Flávia Moretti conhece projeto de novo parque na região do Parque do Lago

O local terá quadras poliesportivas, pistas de skates, quadra de esporte sensorial, pistas de caminhada, mirante, campo de futebol, quiosques, entre outros importantes equipamentos

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), visitou hoje (14), o gabinete do deputado estadual Elizeu Nascimento (PL), onde conheceu o projeto Parque das Seringueiras, localizado na região do bairro Parque do Lago. Conforme o projeto apresentado, o local terá quadras poliesportivas, pistas de skates, quadra de esporte sensorial, pistas de caminhada, mirante, campo de futebol, quiosques, entre outros importantes equipamentos.

“Várzea Grande só tem a agradecer ao deputado. Agora, vamos iniciar a fase de arrecadar recursos para a construção. Esse parque levará melhor condição de vida para a população da região para crianças, jovens, adultos e idosos. É cuidando do meio ambiente que nós vamos ter uma cidade muito mais desenvolvida”, afirmou Moretti.

O deputado estadual destaca que a capital já tem diversas áreas de lazer. “Em Cuiabá nós já temos alguns parques, né, que hoje são multiuso e várias pessoas utilizam, para cuidar da saúde, lazer e o entretenimento. Já conversamos com a Empaer, dona da área, e assim deu início a esse lindo projeto que se tornará realidade. Vamos marcar uma agenda com o vice-governador Otaviano Pivetta e apresentar esse projeto”, declara.

Galeria de Fotos (6 fotos) 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT