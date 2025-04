Flávia Moretti entrega 200 quimonos às crianças atendidas pela ACAMIS

Entrega só foi possível graças à utilização de recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que pode receber doações, via declaração de Imposto de Renda

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), ao lado da secretária de Assistência Social, Cristina Saito, realizou a entrega de 200 quimonos para crianças atendidas pela Associação Caminhando para Mais um Sonho (ACAMIS) e pela tradicional instituição Shotokan. A ação foi viabilizada por meio de parceria com a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Durante o evento, a prefeita destacou a importância do esporte como ferramenta de transformação social. “Várzea Grande são vocês, crianças, que representam nosso presente e futuro. O esporte protege, disciplina e forma cidadãos exemplares. Sei disso porque sou ciclista e fiz balé clássico. O trabalho da ACAMIS é imprescindível para o Município e tudo que for possível para ampliar o número de famílias atendidas, nós faremos. Que tal uma unidade da ACAMIS no bairro Cristo Rei?”, sugeriu a prefeita.

Ela ainda reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à infância, e fez um apelo às famílias: “A maior dificuldade desses projetos é trazer as crianças até onde o serviço é ofertado. Precisamos do apoio dos pais e da sociedade. Se houver demanda, daremos um jeito de ampliar o atendimento. Onde tiver criança, queremos levar o esporte”.

O presidente da Shotokan, José Humberto, relembrou os 50 anos de história da instituição e destacou o papel do karatê na formação das crianças. “O karatê promove inserção social, melhora a concentração, o desempenho escolar, e transforma vidas. No dia 31 de maio teremos nosso festival com competição e exame de faixas e todos receberão medalhas. A prefeita está convidada”.

O vereador Caio Cordeiro também participou da entrega e valorizou o impacto do projeto: “Minha irmã já frequentou a ACAMIS. Esse trabalho faz com que nossas crianças fiquem longe das facções e se tornem os futuros prefeitos, prefeitas e vereadores da nossa cidade”.

A secretária Cristina Saito ressaltou o papel da ACAMIS como extensão das políticas públicas no território. “Nem sempre conseguimos chegar a todas as famílias e a ACAMIS é um braço da Assistência Social aqui no bairro”.

Vanessa Félix, coordenadora pedagógica da ACAMIS, explicou o funcionamento da associação, que há 14 anos atende crianças e adolescentes de 6 a 16 anos no contraturno escolar. “Oferecemos atividades culturais, artísticas e esportivas como siriri, hip-hop, balé, robótica, informática, zumba, costura e culinária, sempre com foco no fortalecimento de vínculos. A sigla ACAMIS significa Associação Caminhando para Mais um Sonho – e é isso que fazemos aqui todos os dias”.

O FIA – Com a abertura do prazo para o envio das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano-base 2024, que se estende até 30 de maio, contribuintes de Várzea Grande têm a oportunidade de transformar parte valores em investimentos para o futuro de crianças e adolescentes. A destinação de até 3% do imposto devido pode ser feita diretamente na declaração para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) municipal, contribuindo para a promoção de direitos e desenvolvimento social.

Os valores destinados ao FIA são acompanhados e fiscalizados pelo CMDCA, pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério Público, garantindo que sejam aplicados corretamente em projetos sociais.

Para fazer a destinação, o contribuinte deve optar pelo modelo de declaração por Deduções Legais (Declaração Completa). O sistema da Receita Federal calculará automaticamente o valor máximo que pode ser destinado. Após a confirmação, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) será gerado e deve ser pago até 31 de maio para que o valor seja validado.

Vale lembrar que as doações feitas diretamente na declaração dispensam a necessidade de apresentação de recibo ao CMDCA. No caso de doações feitas separadamente, é necessário solicitar o recibo emitido pelo Conselho para anexá-lo à declaração.

Os contribuintes que desejam doar diretamente ao Fundo Municipal da Infância e Juventude de Várzea Grande podem realizar a transferência para a conta:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0790

Conta corrente: 102-9

Operação: 006

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT