Flávia Moretti defende transformação digital na abertura do Cidades Inovadoras

A Prefeitura de Várzea Grande divulgou, ontem (30), por meio da Selecon, banca organizadora do processo seletivo, o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de médicos veterinários para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável. O resultado está publicado no sítio eletrônico da banca organizadora https://selecon-mt.selecao.net.br/informacoes/55/

“Estamos felizes pela realização deste certame, pois foi tudo realizado de forma transparente. Várzea Grande precisa muito destes profissionais e por isso realizamos este certame”, destaca a prefeita Flávia Moretti.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, destaca que o processo seletivo demonstra o compromisso da gestão com a eficiência do serviço público. “Nosso Município tem uma grande demanda por médicos veterinários para o atendimento ao público como também para o atendimento ao nosso setor empresarial”, disse Ricardo.

Conforme publicação, o regime jurídico para as funções de que trata este edital será de contrato temporário por excepcional interesse público, para atender à necessidade temporária do Município, no período de dois anos, podendo ser renovado por igual período, sendo as contribuições previdenciárias pertinentes realizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os aprovados, quando forem empossados, deverão cumprir o regime de 20h semanais com salários de R$ 4.665,67.

São requisitos para assumir o cargo os médicos veterinários com ensino superior completo e com registro ativo no conselho da classe. As atribuições do cargo são: Praticar a medicina veterinária voltada para o bem-estar animal, podem promover saúde pública, exercer defesa sanitária animal, desenvolver atividades de pesquisa e extensão, atuar nas produções industriais e tecnológicas e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal, atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental, elaborar laudos, pareceres e atestados assessorar a elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT