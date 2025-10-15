Connect with us

Várzea Grande

Flávia Moretti conhece projeto de novo parque na região do Parque do Lago

14/10/2025

O local terá quadras poliesportivas, pistas de skates, quadra de esporte sensorial, pistas de caminhada, mirante, campo de futebol, quiosques, entre outros importantes equipamentos

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), visitou hoje (14), o gabinete do deputado estadual Elizeu Nascimento (PL), onde conheceu o projeto Parque das Seringueiras, localizado na região do bairro Parque do Lago. Conforme o projeto apresentado, o local terá quadras poliesportivas, pistas de skates, quadra de esporte sensorial, pistas de caminhada, mirante, campo de futebol, quiosques, entre outros importantes equipamentos.

“Várzea Grande só tem a agradecer ao deputado. Agora, vamos iniciar a fase de arrecadar recursos para a construção. Esse parque levará melhor condição de vida para a população da região para crianças, jovens, adultos e idosos. É cuidando do meio ambiente que nós vamos ter uma cidade muito mais desenvolvida”, afirmou Moretti.

O deputado estadual destaca que a capital já tem diversas áreas de lazer. “Em Cuiabá nós já temos alguns parques, né, que hoje são multiuso e várias pessoas utilizam, para cuidar da saúde, lazer e o entretenimento. Já conversamos com a Empaer, dona da área, e assim deu início a esse lindo projeto que se tornará realidade. Vamos marcar uma agenda com o vice-governador Otaviano Pivetta e apresentar esse projeto”, declara.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

VG realiza encontro para mapear segurança alimentar no Município

1 hora atrás

14/10/2025

Evento é o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, que nunca teve dados oficiais ou políticas públicas estruturadas para combater a fome e a má nutrição na cidade

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza amanhã, dia 14, o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome. A iniciativa inédita marca o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, que nunca teve dados oficiais ou políticas públicas estruturadas para combater a fome e a má nutrição na cidade.

Aberto ao público, o evento será realizado a partir das 8h30, na Câmara Municipal de Várzea Grande, reunindo representantes civis, autoridades municipais e lideranças comunitárias. O objetivo é combater a insegurança alimentar e levantar um diagnóstico inédito sobre a situação das famílias várzea-grandenses.

De acordo com o levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem hoje em situação de vulnerabilidade. Durante o encontro, será lançado o questionário online da Pesquisa de Segurança Alimentar, ferramenta que permitirá que cada morador participe ativamente, respondendo sobre suas condições de acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.

A partir dos dados coletados, o Município pretende elaborar planos de ação e políticas públicas permanentes voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável e acessível para toda a população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Caso suspeito de sarampo é descartado em Várzea Grande

1 hora atrás

14/10/2025

Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que foi descartado o caso suspeito de sarampo em uma criança de 9 anos residente no município. A análise foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Programa Estadual de Vigilância das Doenças Exantemáticas, com apoio da Vigilância Municipal.

Conforme informações da ficha de notificação e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a criança possui uma dose da vacina tríplice viral, que foi aplicada em 15 de julho de 2022.

De acordo com o relato registrado, a menor apresentou febre, exantema (manchinhas vermelhas pelo corpo), tosse e coriza com início dos sintomas em 29/09/2025, tendo surgido a febre e o exantema no mesmo dia. Conforme estudos e registros dos sintomas do sarampo, as manchinhas aparecem cerca de 2 a 4 dias após o início da febre.

Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa. Diante das análises clínicas, laboratoriais e epidemiológicas, a equipe técnica concluiu que o caso não apresenta vínculo compatível com sarampo.

A investigação também mostrou que a criança não teve histórico de viagem nos últimos 30 dias para áreas com circulação ativa do vírus, nem contato com casos suspeitos ou confirmados.

ATENÇÃO – Mesmo com o resultado negativo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça à população sobre a importância da vacinação, principal forma de prevenção contra a doença.

De acordo com o calendário vacinal, as doses devem ser aplicadas da seguinte forma:

• Crianças de 6 meses a 8 meses e 29 dias: devem receber a dose zero da vacina contra o sarampo – sendo a vacina dupla viral (protege contra o sarampo e rubéola)

• Crianças a partir de 9 meses à 11 meses e 29 dias: recebem a primeira dose zero da vacina contra o sarampo, sendo a vacina tríplice viral (protege contra o sarampo, caxumba e rubéola)

• Pessoas de 1 a 29 anos: devem ter duas doses da vacina tríplice viral comprovadas

• Adultos de 30 a 59 anos: precisam ter uma dose da vacina.

Todas as unidades de saúde de Várzea Grande estão com vacinas disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h de forma gratuita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas em Ponte Branca

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (14.10), a Operação Sintonia, visando desarticular pontos de venda de drogas instalados no município...
Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa envolvidos em sequestro, tortura e cárcere privado em Água Boa

Nove pessoas envolvidas em crime de sequestro, tortura e cárcere privado de um adolescente de 14 anos em Água Boa...
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa

A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão...

MT

Brasil

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

