Flávia Moretti visita área da Empaer onde deve ser construído novo Parque Municipal

Contribuintes ganham mais uma semana para quitar imposto com desconto de 20% até o dia 9

A Prefeitura de Várzea Grande prorrogou até ao dia (09) o prazo de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com desconto na cota única de 20% para quem está em dia com o Fisco Municipal. Vale lembrar que, com o feriado do dia do trabalhador (1º) e com o decreto de ponto facultativo de hoje (2), não haverá expediente na Secretaria de Gestão Fazendária, ou seja, os atendimentos serão feitos a partir de segunda-feira (5). O decreto com a nova data está publicado na edição de hoje do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso.

Conforme o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, os boletos do IPTU 2025 podem ser emitidos na aba IPTU pelo site oficial da Prefeitura, pelo atendimento virtual no WhatsApp (65) 98459-8124 ou de forma presencial nas sedes da Prefeitura de Várzea Grande e na Subprefeitura do bairro Cristo Rei de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. O IPTU também pode ser pago diretamente nas Casas Lotéricas com o número do CPF do titular do imóvel.

“Essa é mais uma oportunidade para os nossos munícipes garantirem o desconto de 20%. Estamos garantindo todas as facilidades para que possam quitar o seu IPTU. Aproveite, emita seu boleto digital, venha ser atendido conosco ou vá direto até a Casa Lotérica e garanta seu desconto”, finaliza Marcos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT