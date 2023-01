Flávia Guimarães Dias Duarte

Atual secretário de Planejamento de Cuiabá, Eder Galiciani, responde interinamente como Adjunto de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). É paranaense e vive em Cuiabá desde criança, onde recebeu o Título de Cidadão Cuiabano. Formado em Contabilidade pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com especialização na em contabilidade pública também pela UFMT.

Servidor efetivo desde 1996, atuando como contador-geral do Município, é membro do Comitê Municipal de Ajuste Fiscal. Também exerceu o cargo de secretário adjunto do Tesouro e Secretário de Finanças da Câmara Municipal de Cuiabá, por duas vezes.