Flávia e Tião entregam novos uniformes para alunos da rede municipal

Entrega iniciada hoje segue cronograma estabelecido pela SMECEL. Os uniformes vão contemplar os 33 mil alunos das 97 unidades da rede municipal de Ensino

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, iniciaram a entrega dos novos modelos dos uniformes para os alunos da rede municipal de Educação. A cerimônia foi realizada na manhã desta quinta-feira (28), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.

Os kits irão contemplar todos os 33 mil alunos das 97 unidades da rede municipal de Ensino. A distribuição e logística seguirá cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) durante todo o mês de setembro.

A prefeita aproveitou o momento para relembrar todo o trabalho, dedicação e força-tarefa realizados para que se conseguisse entregar os uniformes ainda neste ano, tendo em vista as pendências que foram deixadas pela administração passada, o que dificultou a contratação da produção de novos uniformes. “Fizemos um trabalho efetivo para quitar as dívidas referentes aos uniformes do ano passado e assim contratar a confecção dos novos uniformes para esse ano. Todo esse esforço foi necessário, mas, somente agora estamos conseguindo entregar os uniformes para os nossos alunos” explicou.

Para o vice-prefeito, Tião da Zaeli, o uso dos uniformes são a garantia de identificação e segurança dos alunos na ida e na volta da escola. “Fizemos questão de encomendar uniformes de boa qualidade, bonitos e feitos para durar, o que reflete a seriedade desta gestão” destacou Zaeli, afirmando que atualmente o município de Várzea Grande vive uma nova fase em sua história político/administrativa, onde as demandas da população estão sendo tratadas com seriedade, austeridade e transparência.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, reforçou que a distribuição de uniformes para os alunos da rede municipal de Várzea Grande está garantida pela Lei Municipal nº 4.110 de 2015, que assegura a uniformização composta por dois conjuntos (camiseta e shorts) para crianças da creche, pré-escola e Ensino Fundamental inicial, duas camisetas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, entregues no início de cada ano letivo.

“A gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, apresentou os novos modelos dos uniformes no mês de julho em uma audiência no Gabinete da prefeita e inicia hoje a entrega dos novos modelos de uniformes para os alunos da rede municipal, com a produção de um kit para cada aluno, composto por camisetas, shorts, short saia, mochila e tênis, totalizando 230 mil peças” explicou o secretário.

A escola escolhida para a entrega dos kits, a EMEB ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, é uma das escolas campeãs com 6.2 no índice do IDEB e entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Participaram do evento, a diretora da EMEB Profª Rita Auxiliadora de Campos Cunha, professora Leucy Ribeiro de Lima, a subsecretária de Educação, Eva de Paulo, o superintendente de Gestão escolar, professor Gilmar Mussa, a superintendente Pedagógica, profª Wilcimara Carnelos, o superintendente de Cultura, Leandro Manduca e os vereadores Charles Fabiano e Rosy Prado.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT