Flávia Moretti anuncia durante a Festa do Dia das Crianças que área do Seis Campo será doado ao Município

Durante a comemoração do Dia das Crianças, realizada ontem (12) no Seis Campo, a prefeita Flávia Moretti anunciou uma importante novidade, onde a área que constitui para pratica de futebol, monitorado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), poderá ser doada à Prefeitura de Várzea Grande para a construção de um complexo esportivo.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos moradores, que acompanharam um dia de muita alegria, brincadeiras, atividades recreativas, distribuição de brindes e lanches para as crianças. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), por meio da Superintendência de Esporte e Lazer, com o objetivo de proporcionar um momento especial para as famílias da região.

Segundo a prefeita, a intenção é transformar o local em um espaço moderno e acessível para a prática esportiva e atividades comunitárias e melhorar a mobilidade urbana da região, “desde o início da gestão, solicitamos a área para a Centro-Oeste Airport – COA e Anac, que para que essa área venha ser cedida a ao município de Várzea Grande. E ao envolto do aeroporto, queremos uma duplicação da via da Vila Pirineu, para continuar com a ampliação da ciclovia e entorno do aeroporto bem como essa área para termos mais incentivo ao esporte aqui dentro do Cristo Rei”, revelou Flávia Moretti.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, enfatizou o esforço da pasta para proporcionar um ambiente confortável para as crianças ac9mpanhados dos pais, “esse é o compromisso que essa gestão tem tanto com a educação como o esporte, principalmente para transformações de vidas! O Dia da Criança só vem ao encontro com todo o trabalho que nós vamos exercer. É gratificante ver que as crianças com seus pais aqui, num ambiente propício num campo aonde cabe toda nossas ações nossas atividades vai ser um dia diferente que essas crianças vão sair daqui com certeza olhando diferente nossa prefeita é nosso vice-prefeito e para toda a prefeitura”, destacou Igor.

O superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, agradeceu o apoio de todos para realização do evento e comentou sobre o anúncio do Seis Campo se tornar um majestoso Complexo Esportivo para Grande Cristo Rei, “O Cristo Rei só tem a ganhar com essa força da Prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, essa região estava esquecida e a união de todos devolvemos a dignidade nesse dia tão especial”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT