professor Héliton Gomes, e com toda sua equipe, que desempenha um trabalho de excelência no desporto várzea-grandense. Então é de grande valia a união de esforços para que possamos ter o sucesso nesses três dias de jogos em Várzea Grande”, destacou secretário.

“Eu já fui atleta, já disputei os jogos mato-grossenses, hoje estou auxiliando na organização. É uma sensação de gratidão, porque hoje podemos lembrar do tempo de aluna competidora e agora podemos contribuir com os atletas da atualidade através do apoio que a prefeitura está disponibilizando. Esperamos que esses jogos em Várzea Grande sejam um sucesso total, pelo empenho nesses três dias de competição”, pontuou Elaine Cristina de Arruda e Silva, coordenadora de Eventos e Projetos da Superintendência Municipal de Esportes e Lazer.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT