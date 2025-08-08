Várzea Grande
Flávia Moretti sanciona lei e nova maternidade de Várzea Grande está prestes a sair do papel
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou a lei municipal n° 5425/2025, que dispõe da doação de um terreno particular com mais de 33 mil metros quadrados na região do Chapéu do Sol, onde será construída a nova e moderna maternidade municipal. A lei é do Poder Executivo e foi aprovada pelos vereadores, na manhã desta sexta-feira (08.08), durante sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores, com 22 votos favoráveis.
Com isso, a gestão municipal cumpre mais uma exigência técnica e legal para garantir o recurso federal de R$ 50 milhões já assegurado para a obra, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O valor, disponível desde o ano passado, corria risco de ser devolvido devido a falta de informações e documentações necessárias exigidas pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Saúde.
A prefeita Flávia Moretti (PL) confirma que a maternidade será realidade no município. “A nova maternidade representa um avanço significativo na oferta de serviços de saúde pública para a população várzea-grandense, especialmente mulheres e crianças. Trata-se de um compromisso com o cuidado e com o futuro da cidade”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.”, disse Moretti.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que o compromisso da gestão tem sido garantir todas as etapas legais e administrativas para que a obra saia do papel e atenda à demanda crescente da população.
“Estamos falando de uma maternidade moderna, completa, humanizada e com capacidade de atendimento muito superior à atual. Essa aprovação na câmara dos vereadores somada à retirada da cláusula suspensiva junto à Caixa e à regularização no sistema TransfereGov, destrava o projeto e permite que avancemos para a etapa de licitação. Nosso objetivo é assegurar que nenhum recurso seja perdido e que Várzea Grande finalmente tenha uma estrutura adequada para receber suas mães e bebês com dignidade e segurança”, explicou.
A área inicialmente prevista para a obra possuía 25 mil m², mas parte do terreno foi identificada como Área de Preservação Permanente (APP), o que inviabilizou a construção. Com o apoio da iniciativa privada, a Prefeitura obteve a doação complementar da empresa Ductievicz Incorporadora Ltda., totalizando 33 mil mts² de área regularizada.
Com toda a documentação finalizada, sondagem do solo executada e pendências legais solucionadas e a aprovação da lei, a secretária já deve, nos próximos dias, abrir processo interno de licitação, que se encontra em análise pela Procuradoria Geral do Município. As obras devem ser iniciadas até o final deste ano.
Estrutura moderna e completa
Conforme o projeto, que já está pronto, a nova maternidade contará com 127 leitos, sendo: 10 de UTI Neonatal, 10 de UTI Pediátrica, 10 de UTI para gestantes, suítes de parto humanizado, central de parto normal, sala canguru, banco de leite humano, cartório civil integrado, 3 salas cirúrgicas, 2 salas de ultrassonografia, salas de raio-X, tomografia, eletrocardiograma e tococardiograma, cinco consultórios médicos, quatro consultórios ambulatoriais, sala de indução, sala de medicação, leitos de observação, sala vermelha e isolamento de alto risco.
Atual estrutura da maternidade
Atualmente, a rede Cegonha, maternidade pública de Várzea Grande, funciona em espaço limitado, com estrutura enxuta e sem UTI neonatal, o que muitas vezes exige transferência de pacientes para o Hospital e Pronto-Socorro do município. A estrutura hoje conta com 28 leitos de alojamento conjunto (mãe e bebê), duas salas para procedimentos cirúrgicos, duas salas de parto normal, uma sala de recuperação pós-anestésica e uma sala de ultrassom.
Com o novo projeto, a gestão municipal reafirma o compromisso com a saúde pública de qualidade, focada na atenção integral à mulher e ao bebê, desde o pré-natal até o pós-parto, com estrutura adequada, atendimento humanizado e suporte tecnológico.
Prefeitura realiza ação educativa e reforça segurança em frente à Escola Estadual José Garcia Neto na Rodovia Mário Andreazza
Nesta sexta-feira (08), data em que se celebra o Dia Nacional do Pedestre, a Guarda Municipal de Várzea Grande, em parceria com o Detran-MT e a Rota do Oeste, promoveu uma ação de conscientização no trânsito em frente à Escola Estadual José Garcia Neto, na Rodovia Mário Andreazza. A iniciativa buscou reforçar a importância do respeito à faixa e ao semáforo, garantindo mais segurança para alunos, pedestres e motoristas.
O comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos, explicou que o ponto foi escolhido pelo histórico de acidentes envolvendo pedestres.
“Nada mais justo do que iniciarmos essa campanha aqui, em frente à Escola Garcia Neto. Queremos trazer mais educação no trânsito e conscientização, porque o trânsito é vida. Mesmo sendo uma rodovia estadual, estivemos presentes por mais de um mês realizando a travessia das crianças, priorizando sempre a preservação de vidas”, destacou.
A diretora da escola, Kristen Fernanda, avaliou que a instalação do semáforo e da sinalização representou um grande avanço para a segurança, mas reconheceu que ainda há desafios.
“Antes, os veículos não respeitavam a faixa de pedestre. Hoje a situação melhorou muito, mas ainda existem motoristas e motociclistas que desrespeitam. Falta consciência. Uma câmera para registrar e multar ajudaria ainda mais”, observou.
Moradora e trabalhadora da região, Beatriz Aparecida relatou já ter presenciado acidentes no local e aprovou a medida.
“Foi excelente a instalação do semáforo. Antes, havia muita preocupação com as crianças. Já vi acidentes graves aqui. Agora está mais seguro, mas seria ótimo se tivesse até uma passarela para a travessia”, sugeriu.
O motorista João Francisco, que passava pelo trecho, reforçou a importância do cumprimento das leis de trânsito.
“Uma vida perdida não volta atrás. Precisamos respeitar os limites de velocidade e o pedestre, que sempre é o mais vulnerável”, afirmou.
A ação incluiu a distribuição de materiais educativos e orientações aos motoristas, reforçando a mensagem de que respeitar o pedestre é preservar vidas.
Prefeitura destaca importância da Ager no acompanhamento do contrato com Fipe
A responsável por acompanhar os estudos da Fipe, a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, destacou que o encontro serviu para discutir a situação do saneamento básico do Município
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, reuniu-se com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager), na tarde de ontem (7), para discutir a situação do saneamento básico do Município e para dar transparência ao contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Conforme a responsável pelo acompanhamento dos trabalhos da Fipe, a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, o encontro reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência e a participação institucional da Ager no contrato com a Fipe. Ina lembrou que percorreu, recentemente, todo o sistema de abastecimento de água da cidade.
“Várzea Grande precisa mudar a realidade sobre o saneamento básico, pois a população clama por melhorias no abastecimento de água e no tratamento do esgoto. A participação e o acompanhamento da Ager sobre o nosso contrato com a Fipe são fundamentais para darmos mais transparência em todo processo. Todo procedimento será baseado por estudos técnicos, diálogo com a sociedade, com a Câmara Municipal e com a agência reguladora”, declara Ina.
“Várzea Grande tem um sistema ainda muito antigo e com uma estrutura precária. No dia em que fui acompanhar uma equipe da Fipe nas estações de tratamento, uma bomba parou de funcionar, pois pegou fogo, e uma adutora estourou. Isso não pode ser rotina”, completa a secretária.
O diretor Regulador de Saneamento da Ager, Jossy Soares, declara que a Agência quer que a cidade tenha um saneamento de qualidade. “Sempre nos preocupamos quando acompanhamos as notícias sobre a situação do Município. Várzea Grande é gigantesca e tem potencial, por isso, buscamos ações efetivas para implantação do saneamento básico”, destaca.
CONVÊNIO TÉCNICO AGER – Foi assinado, no dia 1° de julho, o convênio de cooperação técnica entre o Município de Várzea Grande e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager/MT), que assume, a partir de agora, a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Município.
Além de fiscalizar os serviços atualmente prestados pelo DAE, a Ager também acompanhará todo o processo de modelagem da concessão dos serviços de água e esgoto de Várzea Grande, desde a estruturação da proposta até a seleção da empresa vencedora do processo licitatório. Após a assinatura do contrato de concessão, a Agência será responsável por fiscalizar e regular também a atuação da nova concessionária, assegurando o cumprimento das metas estabelecidas.
CONTRATO COM A FIPE – A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi contratada para realizar o diagnóstico financeiro, patrimonial e estrutural do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG). A elaboração deste estudo é fundamental para a valoração patrimonial, financeira e física do DAE.
Corrida da Justiça e Cidadania une esporte e solidariedade em Rondonópolis
Com base em estudos científicos, Valmir Moretto defende regulamentação das áreas úmidas
Detran orienta motoristas sobre condutas mais seguras no trânsito no Dia Nacional do Pedestre
Seduc divulga lista final dos classificados para o Festival de Robótica e Mostra Científica 2025
Estado transfere prédio do Nilo Póvoas para Cuiabá montar complexo para autistas e neurodivergentes
Cavalaria da Polícia Militar prende trio com 49 porções de drogas em Juína
Policiais militares da Cavalaria apreenderam 49 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam três homens,...
Após briga em sítio, Patrulha Rural localiza e prende foragido da Justiça por estupro
Equipes da Patrulha Rural do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 49 anos, foragido da Justiça pelo crime de...
Polícia Militar prende homem com duas armas de fogo em Barra do Bugres
Policiais militares de Barra do Bugres prenderam um homem, de 49 anos, por posse irregular de arma de fogo, na...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
